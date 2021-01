Ferdinando Valencia ¿Busca otro bebé? quiere agrandar su familia

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Ferdinando Valencia ha pasado por momentos muy complicados, pues hace poco más de un año vivió la pérdida de su pequeño hijo Dante, quien falleció a tan solo unos meses de nacido.

De hecho, hace poco reveló que la muerte de su bebé lo catalogaba como una negligencia médica, sin embargo, aún hay mucho que esclarecer en ese asunto, aunque por lo pronto disfruta de ver a su otro hijo, Tadeo, crecer sano y feliz.

Aunque el actor es papá de dos hijos, su hija mayor Sofía Martinez, y su pequeño hijo Tadeo, el famoso ha revelado que está en la búsqueda de otro pequeño junto a su esposa Brenda Kellerman, y así lo reveló al portal las cámara del Programa Hoy.

El actor de La Mexicana y el Güero aseguró que han estado “escribiéndole a la cigüeña” desde hace algunas semanas, sin embargo, esta no ha respondido, pero esperan seguir agrandando la familia.

“El otro día mi mujer me dijo, estaba mi sobrinita, y le dijo: ‘¿oye tía, ya no vamos a tener más niños?’, y (le dijo) ‘pues es que le he estado escribiendo a la cigüeña y no nos ha querido contestar”, reveló el actor.

Recientemente el famoso tomó el lugar de Eleazar Gómez en La Mexicana y el Güero, en donde interpreta a un personaje homosexual, lo cual ha asegurado que no es nada sencillo, y que por el contrario ha sido todo un reto.

“Para mí en lo personal no es nada sencillo, ha sido verdaderamente todo un reto pero esas son las cosas que me gustan, no me gustan los personajes cómodos, se me hacen aburridos. Hay que entrarle al amor en todas sus formas”.