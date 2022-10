Fashionista novia de Peña Nieto luce sexy en su festejo de cumpleños

Tania Ruiz es una modelo que recientemente causó furor en Instagram con un look de impacto con el que una vez más demostró que su amor por la moda va más allá de su carrera como modelo, pues siempre lleva consigo las prendas más lujosas y de temporada que no pasan desapercibidas para nadie.

El claro ejemplo de lo anterior es la blusa con escote que lució con motivo de su cumpleaños y con la que demostró que siempre se puede crear el balance perfecto entre lo juvenil y lo elegante.

Resulta que a través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y novia de Enrique Peña Nieto aprovechó para recordarle a sus seguidores que hoy cumple 35 años y para ello se lució con unas emotivas palabras de amor propio en las que resalta el orgullo que siente de quien es y de lo que ha forjado.

Para la publicación no podía hacer falta un icónico retrato con el cual plasmar la belleza con la que conquistó al expresidente de México, además de presumirse como toda una fashionista e ícono de la moda.

"¡Hoy en mi cumpleaños! Solo puedo agradecer todo lo que la vida me ha dado. Gracias Dios por todo el amor que tengo alrededor, por un año más que me permites transitar, por regalarme lo más bonito que es la vida y sobre todo poderla vivir con todos sus matices", escribió Tania Ruiz en una publicación que ya acumula miles de me gustas.

Por si fuera poco, aprovechó para recordarse en su día de cumpleaños que esta nueva etapa en su vida será aún mejor. "Que este día y esté año sea muy bendecido por ti. Gracias por cuidarme y por darme esta sonrisa que hoy tengo. Bendiciones para todos. Bendiciones para mi en este día tan especial", se lee.

Por supuesto, con tan emotivas palabras, cientos de personas también compartieron sus mejores deseos y aplaudieron su look de impacto.

Si recordamos, Tania Ruiz conquista Instagram con el outfit ideal para robarse todas las miradas y es que para la ocasión Tania Ruiz demostró seguir todas las tendencias de moda del otoño como es el caso de unos pantalones holgados en color rojo, mismos que se han convertido en los básicos del guardarropa de todas las celebridades por lo elegantes y favorecedores que resultan para la figura al ayudar a que las piernas se vean kilométricas, además que la cintura se vea muy pequeña gracias al tiro alto de la prenda.

Cabe destacar que para complementar a la perfección y causar furor en un día tan importante, combinó los pantalones de moda con una blusa negra de escote campesino con unas mangas muy cortas que caen por debajo de los hombros.

