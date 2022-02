Farruko responde a críticas por predicar en su concierto de Miami

Farruko es tema de conversación en las redes sociales tras revelarse que se negó a cantar el tema ‘Pepas’ durante la presentación del LA 167 Tour celebrado este sábado en el FTX Arena de Miami. Sin embargo, también llamó la atención que pidió perdón a los presentes por las letras de algunas de sus canciones y proclamar públicamente su conversión religiosa.

De acuerdo a información que circula en Internet, la controversia comenzó cuando llegó el momento de interpretar el tema ‘Pepas’, la cual ha sido un éxito total a nivel latinoamericano y cuya letra habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas. Además de negarse a cantar la canción, él dio un discurso de predicación a sus fans reunidos.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones, no me siento orgulloso de eso… Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño y hoy en día me paró como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, declaró Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre real del reggaetonero puertorriqueño.

Según comentarios de redes sociales, varios asistentes procedieron a retirarse al darse cuenta que el sermón incluía frases como “Todos somos pecadores, lo dice la Biblia” y “Dios es bueno”, mientras que otros procedieron a abuchearlo y a lanzar críticas en su contra.

Devolverá las entradas de futuros conciertos

Ante las críticas recibidas, el reggaetonero está dispuesto a devolver el dinero de las entradas de sus próximas presentaciones.

Las críticas por decir que “se encontró con Papa Dios” en su concierto no pasaron desapercibidas para él y con un mensaje contundente dio a conocer que está dispuesto a devolver el dinero de todos los fans disgustados con su discurso de predicación. Además, dejó en claro que se ha retirado y que estas serán sus últimas presentaciones.

“Lamento verdad, los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso; los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos, así solo vaya 1 ahí estaré, y los amare igual vayan o no vayan”, escribió Farruko desde Instagram.

Por último, el reggaetonero de 30 años añadió que ahora predicará la palabra de Dios: “Nadie está obligado, hay más artistas que usted puede seguir y ir a ver, solo estoy cumpliendo mis compromisos porque soy de palabra y debo un respeto a mis fans. Dios es un Dios de orden y la plataforma que me quede la voy a utilizar para llevar el mensaje, los amo”.

¿Cómo se dio a conocer Farruko?

El puertorriqueño se ha ganado un lugar dentro del mundo de la música urbana.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido en el mundo de la música urbana como Farruko, es un cantautor y rapero de origen puertorriqueño. Obtuvo reconocimiento a nivel latinoamericano gracias a las canciones ‘6 AM’ con J Balvin y ‘Passion Whine’, una colaboración con el rapero Sean Paul.

