Federica Quijano FURIOSA; denuncia que ella y sus hijos fueron violentados

Federica Quijano, ex integrante de Kabah, utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que ella y sus hijos fueron víctimas de agresión verbal y psicológica por parte de un desconocido, quien se acercó a su camioneta cuando ella se encontraba cerca de la zona de Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Visiblemente afectada, Federica Quijano contó que al regresar de una salida que tuvo con sus hijos, un hombre se acercó a ella para golpear su camioneta y que luego comenzó a insultarla, motivo por el cual le pidió que se calmara y se alejara de su familia, aunque no obtuvo éxito.

“Veníamos en el coche y pasando una calle, un tipo me empieza a gritar de groserías, venía yo sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija. Le pega a mi camioneta, bajó el vidrio y le pregunto que por qué me está gritando y ofendiendo”, reveló la ex integrante de Kabah.

De acuerdo a las declaraciones de la cantante, el agresor arremetió en contra de ella y la retó a bajarse para comenzar una pelea, además de que golpeó la ventanilla donde se encontraba su hija María, hecho que desató el llanto de la menor y el pánico de los otros dos pequeños.

Federica Quijano reveló que el agresor metió su cabeza en la ventanilla de su camioneta y los escupió, por lo que ahora teme que ella y su familia pudieran haberse contagiado de coronavirus, pues desconoce si el hombre que los agredió es portador del virus SARS-CoV2.

“Estaba sin careta, sin cubrebocas y empieza a escupirme y gritarme ‘bájate, ándale o te rompo tu madr*' El señor metió su cabeza en mi coche donde estaba mi hijo y no traía cubrebocas, escupiendo, qué tal si tiene COVID, esas cosas no se valen y no se pueden permitir”, añadió Federica Quijano en el video que compartió en Instagram.

Federica Quijano ya interpusó una denuncia

Federica Quijano reveló que ya interpuso una denuncia con las autoridades correspondientes.

Tras el ataque, la ex integrante de Kabah recurrió a la policía de la alcaldía de Cuajimalpa, pero lamentablemente el hombre ya se había fugado, por lo que las autoridades procederán a revisar las cámaras viales del lugar para lograr dar con el responsable de la terrible agresión.

“Ya estoy más tranquila, agradecer a las patrullas que llegaron y me ayudaron y segunda gracias a Dios no me bajé porque me hubiera golpeado, denuncié y me van a mandar los videos de la calle cuando tenga esos videos, pues los subiré”, finalizó Federica Quijano.

Fotografías: Instagram