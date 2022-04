Feminista acusa a Victoria Volkova de ciberacoso sexual

Las acusaciones de la activista feminista Ixchel Villarreal han desatado un debate en redes sociales.

Ixchel Villareal, activista del colectivo Feminismo Consciente, denunció en redes sociales que sufrió ciberacoso sexual por parte de la influencer Victoria Volkóva. De acuerdo a sus declaraciones, la también modelo y actriz transgénero le envió fotos en ropa interior sin mi consentimiento durante una conversación en Instagram.

“Al ver este mensaje me sentí muy incómoda, yo no di consentimiento para recibir este tipo de imágenes de su parte… Al meditarlo me di cuenta que esta incomodidad tiene un nombre: Ciberacoso Sexual”, declaró la mujer en sus redes sociales para luego exhibir la fotografía que recibió y que no solicitó.

La activista de Feminismo Consciente denunció el "acoso" vivido en Instagram.

Dicha situación no fue de su agrado, por lo que pidió que se aplique la Ley Olimpia en su contra. No obstante, Marcela Hernández, integrante del Frente Nacional para la Sororidad, señala que no se cometió tal delito: “No puede ser que se piense que es posible meter a la cárcel a una persona por tener una conducta que te resultó incómoda. De eso no se trata".

Fans acusan a Ixchel Villarreal de ser TERF

Ixchel Villarreal tuvo que ocultar sus redes sociales debido al constante ataque de los fans.

Luego de que su denuncia de acoso se hiciera viral en redes sociales, Ixchel Villarreal denunció que ha sufrido ataques por parte de los fans de la influencer, quien en 2019 se sometió a una cirugía de reasignación de sexo. Incluso, reveló que teme perder sus perfiles a causa de esta situación.

Cabe destacar que la activista ha sido señalada de ser TERF, terminó que se les ha dado a las mujeres que no consideran a las personas transexuales como parte de su colectivo. Por su parte, la influencer no se ha pronunciado al respecto de la polémica que hoy afecta su imagen artística.

¿Quién es Victoria Volkova?

La influencer cuenta con más de 902 mil seguidores en Instagram.

Tal y como te comentó La Verdad Noticias con anterioridad, Victoria Volkova es una influencer, modelo y actriz transgénero. Nació el 28 de noviembre de 1992 en la capital de Querétaro, por lo que ahora tiene 29 años de edad. Debutó en las redes sociales en 2011 y 9 años después fue la primera mujer trans en cubrir la portada de Playboy.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales