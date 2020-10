Felipe de Edimburgo ya quiere ver a ARCHIE

Felipe de Edimburgo tiene 99 años y se niega a usar bastón. Foto: ecestaticos.com

Felipe de Edimburgo, el esposo de la Reina Isabel II tiene 99 años de edad y muy próximamente estará cumpliendo un siglo de vida, pero lo mejor es que ha llegado sano y salvo aún con la pandemia del COVID-19, pues todo apunta a que es mejor que está más fuerte que nunca, pero ¿extrañará a su nieto Archie?, ¡aquí te lo decimos!

Felipe de Edimburgo extraña mucho a Archie

A su avanzada edad Felipe de Edimburgo no piensa usar bastón; sin embargo, detrás de esa fortaleza que siempre lo ha caracterizado se esconde el tierno corazón de un abuelo que extraña a su nieto Archie, el pequeño fruto del amor entre Meghan Markle y su hijo, menor, el príncipe Harry.

Felipe de Edimburgo se pondría muy feliz si lo visita su nieto Archie. Foto: marie-claire.es

Se sabe que el 10 de junio del 2021, el esposo de la Reina Isabel II estará por cumplir 100 años de edad, y pese a que dejó la vida pública desde el año 2017, sus presentaciones oficiales esporádicas siguen dando de qué hablar, cabe recordar que finalmente es una figura de la realeza británica de mucha importancia, y ostenta desde 1957 el título de príncipe del Reino Unido.

De acuerdo con lo relatado por Ingrid Seward, biógrafa real, en la reciente biografía que publicó el pasado mes de octubre de este 2020 sobre Felipe de Edimburgo titulada ‘Prince Phillip Revealed: A Man of His Century’, el esposo de la Reina Isabel:

“Es un hombre orgulloso, no quiere que lo vean con un bastón.”

De igual manera, en ese texto habla sobre la preocupación que causa a la familia real la fragilidad inevitable de Felipe de Edimburgo antes sus evidentes 99 años de edad, pero eso no es todo, también se da a conocer la opinión muy particular del esposo de la Reina Isabel sobre Meghan Markle, la cual no es nada favorecedora para la madre de su nieto Archie, pues asegura que es:

“...una deshonra para la familia.”

El orgullo de Felipe de Edimburgo es tal que, según Ingrid Seward, el consorte de la Reina Isabel II no se exhibiría con algo que:

“resalte su edad o posibles problemas de salud.”

Felipe de Edimburgo cumplirá 100 años el próximo 2021. Foto: vanidades.com Descubre cuándo sería posible que el esposo de la Reina Isabel II pueda recibir la visita de su amado nieto Archie.

También, esta biografía se cuenta que cuando Felipe de Edimburgo tiene que acudir a actos oficiales, se esfuerza mucho por lucir perfecto, lo que implica que lleve varias horas de lenta preparación y que se tenga que despertar en un horario más temprano de lo usual, para que así pueda llegar al compromiso pactado en tiempo y forma, ¡admirable!

Ingrid Seward, señaló que tanto la Reina Isabel II como Felipe de Edimburgo están “tristes” ante la ausencia de su nieto Archie, y que tal vez, si las condiciones lo permiten pueda tener una celebración donde pueda ver al querido hijo del príncipe Harry, pues eso los animaría realmente.

TE PUEDE INTERESAR:Datos que seguramente desconocías de Felipe de Edimburgo, esposo de la Reina Isabel

��������Descubre cómo festejará el esposo de la Reina Isabel II, Felipe de Edimburgo su cumpleaños 99, ¡casi un siglo de vida!��������https://t.co/ibOxsde4j8 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) June 4, 2020

Finalmente, la biógrafa de Felipe de Edimburgo, comentó:

“...fundamental que los duques de Sussex lleven a su hijo la próxima vez que lo visiten.”

Con información de www.vanidades.com