Farruko busca evangelizar a los jóvenes a través del reggaetón

El nuevo tema del puertorriqueño ha dividido opiniones en redes sociales.

Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido en el mundo de la música urbana como Farruko, sorprendió a todos sus fieles fanáticos el pasado 19 de mayo con el estreno de ‘Nazareno’ en todas las plataformas digitales. Cabe destacar que este tema es el primero que lanza tras anunciar su controversial conversión al cristianismo.

Manteniendo su estilo musical que fusiona el reggaetón y el trap, el artista de origen puertorriqueño canta sobre los excesos de la fama y las amistades engañosas para después enfocarse en recalcar la importancia de la espiritualidad y finalmente realiza una oración para pedir a Dios que guíe a sus seguidores por el buen camino.

El estreno de la canción en plataformas digitales llegó acompañado de un video musical dirigido por Mike Ho y compartido en la plataforma de YouTube, el cual nos muestra al reggaetonero estar en una fiesta llena de excesos pero la escena cambia cuando todos los invitados se transforman en demonios tras la aparición de un ser celestial.

“La música no es lo malo; lo hacemos malo con los mensajes que le ponemos… Ahora, controlo mi música y mi carrera va a mi ritmo, no al ritmo de la industria o el público. Mi relación con Dios es la prioridad más importante en mi vida”, declaró Farruko al respecto de esta nueva etapa de su carrera musical en una entrevista exclusiva para la revista Billboard.

Su conversión al cristianismo

La Verdad Noticias te informó a mediados de febrero pasado que el reggaetonero causó controversia por negarse a cantar el tema ‘Pepas’, pedir perdón a sus fans y anunciar su conversión al cristianismo durante la presentación del LA 167 Tour en el FTX Arena de Miami.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones, no me siento orgulloso de eso… Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño y hoy en día me paró como un varón a decirles que me perdonen”, declaró Farruko, quien fue severamente criticado en redes sociales por dicha acción.

¿Cómo se hizo famoso Farruko?

Tras ser un exitoso exponente del género urbano, el puertorriqueño busca darle un nuevo giro a su carrera musical.

Farruko es un destacado cantautor y rapero de origen puertorriqueño que obtuvo reconocimiento a nivel latinoamericano gracias a los hits ‘6 AM’ con J Balvin y ‘Passion Whine’, una colaboración con el rapero Sean Paul. Hoy en día ha dado un giro radical a su carrera musical tras pedir perdón por “las letras vulgares” de sus canciones.

