Ferdinando Valencia tras ser ASALTADO arremete contra sus atacantes (VIDEO)

Ferdinando Valencia actor de telenovelas y modelo mexicano, vivió en carne propia un asalto con arma de fuego, mismo que ocurrió presuntamente en el periférico de la Ciudad de México, mientras se encontraba conduciendo su vehículo, tras el incidente dió a conocer la historia completa del asalto en su cuenta de Instagram con un fuerte mensaje para sus atacantes.

Entre los temas que más mencionó Ferdinando Valencia, fue que afortunadamente la pérdida había sido material y no sufrió ningún daño físico, de igual forma el asistente que lo acompañaba tampoco resultó herido, de tal forma que logró comunicar su sentir en redes sociales haciendo un llamado a la inseguridad en México, pues la impotencia ante vivir esta terrible experiencia te plantea muchas cosas.

“Tocaron la ventana...pueden ver los cristales por todos lados, me apuntaron con una pistola...pero logré cubrirme del impacto”

“Me dio impotencia, me dió tristeza”

“Con el dinero que me quitan...créanme que no van a solventar nada de sus vidas, este mensaje es para ustedes que me lo hicieron... incluso quiero lo mejor para ustedes...no deja de darme mucha tristeza su idea de cómo hay que salir adelante”