Ferdinando Valencia revela que su hijo MURIÓ por culpa de una negligencia médica

Fue en agosto de 2019 cuando Ferdinando Valencia sufrió la muerte de Dante, uno de los mellizos que tuvo con Brenda Kellerman, luego de que éste estuviera varios meses hospitalizado a causa de una meningitis bacteriana.

A más de un año de este lamentable suceso, Ferdinando Valencia decidió romper el silencio y en entrevista para la revista TVNotas confesó que la muerte de su hijo no ocurrió por causas naturales, sino que todo se trató de una negligencia médica.

Ferdinando Valencia recuerda la muerte del hijo que tuvo con Brenda Kellerman.

“Nacieron mis niños, primero Dante y un minuto después Tadeo. Sin embargo, Dante no estaba en condiciones de ir a cuidados intensivos, pero lo llevaron por determinación médica”, comenzó a relatar el actor de telenovelas.

“El médico dijo que iba a ser conveniente porque su frecuencia cardiaca era ligeramente menor que la de Tadeo (…) Días después, lo dieron de alta. Yo estaba muy feliz, hasta que mi bebé se puso mal una madrugada, parecía molesto e incómodo”, continuó Ferdinando Valencia.

Ferdinando Valencia arremete contra médicos de su hijo

Ferdinando Valencia cree que su hijo murió a causa de una negligencia médica.

El ahora estrella de ‘La Mexicana y El Güero’ explicó que la meningitis bacteriana que acabaría con la vida del pequeño Dante la adquirió en dicho hospital, en donde decidieron no atender al bebé por no contar con el equipo médico adecuado.

“Pensábamos que el diagnóstico iba a ser algo estomacal, pero ahí nos dijeron que el niño tenía meningitis bacteriana, misma que adquirió ahí, ¡pero nadie se dio cuenta y así lo dieron de alta!: ‘No tenemos el equipo para curarlo’, nos comentaron”, reveló Ferdinando Valencia.

Ferdinando Valencia ha logrado finiquitar la deuda que le dejó la muerte de su hijo.

Posteriormente, Ferdinando Valencia contó que tras esta situación decidieron llevar a Dante a otro hospital, donde, al quinto día, le dijeron que su hijo ya se había recuperado e incluso le dieron un certificado; sin embargo, habían cometido otro error.

“El medicamento que le suministraron sólo atacaba a la bacteria pero no la mataba, por lo que se equivocaron en el diagnóstico, ya que la bacteria estaba noqueada, pero no se eliminó. No le mataron la meningitis bacteriana, y para ese momento ya llevaba más de un mes en su cuerpo. Regresamos a mi tierra, Comala, Colima, y no duramos ni una semana ahí cuando el niño se puso mal de nuevo. Lo llevamos al doctor y estando ahí se convulsionó”, continuó contando el actor a la revista TVNotas.

Ferdinando Valencia recordó su tragedia en entrevista para la revista TVNotas.

Ferdinando Valencia aseguró que el mal suministro de medicamentos, los aparatos de hospital en mal estado y la indiferencia de los doctores terminaron provocando más daños a Dante como hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y más.

“¡Es una irresponsabilidad!, pero los doctores prefieren que los pocos centavos queden en su hospital y en su bolsa que en la de otros. ¡Ustedes, especialistas de la salud, lo fueron matando con sus pretextos económicos!”, lamentó.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman han logrado superar el luto y ahora disfrutan de su hijo Tadeo.

Por último, Ferdinando Valencia recordó que tuvieron que trasladarse a un hospital de Guadalajara, pero ya las condiciones del pequeño eran muy críticas, pues detalló que su hijo tenía de 10 a 12 aparatos simultáneos, e incluso fue ahí donde tuvieron que amputar una de sus piernas. Ahora, solo espera una respuesta ante esta negligencia médica o de lo contrario, se vera obligado a proceder legalmente.

“Empecé a detectar mentiras: me mandaban al cardiólogo y al de los pulmones para decirme: ‘Tu hijo trae problemas pulmonares y de corazón’; que tenía el lado derecho inflamado y problemas en una arteria, pero al día siguiente, le pedía al mismo doctor que lo revisara y me decía: ‘Sigue inflamada y dañada la arteria en el lado izquierdo’, y yo decía: ‘¡Hijo de pe%$@!, ¡ayer era el derecho cab%$%$!’”, finalizó Ferdinando Valencia.

Fotografías: Instagram