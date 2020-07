Far Cry 3: Todo lo que tiene que saber para entender las teorías de Far Cry 6

Todo este gran alboroto comienza cuando de manera “unilateral” la PlayStation Store de Hong Kong publicó algunos datos relevantes sobre Far Cry 6 para la consola PS5 y filtraron la fecha de lanzamiento del esperado juego.

Después de la inocente publicación de la PlayStation Store de Hong Kong se fueron confirmando algunos datos como la fecha del lanzamiento que se anunció y será el 18 de febrero del 2020, la participación de Giancarlo Esposito como el villano de Far Cry 6, que se hara un gran anuncio el 12 de julio en el evento UbiConnect de Ubisoft y como la cereza del pastel un trailer en francés.

Alrededor de toda esta avalancha de información lo propios gamers generaron algunas especulaciones respecto a el niño que aparece tanto en la portada de la versión para PS5 y finalmente en el trailer en francés

Lo que sabemos hasta ahora de Anton y Diego en Far Cry 6

Far Cry 6 tiene lugar en Yara, un "paraíso tropical congelado en el tiempo". Esposito interpreta a Anton Castillo, el dictador de Yara empeñado en reclamar la gloria de su nación. El niño en la imagen se llama Diego, aunque algunos fanáticos ya han comenzado a rumores de que podría ser Vaas escondido a simple vista. Anton quiere que "siga sus pasos sangrientos" y continúe el gobierno de su familia en la región. Como suele ser el caso con las dictaduras, la opresión de Castillo ha provocado una revolución entre su gente, lo que lleva a los eventos del juego.

Far Cry 3: Lo que tiene que saber para entender Far Cry 6

El tercer juego de la serie Far Cry (una secuela temática de Far Cry 2, que establece firmemente la naturaleza de la serie temática), se desarrolla en un grupo ficticio de islas del Pacífico Sur conocidas como las Islas Rook. Cuando Jason Brody, un veinteañero sin rumbo que canaliza su energía en deportes extremos, salta en paracaídas a la isla equivocada con un grupo de sus amigos, todos son capturados por un grupo de piratas modernos despiadados bajo el mando del desquiciado Vaas. Jason escapa con la ayuda de su hermano ex militar, pero pronto se encuentra solo y atrapado en un mundo hostil e indómito.

Sin otra opción, Jason debe aceptar el desafío y enfrentarse a todo el ejército de Vaas para rescatar a sus amigos antes de que sean asesinados o vendidos como esclavos. Para hacer esto, debe aprender los caminos del cazador con la ayuda del nativo "Rakyat", pero a medida que se acumula el recuento del cuerpo y sus instintos asesinos se vuelven más agudos, Jason corre el riesgo de perderse en la despiadada mentalidad tribal del Rakyat.

Skrillex y Damian Marley en la banda sonora de Far Cry 3

También hay una campaña cooperativa independiente de cuatro jugadores establecida seis meses antes que sigue a Leonard, el policía con problemas éticos, Callum, el pequeño matón, Tisha, el médico de combate despedido, y Mikhail, el ex asesino a sueldo. Huyendo de sus terribles pasados individuales trabajando en un bote, el grupo pronto descubre que el capitán ha vaciado el barco a salvo y los vendió a los piratas de Vaas, obligándolos a perseguirlo a las Islas Rook para recuperar su dinero y vengarse. El juego también cuenta con un modo multijugador que contiene los modos típicos "Death Match" y un editor que permite a los jugadores crear sus propios mapas.

Una expansión independiente, titulada Far Cry 3: Blood Dragon, también se lanzó el 1 de mayo de 2013. Relacionado solo por el motor del juego y el título, Blood Dragon es una parodia afectuosa de las películas de acción y ciencia ficción de los 80 como Robocop, Aliens y The Terminator (entre otros); ambientada en el lejano año cyberpunk de 2007, presenta escenas retro, seguimiento de VHS, una banda sonora sintética, Michael Biehn y otros elementos de la bondad de los 80.

Así se conforma Far Cry 3

38 misiones, 34 puestos de avanzada, 20 Cartas de los Perdidos, 12 Trials of the Rakyat, 23 misiones de Path of the Hunter, 14 misiones de historia, 38 recetas, 12 vehículos para conducir, 18 torres de radio, 120 reliquias, 20 tarjetas de memoria, 24 Wanted Misiones muertas, 19 misiones de caída de suministros, 54 habilidades y 43 armas para encontrar.

Al revelar que sabía quién era realmente Jason, Hoyt convierte el juego de póker en esto. Un dedo cortado por cada vez que pierde una mano. Un botón de comando durante la escena incluso literalmente dice " : apuesta tu vida". Cortesía de Dennis a Citra en el final "Save Friends".

Además, la primera muerte de Jason durante su vuelo febril a través de la jungla, obviamente no quiso matar al pirata, y se asusta al respecto. Hurk, que solo aparece en las misiones del DLC "Monkey See, Monkey Go Boom" (aunque tiene un papel que desempeñar en el juego propiamente dicho, es extremadamente pequeño e invisible) tuvo esta loca idea de atar C4 a los primates y enviarlos. El único problema es que mantuvo un vínculo extraño con las criaturas, incluso cuando les estaba poniendo explosivos, y comenzó a verlos como pequeños soldados valientes que se iban a la guerra.

En las últimas Cartas de los Perdidos, Hurk menciona que uno de sus monos entrenados se volvió loco y enseñó a otros monos a cebar y lanzar granadas ... menos la parte del lanzamiento. Hurk finalmente lo rastrea y lo mata. En Far Cry 4, Hurk regresa, y todavía se siente realmente culpable por la muerte del mono, y quiere hacer las paces con "los dioses del mono".

El entorno es amigable para la aventura y requiere que sea muy hostil en esencia de cualquier otra manera. ¿Bandidos en cada esquina para que mates? Los piratas y los comerciantes de esclavos esencialmente manejan las Islas Rook. ¿Fácil acceso a las armas? Se requiere ya que la violencia es una parte tan básica de la vida cotidiana. ¿Una cultura guerrera que te acepta? Básicamente te adoctrinas y hacer que matar gente sea tan importante para la cultura no es saludable para la psique. ¿Gente para rescatar? Pasan por el infierno absoluto antes que tú y no salen ilesos. ¿Un montón de animales para cazar? A veces son los que te persiguen. ¿Muchas plantas para que puedas volar? Las islas son un refugio para alucinógenos y narcóticos naturales que pueden ser parte de la razón por la cual todos están un poco desquiciados, y algunos actores muy importantes en el tráfico de drogas están involucrados.

Vaas sale de esta manera al menos el 80% del tiempo que lo ve o lo escucha. En realidad, es Chaotic Evil en toda regla, matando civiles inocentes, vendiendo drogas, apoderándose de la isla norteña y vendiendo personas como esclavos (como los amigos de Jason). Este video lo resume muy bien.

Vaas en Far Cry 3

Intenta acercarse a sus hombres de esta manera, pero desde que tu presentación comienza con él pateando al perro (prendiendo fuego a un subordinado), y cada interacción posterior con él implica que vuelva a patear al perro (sobre todo explotar todo barco lleno de cautivos a los que no pudo hacer pagar a nadie por la liberación), es imposible verlo de esa manera. Liza, Tipo 2, porque está atada y Jason (también conocido como usted) le ha puesto un cuchillo en la garganta, y matarla lo consolidará como una persona que mata por el placer de hacerlo.

Es difícil no sentirse mal por Vaas de todas las personas cuando muere y su hermana lo llora, y queda claro que el verdadero monstruo es Hoyt Volker, quien lo obligó a inhalar las drogas y convertirse en su esclavo.

Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas es un motivo para el juego, como lo demuestran las numerosas citas del libro. Algunos de los personajes del juego se basan en los personajes; Jason (Alicia), Vaas (Gato de Cheshire), Dennis (El lirón), Citra (La oruga), Willis (El conejo blanco), Buck (La liebre de marzo), Earnhardt (El sombrerero loco) y Hoyt (La reina de Corazones / El Rey de Corazones).

Evitado con Sam, que ni siquiera es alemán (aunque fue criado allí, nació en Texas). Lo menciona poco después de conocerlo, se queja un poco de ello, pero también señala que significa que es tan fácil engañar a los corsarios que se ha infiltrado para que confíen en él.

"Se me considera un mal tipo porque soy alemán. Me ascendieron solo por un acento".

Si bien los encuentros con animales no son tan malos como, por ejemplo, los encuentros con animales de Red Dead Redemption, todavía puedes encontrarte en el extremo receptor de ataques de animales como osos, tiburones, grandes felinos, etc. Por suerte para ti, ellos también odian a tus enemigos y, por lo tanto, puede ser "armado", especialmente si hay uno atrapado en una jaula en medio de un puesto avanzado.

Algunos detalles de las armas en Far Cry 3

El arco compuesto es una de las armas más mortales del juego, capaz de matar casi cualquier cosa en un disparo silencioso. Si puede acostumbrarse a ajustar la caída de la flecha, de todos modos (con lo que ayuda la mira del tirador, pero solo dentro de ciertas distancias). Sin mencionar que dos disparos (sigilosos) pueden derribar una Unidad Pesada. E incluso si hay demasiados enemigos en un espacio reducido, puedes hacer flechas explosivas e incendiarias sobre la marcha.

Las Cartas de los Perdidos son las cartas finales escritas por los soldados japoneses hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, excepto las últimas, que en cambio narran los tratos de Hurk con monos con C4 atados a ellos.

Ningún arma, ni siquiera el rifle de francotirador más poderoso, puede alcanzar objetivos a distancias más allá de aproximadamente 150 metros, que está muy por debajo de su alcance efectivo en la vida real. Todavía puedes ver y disparar al enemigo, pero la bala simplemente desaparece antes de que los golpee. Si está usando pistolas, metralletas o, por supuesto, escopetas, espere que sus disparos se disipen mucho antes.

Las misiones secundarias "Path of the Hunter" y "Wanted: Dead" requieren que el jugador rastree enemigos animales o humanos específicos y los mate, pero el hecho debe hacerse con un arma específica (generalmente un arco o una escopeta con el primero, siempre el machete para este último). Esto está en marcado contraste con la mayor parte del juego, lo que alienta al jugador a usar cualquier táctica y equipo que considere conveniente. No es probable que los jugadores centrados en el sigilo toquen una escopeta durante la campaña, pero algunas de estas misiones secundarias lo requieren. Las misiones "Wanted: Dead" al menos te justifican usando el cuchillo para honrar la tradición Rakyat (y puedes matar a los guardias de tu objetivo con cualquier arma que quieras), pero no hay una justificación similar para las misiones "Path of the Hunter", lo que te hace me pregunto por qué tienes que usar un juego de rol para sofocar perros rabiosos o derribar osos con nada más que una pistola; sin embargo, el resultado aquí es que la restricción generalmente es solo para armas dentro de una categoría en lugar de un arma específica, por lo que puede llevar la escopeta o pistola más poderosa que tenga disponible.

El cuchillo chino Cada vez que lo veas algo extraño va a suceder

El tatau. No solo simbolizan las habilidades adicionales que Jason desbloquea, sino que a medida que crece el tatau, más Jason se vuelve como el Rakyat en la mentalidad.

"¿Alguna vez te dije la definición de locura?" Dicho por Vaas varias veces a Jason. Según Vaas, la definición es "hacer lo mismo, una y otra vez, y esperar que la mierda cambie". Más allá de las cada vez más numerosas fallas de Vaas en matar a Jason, incluso cuando corta la escena teatral y lo golpea en el pecho, también se relaciona con el uso de drogas, el conflicto en la isla y la naturaleza de la elección, todo lo cual se extiende a lo largo de la historia.

Los enemigos en Far Cry 3

Los piratas y corsarios son extremadamente inteligentes y luchan con tácticas coordinadas. Las tropas de asalto proporcionan fuego de cobertura para los soldados de escopeta / machete, y se moverán rápidamente para rodearlo y flanquearlo o cazarlo en la maleza (incluso dicen: "¡Estableciendo la vigilancia!"). Los Heavies se acercarán para sacarte usando su armadura pesada si tienen números, o retrocederán para proporcionar fuego de cobertura. Los francotiradores siempre tratarán de encontrar posiciones elevadas para ubicarte y despegarte, y las tropas de fusileros también buscarán una posición elevada para dispararte. Si un puesto avanzado está bajo ataque y requiere refuerzos, las tropas se refugiarán y esperarán a que lleguen las copias de seguridad antes de salir para cazarlo.

Si estás disparando desde una distancia, el primer disparo pondrá al enemigo en alerta, y si disparas otro disparo desde el mismo lugar, te detectarán, mientras que si te mueves tendrán problemas para detectarte cuando el próximo disparo Está despedido. Si te ven, te arrojarán fuego supresor que hará que sea muy difícil disparar hasta que te retires. Las tropas de asalto cercano a las que se dispara desde larga distancia se refugiarán en lugar de salir corriendo para atacarte y esperar a que aparezcan refuerzos.

Colocar minas o C4 al aire libre no funcionará; piratas y corsarios evitarán trampas obvias como esa. Son mucho más efectivos en el pincel. También evitarán una mina o carga si te ven configurarlo.

Los animales usan tácticas de caza inteligentes, y a menudo tratarán de acercarse sigilosamente sin ser notados. Incluso usarán hierba y arbustos para esconderse de la vista hasta que puedan acercarse. Afortunadamente para ti, también hacen esto a los malos.

Los guardias no reaccionan a la descarga de un arma equipada con Hollywood Silencer, pero aún reaccionan al sonido de una bala de tal arma que golpea algo en su vecindad, la bala que pasa cerca de ellos, y al sonido y la vista del cadáver de un amigo cayendo de una bala silenciada. Incluso pueden indicar la dirección general de, si no está cerca del área exacta, de dónde proviene la bala si reciben un golpe no letal o ven a su amigo morderla.

Vaas no entregó a sus tropas manuales de instrucciones para lidiar con rocas lanzadas, lamentablemente.

Los enemigos a menudo tienen muchos problemas para lidiar con la vida silvestre. A veces, mientras estás fuera de una base enemiga planeando cómo matar a las tropas dentro, un tigre vagabundea y matará a la mayoría o a todos por ti.

Los berserkers molotov que manejan cócteles tienden a arrojar sus botellas de fuego a casi cualquier cosa, incluso si están justo frente a ella. Esto a menudo significa que, en el proceso de atacar cualquier cosa, desde atacar a Jason hasta un dingo devastador, prendieron fuego a la mitad de la base (y posiblemente a sus aliados) y, como mínimo, se suicidaron con sus propios Molotovs.

Si bien casi todos los puestos avanzados pueden pedir refuerzos, los guardias solo lo harán si realmente te ven. Encontrar los cuerpos llenos de balas y flechas de media docena de sus camaradas o la puerta de una jaula de animales que se abrió de golpe y resultó en una carnicería aparentemente no es suficiente justificación para más tropas hasta que realmente puedan ver qué causó esto, y para bien medida, no notan particularmente las cajas de alarma obviamente rotas hasta que te hayan visto.

Los animales también tienen sus momentos, principalmente en forma de detección de terreno. Dado que cualquier cosa que no nade el 100% del tiempo tiene habilidades de súper ahogamiento, los animales a menudo se suicidan después de correr en una corriente poco profunda. También pueden arrojarse accidentalmente desde los acantilados en un intento de matarte o huir. Por el contrario, los tiburones pueden ir a la playa sin ninguna razón en particular.

Los conductores de vehículos tienden a tener dificultades para conducir si no se hace en una carretera recta y libre de obstrucciones. Tampoco son muy buenos para evitar que sus camaradas caminen por ese mismo camino, lo único positivo es que no te culparán por sus propios accidentes accidentales como en la mayoría de los otros juegos del género.

En la segunda isla, a menudo encontrarás tropas enemigas parados alrededor de su automóvil en el medio o al costado del camino. Que esté al revés y en llamas no parece molestarlos en absoluto ... hasta que el vehículo literalmente explota en sus caras, generalmente matando al menos a la mayoría de ellos y la mayoría de las veces aniquilando a toda la patrulla. La explosión alertará a otros enemigos al alcance del oído que inmediatamente se suben a su automóvil y se disponen a investigar la explosión. La combinación de las habilidades de conducción y búsqueda de caminos no tan brillantes de la IA, por un lado, y las carreteras llenas de baches, por el otro, probablemente darán como resultado tropas enemigas parados alrededor de su automóvil en el medio o al costado del camino. Que está al revés y en llamas no parece molestarlos en absoluto ...

"¿Alguna vez te dije la definición de locura?"

Impresionante, pero poco práctico

Algunos de los ataques más avanzados, como el Grenade Takedown, pueden verse y sonar increíbles, pero son tan situacionales que nunca tendrás la oportunidad de usarlos. La principal excepción es el Heavy Beatdown, ya que la única otra forma de matar a un Heavy o Flamer es disparando a la cabeza con un arma específica.

Subvertido con la mayoría de las armas exclusivas, particularmente las silenciadas como el Shredder SMG y el rifle de asalto Bushman. No solo vienen con más archivos adjuntos que sus contrapartes comunes, sino que también tienen un daño mejorado, lo que los convierte en excelentes opciones para correr y disparar, así como para sigilo. Todos tienen trabajos de pintura únicos para arrancar.

El beneficio Line Gunner suena bien (poder disparar desde una tirolina), y con una pistola lo suficientemente buena y algo de suerte con hipfire puedes matar a todos en el otro extremo de la tirolina mientras estás en ella, terminando tu descenso como el El último de sus cadáveres toca el suelo. Pero la cantidad de veces que un enemigo aparece debajo de una tirolina se puede contar con una mano con los dedos restantes, incluso si incluye situaciones en las que realmente desea usar y disparar desde la tirolina en lugar de simplemente despejar el área desde donde se encuentra al principio . Far Cry 4 solo lo hizo un poco más viable al permitir que el jugador lo haga desde el principio y al hacer que una de las ranuras de armas sea un lugar solo para armas cortas, lo que significa que siempre tenía un arma que podía usarse mientras estaba en una tirolesa.

El rifle antimateria tiene el mayor alcance, precisión y daño que cualquier arma de fuego. ¡Increíble! Sin embargo, no puede montar un silenciador, lo que limita severamente su utilidad para los jugadores interesados en el sigilo. Aún así, debido a su enorme potencia de fuego (explota un automóvil con solo uno o dos golpes en el motor, después de todo es antimaterial), incluso los jugadores sigilosos a menudo lo encontrarán útil. Y no olvidemos que si dos oponentes están parados uno al lado del otro (lo que sucede sorprendentemente a menudo; esos piratas seguramente son un grupo hablador), disparar a uno de ellos matará directamente o al menos dañará gravemente al otro debido al explosivo del AMR munición. Demasiado para un disparo, un asesinato.

La ametralladora BZ19 tiene la mayor capacidad no modificada de su clase y el mayor daño, y está disponible en un punto del juego donde, entre más tipos de enemigos que comienzan a usar SMG y cajas de munición en casi todos los campamentos, la munición es abundante. También tiene la recarga más lenta de su clase y, debido a un error, es casi imposible de usar de manera efectiva mientras está agachado, porque mirar hacia arriba y hacia abajo mientras mira hacia abajo hará que el modelo del arma se aleje de donde se supone que debe hacerlo.

La penúltima misión en realidad te brinda respaldo armado en la forma de Sam manejando una ametralladora .50 que está montada en un jeep blindado. ¡Yay, alguien que cuide tu espalda, finalmente! Hasta que te veas obligado a darte cuenta de que Sam es un tiro tan horrible, incluso con tanto más Dakka a su disposición que no es de ninguna ayuda, y que es tan frágil incluso detrás de las placas de armadura que es casi seguro que lo acercará a un tiroteo muerto en veinte segundos o menos, que es un juego instantáneo terminado. La presencia de numerosos soldados RPG en el área, junto con los muchos Escuadrones de tarjetas de teletransporte en esta misión, significa que no tienes más remedio que estacionar a Sam lo más lejos posible de la acción y enfrentarte al pequeño ejército de corsarios en tu propio como ya lo has estado haciendo de todos modos.

Ataques cuerpo a cuerpo en Far Cry 3

Una parte muy importante de la jugabilidad ahora. Los ataques cuerpo a cuerpo instantáneos con tu machete se pueden realizar en enemigos inconscientes (o enemigos que sorprendes desde el frente) y obtienes el triple de XP. Más adelante en el juego, desbloquearás la capacidad de hacer variaciones más elegantes, como arrastrar el cuerpo para que nadie se tropiece más tarde, un ataque descendente desde arriba, un ataque furtivo desde debajo de una repisa (los cuales luego obtienen variaciones para matar a dos personas a la vez), la capacidad de agarrar el cuchillo de un chico de su vaina para arrojarlo a un segundo tipo mientras apuñalas al primer tipo, la capacidad de tirar del alfiler en una de sus granadas y patear el cuerpo hacia sus camaradas , la capacidad de sacar su arma de su funda para perforar rápidamente a los enemigos cercanos, o simplemente correr directamente a través de un grupo de enemigos y golpearlos con tu machete uno tras otro.

Muchos, algunos de los cuales provienen de Jason cuando está en una esquina; por ejemplo, cuando Jason está a punto de enfrentar a Hoyt en una pelea con cuchillos, justo después de que Hoyt le cortara uno de sus dedos:

Jason: No necesito diez dedos para usar un cuchillo.

Jason contra el monstruo de tinta.

Los puestos de avanzada comienzan de manera simple y progresivamente están mejor dotados de más enemigos. Los depredadores más peligrosos también se encontrarán a medida que ingrese a las islas.

Citra en Far Cry 3

Hoyt Volker, el líder de la operación de tráfico de drogas y esclavos para los que trabajan los piratas. Al principio, tenemos a Vaas y Hoyt, antes del final de la campaña del juego tenemos a Citra.

"Rakyat" es indonesio / malayo para "gente" o "ciudadano".

En realidad, se usa un poco de malayo en todo el juego, y en su mayor parte se usa correctamente. Sin embargo, en los subtítulos, las palabras son gramaticalmente incorrectas. Por ejemplo, "berikanher ba" es en realidad "berikan herba" (dame la hierba). Dependiendo de la elección que haga el jugador al final del juego, es posible que Jason salga de las Islas Rook con sus amigos sobrevivientes, pero sabe que será difícil para él volver a encajar después de todas las cosas terribles que tiene. visto y hecho

Si bien no son directamente malvados como Vaas o Hoyt, Citra y su Rakyat viven de una cultura guerrera nativa cuya moral es incompatible con la cultura urbanita occidental, incluido el sacrificio humano. Sin embargo, esto solo se extiende a los guerreros de Citra; La mayoría de los Rakyat en las islas parecen ser personas extremadamente agradables que simplemente no quieren ser asesinados por piratas, volverse adictos a las drogas o ser vendidos como esclavos. Citra, y hasta cierto punto su guardia personal, es espeluznante como el infierno, y uno probablemente pasará la mayor parte de la campaña preguntándose cuánto mejor que Vaas realmente es. Parte de esto es el estado casi divino que parece poseer. El templo del que dirige la resistencia Rakyat no se llama 'cuartel general Rakyat' o algo similar. No, es el 'Templo de Citra', que es extremadamente desagradable, ya que parece ser un templo para una persona viva, lo que se remonta a la incompatibilidad de su cultura con la cultura occidental.

Una mujer que viola a un hombre después de drogarlo (él está bajo la influencia de los alucinógenos) en realidad fue utilizada como una imagen promocional "sexy" para el juego en E3. Por otro lado, en el juego esto se presenta como algo mucho menos sexy, ya que es una advertencia de cuán inestable es Citra, sin embargo, nunca más se menciona.

