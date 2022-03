Felicia Mercado defiende y justifica a Luis de Llano, "hombres son hombres"

La famosa actriz de telenovelas Felicia Mercado, causó polémica al minimizar y justificar el presunto abuso sexual que cometió Luis de Llano en contra de Sasha Sokol cuando la cantante tenía 14 años de edad. Y por si esto fuera poco, también culpó a la ex TImbiriche de lo que le sucedió pues afirmó que “los hombres son hombres”:

Fue durante una entrevista que tuvo lugar para el programa ‘Venga la Alegría Fin de Semana’, en donde la actriz, se pronunció a favor del polémico productor.

Felicia no ha sido la única que generó controversia por este motivo, ya que Mayra Rojas defendió al productor y cuestionó a la familia de Sasha, pues preguntó dónde estaban sus padres cuando ocurrieron los hechos.

Además de defender al acusado, responsabilizó a la ex Timbiriche de lo que le pudo suceder a los 14 años, pues ya estaba en edad de “comprender” lo que estaba pasando.

Finalmente terminó por reafirmar su apoyo por el productor, y dijo que “Los hombres son hombres”, por lo que pueden hacer lo que quieran.

“Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, somos amigos hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él, entonces no sé”.