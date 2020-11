Ferdinando Valencia asegura que 'La Mexicana y el Güero' es un gran reto para él

Ferdinando Valencia, actor que tomó el lugar de Eleazar Gómez en la telenovela ‘La Mexicana y el Güero’, reveló para el programa ‘Sale el Sol’ que este personaje es un gran reto para su carrera: “Tengo un compromiso tremendo y tengo muchas emociones es un reto gigantesco es un papel que ya asumí y que voy a tratar de respaldar con mi trabajo”.

El actor de 38 años de edad agregó: ‘Lo que sean que hayan visto con Eleazar será interpretación de él, lo que sea que yo haga será mi interpretación que a través de mi trabajo trataré, no de rescatar, sino de llevar niveles más álgidos de emoción”.

Eleazar Gómez fue despedido de 'La Mexicana y el Güero' y Ferdinando Valencia entra en su lugar.

Ferdinando Valencia opina sobre Eleazar Gómez

Sobre el tema de Eleazar Gómez, quien actualmente se encuentra en prisión por los presuntos cargos de violencia familiar equiparada en contra de su ahora ex novia Tefi Valenzuela, Ferdinando Valencia aseguró lamentar todo lo sucedido, pero que prefiere no opinar porque mantiene una sincera amistad con el actor y también cantante.

“Como amigo es incuestionable su buen trato, también tengo un criterio por supuesto sobre lo que sucede y tengo una opinión, pero anteceden a mi opinión dos cosas: la primera es que tengo no tengo argumentos legales, que eso es lo que realmente va a definir esto y por lo que mi criterio no tenga peso, y la segunda es que lo quiero omitir por respeto a la amistad que tengo con él”, añadió Ferdinando Valencia.

Eleazar Gómez se encuentra bajo prisión preventiva por los delitos de violencia familiar equiparada en contra de Tefi Valenzuela.

Sin embargo, el actor señaló que Eleazar Gómez tiene un pasado que pudo haber jugado en su contra durante este problema: “Es un poco, en verdad, de un pasado extremadamente difícil de la vida que ha tenido, y no es justificación, yo sé que él es una persona de buena voluntad, pero en medio de nosotros convive Dios y el diablo a la vez”.

Finalmente, Ferdinando Valencia dejó en claro que no busca ser una copia de Eleazar Gómez en su participación en ‘La Mexicana y el Güero’: “Mi objetivo no es parecerme a Eleazar, mi objetivo es ser ‘Sebastián’, yo estoy seguro que de alguna manera si él tiene tiempo para pensar en esto, estará contento de que alguna manera sea yo, porque sé que nos tenemos mucho afecto y yo quisiera lo mejor tanto para él como para la muchacha que no la conozco”.

Fotografías: Instagram