Aunque ciertamente no es amable al respecto, en la secuencia final del juego, Jason tiene algunas palabras de elección mientras logra detener a sus perseguidores.

Jason: ¡Ahí va tu cuatro por cuatro! Acabo de hundir tu batalla!

Riley: ¡Estás jodidamente loco!

Vaas intenta matar a Jason de varias maneras creativas / dolorosas sin esperar a confirmar que está muerto. Intenta matar a Jason primero quemándolo vivo, y luego ahogándolo, antes de finalmente dispararle, pero no verifica si la bala realmente lo mató. Hoyt también saca esto al final, se toma su tiempo para burlarse y torturar a Jason cuando podría haberlo matado. Vaas obtiene un pase porque está realmente loco. Hoyt, por otro lado, realmente debería saberlo mejor.

Funciona en la mayoría de los enemigos y te proporciona XP extra. Sin embargo, los pesados y los animales evitan esto: los primeros tienen cascos gruesos que pueden absorber al menos dos balas de francotirador, a menos que los golpees en la parte posterior de la cabeza para la versión pirata o utilices el rifle más fuerte, y aparentemente los depredadores solo tienen cráneos realmente gruesos .

Algunos puestos de avanzada se pueden despejar abriendo la jaula de un animal y llamándolo un día. Por esa misma virtud, equipar uno de los dos rifles de francotirador modificables del juego con un silenciador y mantener la distancia mientras eliminas enemigos uno por uno es una manera fácil de liberar puestos avanzados sin ser detectados.

Jason mismo, quien es descrito por los piratas como un "niño bonito", podría decirse que es lo peor. Además de ser capturado como los demás, su hermano muere en sus brazos, mata accidentalmente a un hombre solo unos segundos más tarde y, para salvar a sus amigos y finalmente abandonar la isla, tiene que responder al llamado de la naturaleza y únete a un grupo de nativos guerreros en un viaje mágico y / o inducido por drogas que finalmente lo deja un hombre completamente diferente, uno que podría matar a un puesto avanzado de soldados por capricho e incluso torturar a su propio hermano con poca vacilación. . Finalmente, incluso se pregunta en qué demonios se ha convertido después de todo lo que ha pasado.

Es realmente una lástima que Citra tuviera que molestarte. Porque ahora la única forma de matarte es borrarte por completo.

Buck es mucho más directo. En un momento, incluso preguntará por qué le tomó tanto tiempo a Jason llegar a él, ¿tal vez estaba jugando? También ignora a Jason preguntando por qué tiene que pasar por todas estas misiones cuando Buck parece saber siempre a dónde debe ir de todos modos al decir que él no es el que juega, es solo un espectador.

El primer DLC; Algunos antecedentes de Hurk explican que uno de los fondos de Hoyt proviene de los diamantes Bowa-Seko, los mismos que se encuentran en Far Cry 2; de alguna manera llegaron a Rook Island y ahora se venden por alrededor de $ 80- $ 100 cada uno. Además, el Localizador de paquetes de una misión secundaria es una versión dañada del sistema de mapeo Far Cry 2GPS; incluye ese sonido de pitido, pero los colores en el LED emiten un pitido rojo y se bloquean con azul, en lugar de la luz verde en FC2.

Si está familiarizado con la serie, ni siquiera tiene que adivinar cuál es su arma cuerpo a cuerpo inicial. La configuración de la isla también llama a la del primer Far Cry.

Aunque la falta de su semejanza realmente puede arrojar cualquier reconocimiento a menos que tenga conocimiento previo de la serie web, se supone que una cabeza que puede encontrar en la playa es Christopher Mintz-Plasse, quien fue capturado, torturado y eventualmente (accidentalmente ) asesinado por Vaas hace unos días, durante los eventos de The Far Cry Experience.

Hay varios indicios de que este juego se desarrolla en el universo de Assassin's Creed:

La daga que Jason recupera de un antiguo templo se parece mucho a un pedazo de Edén, también causa visiones y alucinaciones como ellas.

Las misiones DLC son aún más evidentes, ya que hay referencias directas a Abstergo y las Piezas del Edén antes mencionadas.

Una táctica de caza completamente viable. La mayoría de los animales que necesitará cazar para mejorar su equipo son lo suficientemente rápidos y ágiles como para dejarlo en el polvo si está a pie, o son completamente capaces de destrozarlo y hundir múltiples cargadores de fuego de rifle. Golpearlos con un Jeep a toda velocidad es la opción más segura.

Cazar tiburones se vuelve mucho más fácil cuando te das cuenta de que simplemente puedes embestirlos con un bote. De acuerdo, todavía tienes que nadar para buscar la piel sin ser comido por los amigos del tiburón (o ahogarse).

Según Lost Letters, los animales de Rook Island no son normales, ya que un experimento japonés de la Segunda Guerra Mundial los alteró de alguna manera para convertirlos en un arma llamada Proyecto Kyouken. Con esto en mente, explica la obsesión de Citra por crear el guerrero perfecto. Ella y los otros miembros de la tribu han estado comiendo carne corrupta. También explica la potencia de las bebidas alucinógenas que Jason ha estado bebiendo.

Vaas y el monstruo de tinta es el punto álgido mental del juego. Todo después de él es una acción descendente en lugar de una acción ascendente, la resaca que viene después de lo alto.

En qué va Vaas, y casi todas las amenazas enemigas también arrojarán bombas f.

La mayoría de los personajes cooperativos se ejecutan en esto. Callum, sin embargo, lleva esto hasta Once usando bombas fyc como cualquier otro verbo / adjetivo / sustantivo / signo de puntuación.

Común. Ejemplos notables incluyen a Keith siendo violado, Jason perdiendo un dedo y Riley recibiendo un pulgar en una herida de bala.

Jason corre por el brazo del aturdido Monstruo de la Tinta para apuñalarlo en el ojo, luego se aferra a su vida mientras lo acaba.

