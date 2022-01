Fecha de estreno de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'

Se ha hecho oficial cuál será la fecha de estreno de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder', la cual además será a través de Amazon Prime.

'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' se estrenará el próximo viernes 2 de septiembre de 2022, en un viaje donde se explorarán historias miles de años antes de los eventos de El Hobbit y la trilogía original del Señor de los Anillos, específicamente ambientado durante la Segunda Edad.

Estreno de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'

Conoceremos como los héroes fueron puestos a prueba.

Si bien ya tenemos la fecha de estreno de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' la sinopsis de la serie detalla que en esta producción se llevará a los espectadores "a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas”.

Además en 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder', los héroes inverosímiles fueron puestos a prueba, la esperanza pendía del más fino de los hilos y el villano más grande que jamás haya fluido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en tinieblas.

Se verán Montañas Nubladas, los bosques de Lindon, la capital de los elfos y el reino insular de Númenor, además de que posiblemente se verá la forja de los anillos, el ascenso al poder de Sauron, junto a la alianza de Elfos y Hombres.

¿Cuántas temporadas tendrá 'The Rings of Power’?

Se esperan al menos unas cinco temporadas.

De acuerdo con el sitio TheOneRing, aun no se ha confirmado cuántas temporadas tiene 'The Rings of Power' pero se espera que sean al menos cinco temporadas de entre 8 y 10 episodios cada una las cuales estaran en Amazon.

Ademas de dar a conocer la fecha de estreno de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' se confirmó que la serie estará a cargo de JD Payne y Patrick McKay como showrunners que se encargarán de contarnos sobre la creación de los diecinueve Grandes Anillos y el Anillo Único.

