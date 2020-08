Federica de Kabah revela lo difícil que es ver vivir a su hijo con autismo

Federica Quijano Tapia, integrante del grupo Kabah, se ha mantenido muy activa en redes sociales en los últimos días como consecuencia del confinamiento. La cantante mexicana aprovecha cualquier momento para compartir detalles de su vida privada, como lo hizo recientemente con su hijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista de 45 años compartió un emotivo mensaje dedicado a Sebastián, quien celebró su cumpleaños 11. Federica Quijano llegó hasta las lágrimas y conmovió a sus seguidores en redes sociales al hablar de los momentos difíciles que ha vivido su hijo con autismo.

“Feliz cumple Tian. No tengo palabras para decirte lo que eres para mí, lo que nos has regalado. Agradezco a Dios que me escogió para ser tu mamá, porque ha sido un privilegio y un honor amarte, verte crecer, verte reír, y entender cuando pasas por un mal momento”, mencionó la cantante en Instagram.

Federica Quijano da la vida por sus hijos

Federica Quijano siempre ha demostrado ser una gran madre, a pesar de que familiares y amigos le recomendaron regresar a Sebastián a la institución donde lo adoptó luego que fuera diagnosticado con autismo, pero ella hizo hasta lo imposible para que quedarse con el niño.

Te puede interesar: Kabah ofrecerá concierto virtual para ayudar al personal médico

La integrante de Kabah adoptó a sus hijos María y Sebastián en 2007 y 2008 respectivamente, y semanas atrás dio a conocer que los menores ya tienen un tutor cuando ella falte. La cantante les dejará casas en la CDMX y Mérida, y las canciones que escribió pasarán a su nombre.

Fotografías: Instagram