Cada una de las tres facciones se distingue instantáneamente entre sí debido a sus uniformes. Los amigables Rakyat son azules, los piratas son rojos brillantes y los corsarios son (extrañamente) amarillos. Mejor aún, estos colores aún se pueden distinguir entre sí por personas con la variante más común de daltonismo (que es rojo verde).

Las plantas también están codificadas por colores, con plantas verdes que le dan recetas de salud, las plantas rojas le dan drogas para impulsar el combate, las plantas amarillas le dan fórmulas relacionadas con la caza, las plantas azules le dan químicos que ayudan a la exploración, y las plantas blancas se usan en las mezclas de Game-Breaker desbloqueado con reliquias.

Si una ronda de un arma silenciada pasa por la cabeza de un enemigo, inmediatamente dibujarán una cuenta en la ubicación de Jason. En realidad, no dispararán hasta que lo vean, pero aumenta un poco la incredulidad. Es aún peor con los perros, que lo acosarán sin importar a dónde vaya una vez que estén vagamente conscientes de que está cerca, a pesar de que los mecánicos del juego insisten en que no saben dónde está.

Una misión secundaria te hace encontrar un par de diamantes guardados en maletines.

El personaje multijugador Callum se las arregla para lanzar una bomba c varias veces durante su monólogo de fondo, a pesar de que dicho monólogo es solo unas pocas oraciones.

Sí, fui el jefe hasta que corté el coño equivocado. [...] estoy fuera del skag y todavía recibo mi cuchillo 'caso y un coño equivocado viene' roon.

Islas Rook en Far Cry 3

Ignorando a los piratas asesinos, los mercenarios despiadados, toda la vida salvaje peligrosa y los cultistas guerreros, las Islas Rook no seria tan mala para vivir. Las torres de radio revelan partes del mapa, liberan armas y revelan objetivos. Todos los villanos principales son asesinados con peleas a cuchillo de eventos rápidos. Fallar solo uno de los QTE generalmente presenta una forma bastante horrible de morir. Se invoca en algunas ocasiones para que Vaas tenga garantizada la ventaja.

Than Far Cry 2, que en sí mismo era más oscuro y afilado que el original. Jason y sus amigos estaban a punto de irse a casa después de unas vacaciones en toda Asia cuando un DJ local los convenció de saltar en paracaídas a las selvas tropicales inexploradas de las Islas Rook.

Del héroe de acción clásico. El juego analiza detenidamente cuán traumática puede ser la transformación de un hombre humilde a un héroe de acción entusiasta, además de examinar en qué estado mental se debe estar para poder matar casualmente a miles de mooks. .

A pesar de aparecer en todos los comerciales y ser el villano más peculiar, no mucho tiempo después de la trama se revela que Vaas realmente funciona para alguien más aterrador.

"Así que Hoyt está contratando chicos guapos ahora, ¿eh? Mejor fruncir el culo a ese imbécil".

Doblado en la introducción de una manera única. El montaje de los adultos jóvenes que se juntan y se divierten es una colección de videos en un video teléfono que posee Jason, y Vaas lo está mirando. Segue a Vaas burlándose de Jason en una jaula con su teléfono. "Este es un teléfono realmente agradable ..." Sin embargo, no es un gran desarrollo, y los rasgos únicos reales de cada persona solo se muestran después de que comienza el horror ... a excepción de Grant, por supuesto. También hay escenas interactivas opcionales que puedes experimentar después de cada rescate individual de uno de tus amigos, que detalla lo que Jason y sus amigos estaban haciendo en el club el día antes de que fueran secuestrados.

Dependiendo de una elección hecha por el jugador al final del juego. Vea que ha sobrevivido a su utilidad, a continuación.

Un tema central, tanto que hay citas directas de Alicia en el país de las maravillas entre actos; la diferencia radica en que los personajes se encuentran en el infierno en una isla en lugar de Wonderland, y con "¿Qué harás para sobrevivir?" como la leccion.

El juego configura a Hoyt Volker como este. Todos hablan de él con miedo y asombro en sus voces. Jason se convierte en esto para los piratas una vez que su reputación comienza a construirse entre ellos. Incluso se gana el apodo de "Blancanieves" de ellos.

En la primera misión de la Isla Sur, robas un uniforme de recluta Privateer e infiltras en su organización. Mientras lo use, los corsarios no lo atacarán a la vista, pero comenzarán a disparar si ingresa a un área restringida o si comienzan a ver cadáveres o escuchar disparos.

Base subterránea elaborada Far Cry 3

Lin Cong, el antiguo capitán chino cuya mística daga persigue a todos, estableció varios muy impresionantes durante su reinado sobre Rook Island, completo con pagoda subterránea, cerraduras de rompecabezas al estilo de Indiana Jones, trampas de muerte aún funcionales y demás.

Los japoneses cavaron muchos búnkers en las islas durante su ocupación en la Segunda Guerra Mundial, y los piratas y los corsarios todavía los utilizan hasta el día de hoy. Al menos uno también fue el sitio de experimentos realizados por un grupo de científicos dudosos que buscaban algunas "Piezas del Edén" ...

Hay algo sutil pero fundamentalmente mal en las Islas Rook. La vida animal extremadamente hostil, la locura gradual que consume a cualquiera que vaya a la jungla, las reliquias extrañas y místicas, las drogas que dan visiones proféticas precisas, el demonio de tinta, etc. No es obvio, pero las islas están haciendo cosas a las personas que pasan tiempo allí. Una gran cantidad de plantas han evolucionado para volverse ligeramente tóxicas o capaces de inducir efectos alucinógenos. El más común de estos es una planta que secreta una toxina que hace que todo lo que toca sea altamente agresivo; es por eso que el Rakyat y los animales tienen tanta sed de sangre y agresividad. Cuanto más denso te adentras en la jungla, mayor es el número de plantas de baja toxicidad que existen, razón por la cual la gente de la aldea Amanaki, que rara vez se aventura en la jungla, es pacífica y sumisa. Sin embargo, esto no explica las cosas más locas que suceden en la isla.

