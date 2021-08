Federica Quijano de Kabah llega a los 50 años debutando como diputada federal

Federica Quijano, conocida por formar parte del grupo Kabah, celebró su cumpleaños número 50 tomando protesta como diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México en la 65 Legislatura. Cabe destacar que ante este nuevo logro, la cantante se creó un nuevo perfil en Instagram y así poder cumplir con sus labores políticas.

La toma de protesta se llevó a cabo este domingo 29 de agosto y fue posible luego de que ella ganara las elecciones pasadas. De acuerdo a declaraciones de la cantante, ella asegura sentirse muy emocionada con esta nueva experiencia de vida, en la cual busca convertirse en voz de aquellas personas con capacidades diferentes.

La cantante asegura que defenderá los derechos de las personas con capacidades diferentes.

“Hoy empieza una experiencia más. La vida me dio la oportunidad de representar a los mexicanos y les doy mi palabra que defenderé a todas aquellas personas que no tienen voz como mi hijo”, escribió desde la cuenta @dip.federicaq en Instagram.

Recordemos que una de sus propuestas es darle incentivos fiscales a ciertas empresas para que puedan contratar a más personas con capacidades diferentes, pues ella desea hacerlos parte de la sociedad. Esta iniciativa ha sido aplaudida por sus fans y el público en general.

Agradecida de llegar a los 50 años

La actriz dice estar muy contenta de llegar a los 50 años de vida.

Con motivo de su cumpleaños, la cantante, quien meses atrás denunció que ella y sus hijos fueron violentados, compartió en sus redes sociales algunas fotografías en las que aparece al lado de sus amigos. La publicación llegó acompañada de un emotivo mensaje donde agradece a la vida por haber llegado a los 50 años.

“Yo no les puedo explicar lo afortunada que me siento, llegue a mis 50 años llena de amor, de bendiciones, con salud con una familia que amo más que nada en esta tierra y con una cantidad de recuerdos de momentos que me hacen sentir la mujer más feliz de esta tierra”, escribió para luego recibir cientos de mensajes por parte de sus fans.

¿Quién es Federica Quijano?

Además de ser talentosa para la música, la cantante ha demostrado ser una gran madre para María y Sebastián.

Federica Quijano, es una cantante, activista y ahora política. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella saltó a la fama tras formar parte de la agrupación Kabah. Es madre adoptiva de dos pequeños, uno de ellos con autismo.

¿Estás de acuerdo con que famosos ocupen cargos políticos? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales