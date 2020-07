Far Cry 6: Lo que Giancarlo Esposito de Breaking Bad podría aportar al juego

Con Giancarlo Esposito haciendo referencia a un videojuego 'enorme' en el que está trabajando actualmente, que se rumora es Far Cry 6, esta es la razón por la que sería el villano perfecto

En una entrevista reciente, el actor Giancarlo Esposito estaba discutiendo los procesos para actuar en captura de movimiento para The Mandalorian. Durante esa parte de la discusión, Esposito menciona específicamente un videojuego "enorme" en el que está trabajando y que no puede discutir. Los rumores volaron por un tiempo hasta que un nuevo informe aparentemente confirmó que el juego era Far Cry 6. Desde entonces, el artículo ha sido retirado, por lo que puede ser falso, pero es imposible no preguntarse qué es lo que Esposito podría aportar como villano en esta desquiciante colaboración con la franquicia.

Desde los humildes comienzos de la franquicia, han prevalecido diversos grados de locura en cada juego de Far Cry. Far Cry 3 llevó esto aún más lejos con su villano icónico Vaas, colocando a un personaje crucial y carismático como la fuente de la imprevisibilidad del juego. Los juegos posteriores de Far Cry han convertido esto en un elemento básico para la serie, y por una buena razón. Asumiendo que la ex estrella de Breaking Bad se convertirá en el villano de Far Cry 6, esto es lo que podría aportar.

El singular talento de Esposito

Para empezar, Esposito ya ha representado a varios villanos icónicos tanto en televisión como en películas, desde Moff Gideon en The Mandalorian hasta Gustavo Fring en Breaking Bad. Los fanáticos reconocen a Esposito por su comportamiento tranquilo y sereno basado en su icónico personaje de Breaking Bad, Gus Fring, pero ha asumido otros roles que reflejan un lado más carismático de Esposito que a menudo no se reconoce. Un ejemplo particular es su personaje inteligente y bullicioso, Buggin 'Out, en Do the Right Thing de Spike Lee.

Donde Gus Fring era un personaje calculador e inteligente, Buggin 'Out era un personaje enérgico y abierto. Esposito encarnó un personaje en Do the Right Thing, que salió en 1989, que representaba un polo opuesto de Gustavo Fring. Su naturaleza temeraria y argumentativa fue lo que hizo que el personaje de Buggin 'Out fuera tan entrañable, usando su ingenio para desafiar lo que veía como incorrecto. Esposito tiene el potencial de crear personajes que varían mucho más allá de su trabajo más reciente, y es algo de lo que sin duda podría inspirarse si asumiera un papel de villano en Far Cry 6.

Villanos de Far Cry: innovación impredecible

Los villanos en la serie Far Cry han visto mucha variedad a lo largo de los años, con una caricatura similar a Gus Fring en el Chacal de Far Cry 2. También ha habido personajes como Vaas de Michael Mando, fácilmente el villano Far Cry más popular en la serie quien personificó la icónica locura y que los fanáticos han llegado a amar. Pagan Min de Troy Baker de Far Cry 4 representa un punto medio carismático entre estos dos, tomando prestada la ira explosiva de la personalidad de Vaas y mezclándola con una actitud burbujeante. Los hermanos y hermanas de la familia Seed de Far Cry 5 encarnan cada uno diferentes brazos de un culto religioso totalitario, que van desde un bélico militarista hasta un complejo profético de salvadores.

Far Cry ha experimentado con una variedad de diferentes arquetipos de villanos, cada uno con una toque de trastorno único. Estos villanos continuamente golpean y golpean al jugador de diferentes maneras, sorprendiendo a los fanáticos con su imprevisibilidad. Si bien muchos de estos roles han sido víctimas de estereotipos, como la villanía de Vaas por el segundo acto de Hoyt Volker y la propia locura de Jason Brody, cada papel ha servido como una actuación destacada. Los fanáticos disfrutan de los juegos recientes de Far Cry debido a que los villanos destacaron y sus caricaturas, y a los actores que los encarnan tan bien.

Encarnando a un villano de Far Cry

Esta es una gran razón por la cual Giancarlo Esposito sería una elección apta para el villano de Far Cry 6, si es cierto. Esposito tiene una amplia experiencia como actor y el pedigrí para demostrarlo con personajes como Moff Gideon o Gus Fring. Incluso interpretó a un personaje en un videojuego anterior con su aparición como "The Dentist" en Payday 2 en 2013. El trabajo de Esposito con la curación de personajes ha resultado en algunos de sus papeles más fantásticos, y los villanos de Far Cry típicamente encarnan extremos emocionales, Esposito es absolutamente capaz de asumir el papel de villano en la serie en varias formas potenciales.

Podría tomar prestados roles similares como Gustavo Fring y Moff Gideon y representar a un personaje que opera bajo imprevisibilidad y extremos. Alternativamente, podría inyectar aspectos del carisma de personalidades como Buggin 'Out, pero en un papel mucho más siniestro similar al de Vaas o Pagan Min. Esposito es conocido por enraizar y desarrollar bien a sus personajes, encarnando cada actuación con un vigor impresionante. Hay muchas opciones para un posible villano de Far Cry representado por Giancarlo Esposito, y sería interesante ver cómo ese personaje está escrito y retratado por él. Podría representar una fuerte evolución hacia lo que Far Cry ha construido con éxito en los últimos años.