Los corsarios de Hoyt son, como su origen lo indica, mucho más profesionales que los piratas de Vaas. Llevan chalecos antibalas gruesos que hacen que matarlos sea más difícil, están más armados y tienen una actitud muy profesional sobre todo lo que hacen. Afortunadamente, también te dan más XP cuando los sacas.

Los piratas de Vaas tienen sus propias élites, identificables por sus gorras y su pesada armadura de torso, que se vuelven mucho más comunes a medida que avanzas hacia el este y el sur. Los fusileros privados también tienen sus propias élites, que pueden identificarse con armaduras y cascos aún más pesados, pero siguen siendo tan rápidos y ágiles como las tropas privadas regulares.

Tanto la escena de apertura como la introducción de este último un tercio del juego muestran que los piratas de Vaas están trabajando con o para los corsarios de Hoyt. Más tarde, durante La infiltración, puedes escuchar a los corsarios hablando de piratas atacando fortalezas de corsarios, probablemente como resultado de la muerte de Vaas.

Durante la misión de Deepthroat, puedes escuchar a un comandante de Privateer reprimir a un subordinado por ser feliz con el gatillo. El subordinado le dice que no es un "trabajador de socorro", y le pagan por matar. El comandante se burla de él por esto.

A diferencia de Far Cry 2, hay una facción abiertamente amigable cuyos soldados realmente te ayudarán en lugar de dispararte a la vista. Su presencia en las islas se expande a medida que captura el territorio enemigo y los puestos avanzados. Sin embargo, los piratas y toda la vida salvaje todavía están para atraparte.

No todos los animales intentan atraparte. Los animales se separan en dos grupos, depredadores y presas. Las presas son pasivas y huirán si son atacadas o asustadas, mientras que los depredadores lo atacarán a usted (oa cualquier otra persona) si se acercan o atacan.

Liza en Far Cry 3

Cuando Vaas captura a Jason y Liza y prende fuego al edificio a su alrededor, tienes exactamente tres minutos para salvar a Liza antes de que se asfixie / muera. Del mismo modo, durante una de las misiones de bonificación de Lost Expeditions, Jason tiene diez minutos para abrirse paso hasta la salida mientras el búnker en el que se encuentra ya está explotando y docenas de piratas aparentemente suicidas intentan matarlo. Ninguno de los casos ofrece ninguna explicación sobre cómo Jason sabe cuánto tiempo tiene.

Buck le dice a Jason que si le da el cuchillo chino, puede irse con Keith. Se puede ir con Keith. Eso no significa que lo hará ...

Jason ya pierde al menos una barra de salud si cae hasta unos tres metros de profundidad, lo cual es extremadamente molesto porque el juego cuenta atravesar incluso el más mínimo golpe mientras corre por una pendiente como una caída. Incluso la habilidad de aterrizaje suave no afecta esto notablemente. Larga historia corta: usará aproximadamente la misma cantidad de jeringas curativas para reparar el daño de caída que para curar heridas de bala o mordeduras de animales.

Riley, quien recientemente se ha calificado como piloto de ala fija, tiene que volar un helicóptero sin preparación o experiencia previa mientras está bajo fuego. Se dice que cualquier aterrizaje del que puedas alejarte es un buen aterrizaje, y que si puedes usar el avión nuevamente después, es una ventaja. Obtiene la bonificación.

Citra bailando encima de Jason en topless. Aún más en Bad Ending, donde ella y Jason tienen relaciones sexuales en primera persona ... y luego ella lo mata.

Tus tres árboles de habilidades se basan en tus tatuajes: tiburón, garza y araña. Representan la potencia bruta y la absorción de daños, la lucha a distancia de alto calibre y la movilidad, y el sigilo y la caza, respectivamente.

Jason actualiza a estos en la segunda misión en la segunda isla como parte de su disfraz de corsario para ayudar a ocultar su tatuaje, la única faceta conocida de su aparición para Hoyt.

Dado que Hoyt está haciendo que Jason juegue su vida en el póker, pero solo son unas pocas rondas, opta por cortar su dedo anular como alternativa.

"Eso es muy malo. ¡Ahora no podemos casarnos!"

Todos se comunican de esta manera, incluso al Gran villano malo y de mayor alcance.

Jason y sus aliados.

Jason

Dennis

Willis y el Dr. Alec Earnhardt

Sam

Los amigos de Jason y su novia, Liza (a todos los que tiene que rescatar)

Al comienzo del juego, Vaas se burla de Jason en su jaula, pero luego alguien afuera de la tienda le ordena que deje de asustar a los rehenes. Entonces hay alguien de quien incluso él recibe órdenes de ...

Casi todas las líneas desde la apertura del juego. Desde la parte superior:

Grant: ¡Eh, a mi hermano Riley, por obtener su licencia de piloto! ¿Dónde diablos está ese hijo de puta?

Jason: ¡SOY REY DEL MUNDO!

Grant: Estás loco, J! Jason: ¡Aprendí de los mejores!

Las escenas en las primeras alucinaciones inducidas por drogas después de conocer a Citra. Cada uno de ellos muestra qué villano tiene cuál de los amigos de Jason cuando los encuentran. También muestran a Keith encogido en el suelo a los pies de Buck como una víctima de abuso, y a Hoyt repartiendo cartas.

Cuando Vaas trata de matar a Jason la primera vez, él hace un monólogo de largo aliento sobre Citra y cómo tus seres queridos te 'dejan de lado cada maldita vez'. En sus palabras: "Entonces me dicen, dicen:" ¡Vaas! Vaas! ¿Quién diablos va a ser? ¿Ellos o yo? ¿Yo o ellos? "Reemplace 'Vaas' con 'Jason', y básicamente ha resumido la elección final del juego.

El punto de The Infiltration es que Hoyt no sabe cómo se ve Jason. Después de su primer encuentro con él, verá que tiene el video de vacaciones de Jason y sus amigos, demuestre que sabe exactamente cómo se ve Jason. Por supuesto, la infiltración resulta ser un completo fracaso, aunque el exceso de confianza de Hoyt todavía termina poniendo a Jason en posición de matarlo.

"Entonces se llama Buck y le gusta follar ..." Sí, Jason, pero no es una mierda CONSENSUAL ...

