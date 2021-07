Netflix ha compartido los primeros cinco minutos de su próxima trilogía de la película de terror Fear Street, inspirado por RL Stine, de unas novelas para adultos jóvenes.

La trilogía cinematográfica, que se estrenará durante tres viernes a partir del 2 de julio, también se divide en tres períodos de tiempo separados: 1994, 1978 y 1666. Parece que los adolescentes que huyen por sus vidas son universales, independientemente del año.

En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los terribles sucesos que han perseguido a su ciudad durante generaciones pueden estar conectados y que pueden ser los próximos objetivos. Fear Street parece una gran actualización para las series de terror en Netflix.

¿Cuándo estrena Fear Street en Netflix?

Netflix extenderá el lanzamiento de la trilogía de Fear Street a lo largo de tres semanas, comenzando con el estreno de Fear Street Part One: 1994 el viernes 2 de julio. Fear Street Part Two: 1978 se lanzará una semana después, el viernes 9 de julio , al que seguirá el lanzamiento de Fear Street Part Three: 1666 el viernes 16 de julio.

Las tres películas de Fear Street estarán disponibles para su transmisión solo en Netflix. Fear Street es la próxima trilogía de películas de terror de Netflix basada en la serie de libros de RL Stine del mismo nombre.

¿Qué es y quién dirige Fear Street?

"Fear Street", la nueva trilogía de terror de Netflix basada en R.L. Stine.

Las tres películas de Fear Street están dirigidas por Leigh Janiak, una cineasta muy versada en el género de terror que sigue su trabajo dirigiendo episodios de Scream: The TV Series , Outcast , y la subestimada película de terror independiente de 2014, Honeymoon.

Las tres películas de terror se rodaron en el transcurso de un verano y cuentan con elencos impresionantes llenos de actores reconocibles (algunos de los cuales incluso protagonizan más de una entrega).

Según el propio Stine, los fanáticos de los libros de Fear Street deberían prepararse para un momento aún más aterrador de lo que podrían esperar. En un comunicado oficial, el autor reveló que “la serie de libros tiene clasificación PG. Pero las películas tienen clasificación R”, y se burló de que habrá “más emoción y mucho más terror ”en las películas de Netflix de lo que estaba presente en sus libros.

