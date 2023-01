Fascinado con la comida yucateca Rob Schneider habla de sus días en México

Veinte años han pasado desde que Rob Schneider actuó en la cinta “Este cuerpo no es mío” y la gente no olvida su personaje, lo cual no le disgusta, al contrario, hace poco fue muestra de ello, al presentar su nueva cinta, él mismo alentó al público gritar “¡Taquito!, ¡Taquito!”, recordando su papel de los 90.

“Gracias, hola, ¡Taquito!, ¡Taquito!”, exclamó feliz el actor quien presentó oficialmente en México la comedia “¡Qué viaje con papá!”, que protagoniza y dirige, la cual llegará a cines nacionales el mes próximo.

Un complejo exhibidor del sur de la capital fue sede de la premier, a la que llegó acompañado de su esposa y escritora del filme, Patricia Maya, así como de la actriz Mónica Huarte, coestelar del largometraje.

La película de Rob Schneider

“¡Qué viaje con papá!” cuenta la historia de una familia con problemas económicos, pero el papá ha prometido llevar de vacaciones a su pequeña hija.

Un día este es atropellado por una influencer de hoteles, quien para evitar demanda, lo lleva a él y su hija, de paseo.

“Soy muy afortunado de trabajar con genios, con una actriz increíble (Huarte). Esta película es para toda la familia y no como Gigoló por accidente”, bromeó Schneider durante la presentación

A Schneider le fascinó la comida yucateca

El famoso actor y comediante fue abordado en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde se mostró totalmente fascinado con la comida mexicana, pues dijo necesitar pantalones más grandes porque se come excelente.

Dentro de la misma entrevista expresó en especial su gusto por la comida típica de Yucatán, en donde menciona haber probado el frijol con puerco, además de mucho picante.

Cabe destacar que Rob Schneider se tomó un momento para opinar sobre el trabajo de Eugenio Derbez, de quien expresó que es un genio y que se siente afortunado de haber trabajado con él.

