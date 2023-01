Feid anuncia tour por Latinoamérica

Gracias al éxito que ha tenido, el reguetonero colombiano Feid, se anunció este martes que realizará su primera gira por Latinoamérica, denominada “Ferxxo Nitro-Jam Tour”, que busca agotar todas las entradas a penas salgan los boletos a la venta.

Cabe recordar, que tiene establecido un record con su canción “Normal”, que alcanzó 3 millones de reproducciones en tan solo 24 horas y a la fecha cuenta con más de 480 millones de reproducciones.

En ese contexto, la compañía de entretenimiento que manejará el evento señaló que los países que visitará Feid, son: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú.

Pero eso no es todo, pues adelantaron que hay otros países por confirmar, por lo que no se descarta de México sea uno de ellos.

Gira iniciará en febrero

Feid iniciará gira en febrero

Fue a través de un comunicado de prensa que se dio a conocer la noticias de que este mes de febrero, iniciaría la gira, además de que ofreció una breve explicación de lo que significa esta gira para el artista.

"Ferxxo Nitro-Jam Tour hace alusión a la fuerza de su música y el poder explosivo que sus letras causan en sus fans. Para el artista, que vive su mejor momento a nivel profesional, estar frente a frente a su público y llevar su show a las ciudades más importantes del continente, es un reto y a la vez un premio para una carrera hecha a pulso", se lee en el documento.

Trayectoria de Feid

Feid llegará a México

El cantante tiene una larga trayectoria y varios, galardones, pues obtuvo un reconocimiento en los Premios Tu Música Urbana 2022, celebrados en San Juan (Puerto Rico), donde ganó las categorías "Top Rising Male Star" y "New Artist Album of the Year".

Asimismo, Feid está catalogado como un artista global multidisciplinario, además de que logró convertirse en el artista mundial número 5 en Spotify, informó La Verdad Noticias.

