Felipe de la Cruz inicia los festejos de sus 45 años de carrera

El cantautor yucateco Felipe de la Cruz que en el 2019 cumplirá sus primeros 45 años en la música ha decidido iniciar los festejos de dicho acontecimiento que él mismo califica como único pues considera difícil poder volver a reunir a tanto talento en un mismo escenario.

Acompañarán a Felipe de la Cruz las talentosas María San Felipe, María Teresa Gómez, Beatriz Cervera y Laura Gabriela.

El destacado artista local dijo en exclusiva a Grupo Editorial La Verdad que en este concierto titulado “En el Rincón de una Canción”, participarán destacadas figuras como lo son Beatriz Cervera, Cacho Medina, Cintia Navarrete, Cristina Cruz, Eduardo Vázquez, Gina Osorno, Juan Carlos Rodríguez, Víctor Martínez, Roberto Andrade, Jesús Armando, Laura Gabriela, Malena Durán, Mariluú Basulto, María San Felipe, María Teresa Gómez, Marco Mendoza, Ivan Niquete, José Antonio Ceballos y los Troveros Universitarios.

En el 2019 Felipe de la Cruz festejara sus primeros 45 años en la música.

“Es el pre festejo de mis primeros 45 años de vida artística, 45 de que entre con “Los Auténticos”, 45 años en que grabé mi primer disco, 45 años de que grabé mi primera canción, es mi referente en mi vida artística, viene siendo como un pre festejo, algo que no fue planeado y que surgió espontáneamente. Invité a algunos amigos y nadie me dijo que no, pero ya no le pude decir a nadie más porque ya éramos más de 17, y ya se volvió un tributo a Felipe de la Cruz pero juro que fue algo espontáneo”.

Dijo que por ejemplo “Una Oportunidad” estará a cargo de María Teresa Gómez, “Donde estabas anoche” la cantará Jesús Armando, “Retrato” será interpretada por Víctor Martínez, mientras que Laura Gabriela cantará “No de vez en cuando” que es letra de José Antonio Ceballos y música mía, y además vamos a estrenar una canción que hice con mi amadísima mujercita que estamos esperando un bebé, que ella escribió una letra titulada “Y surge” y yo le puse la música, entonces vamos a estrenar nuestra primera coautoría.

La atractiva velada musical se llevará a cabo en el Museo de la Canción Yucateca este jueves 20 de diciembre en punto de las 20:30 horas, con un costo de admisión de 100 pesos.

Ricardo D. Pat