En la confrontación final con Vaas, se burla de Jason preguntándole cómo van las cosas con Citra convirtiéndolo en un guerrero y que está "jodido". Si Jason se enamora por completo de Citra e incluso mata a sus amigos en la elección final del juego, Jason termina follado tanto en sentido figurado como literal por Citra cuando ella le pone un cuchillo en el pecho después del sexo.

El modo cooperativo tiene cuatro personas que intentan eludir sus terribles pasados respectivos:

Cínico: Callum, el chef; un violento matón escocés que terminó atacando a la persona equivocada.

Sí, fui el jefe hasta que corté el coño equivocado.

Optimista: Tisha, la médica; un ex soldado sorprendentemente tranquilo que siente que fue dada de alta injustamente.

Todavía podría llevar mi M9 si pudiera, pero los locos no pueden quedarse con sus armas. El general tira de algunos hilos y de repente tengo un trastorno.

Leonard, la seguridad; un policía corrupto que cruzó demasiadas líneas haciendo su trabajo.

Le disparas a un par de hermanas follando bolsas de basura en la espalda y no es insignia, ni pistola, ni pensión, así como así.

Indiferente: Mikhail, el ingeniero; un sicario ruso que rompió el código de un asesino pero solo se preocupa por irse a casa.

Ahora no puedo volver. No hasta que sepa que puedo mantener a salvo a mi Katya y a nuestra hija.

Un nivel hace que Vaas ofrezca una suma ordenada a lo que sea que Mook le traiga el escroto de Jason.

Los animales tienen la mala costumbre de ignorar a los depredadores cercanos para que puedan atacarte. Tenga cuidado si encuentra un jabalí o un búfalo perseguido, ya que sus amigos probablemente lo verán como una prioridad más grande que salvar a su amigo, incluso si está disparando al depredador.

Si bien no es tan común, los enemigos generalmente también creen que matarlo es más importante que lidiar con el * inserto depredador aquí * derribando a sus compañeros de equipo o corriendo por ellos.

El juego critica muchos tropos que intervienen en la creación de una experiencia de juego familiar y agradable en un Sandbox abierto. Por ejemplo, el mundo de Crapsack requerido que alienta a los jugadores a responder con crueldad desenfrenada se ve por el lugar inquietante y absurdo que realmente es cuando el personaje del jugador comienza a estar absorto en su situación de la misma manera que es probable que el jugador lo haga.

No es que sea realmente necesario, con toda la violencia gráfica, la tortura y la desnudez para disfrutar, pero el juego arroja otro de todos modos con una misión llamada "Garganta Profunda" ...

Puede que no haya mutantes, pero Hoyt utiliza los tipos Mook fuertemente blindados, algunos de los cuales arrojan lanzallamas.

Jason pasa gradualmente por este proceso, cortesía de Citra, como parte de su viaje para volverse lo suficientemente duro como para derrotar a Vaas y Hoyt. Al final, Citra insta a Jason a ir hasta el final y matar a su novia y amigos para romper sus lazos con su vida anterior.

La muerte desde arriba sigue a este tropo en la práctica. Incluso el aviso de presionar "cuerpo a cuerpo" para un derribo se reemplaza por uno que dice "Salta sobre el enemigo para realizar el derribo" cuando te acercas a un enemigo desde arriba.

Sam, que ocasionalmente se desliza en comentarios alemanes como "¡Wunderbar!", Y que incluso da una tarea titulada "Doppelgänger". Exageró aún más cuando se reveló que nació en los Estados Unidos, pero se mudó a Alemania con su padre Navy SEAL cuando era joven; el nombre "Sam" es incluso una referencia al "Tío Sam".

Sam: BLITZKRIEG !!!

Jason: ¿En serio?

Citra se revela como esta, fuertemente implicada que la presión que le dio a Vaas lo hizo encontrar consuelo en la droga de Hoyt Volker y convertirse en su mano derecha, y City se convierte en el Jefe Final del juego.

Realizar un doble derribo de Muerte desde abajo infligirá esto en el primer objetivo. Con un machete. O un tanto. De cualquier manera, ay.

Jason en el final de "Kill Liza", mientras tiene relaciones sexuales con Citra.

El revólver Magnum .44 y la D50 son dos pistolas más fuertes que puedes comprar en el juego, lo que no dice mucho cuando solo hay cuatro. La versión Signature del .44, acertadamente llamada "Cannon", ha aumentado el daño, la precisión y el alcance a un costo mayor, además de que primero debe desbloquearse a través de U-Play.

El multijugador tiene el Tipo 10 de reserva. Es una pistola de bengalas japonesa tipo 10 modificada que usa cartuchos de escopeta de 35 mm. Para poner esta perspectiva, esto está ligeramente por encima de 33,67 mm de calibre 2 utilizado por pistolas de balas pequeñas. Y disparas esto con una sola mano.

Vaas lidera a los piratas que mataron al hermano mayor de Jason y secuestraron a sus tres amigos, su hermano menor y su novia.

Sigue el modelo, pero toma algunos giros oscuros cuando el viaje en sí se vuelve retorcido.

El grupo de corsarios de Hoyt.

Puedes disparar los cócteles molotov de las manos de los enemigos y prenderles fuego.

Jugado derecho. Aunque plausible en el caso de pistolas y SMG (más notablemente una pistola suprimida 6P9 o subsónica de 1911), el pequeño supresor de tornillo capaz de silenciar un rifle de francotirador .50 a un 'fwip' se adentra en territorio de fantasía.

Aunque las implicaciones son desagradables, el juego presenta una escena sexual obligatoria en primera persona con una mujer joven en topless y bien formada. Dicha mujer aparece en topless de nuevo en varios otros casos, y uno puede participar en otra escena de sexo con ella más tarde (consensualmente esta vez, pero aún blandita a su manera). Tanto la generosa desnudez como las relaciones bastante gráficas no tienen igual en ningún Far Crygame anterior, e incluso la secuela rebajó la sensualidad a un extra extra pechugón y famoso.

Como se menciona varias veces en el juego, los Rakyat requieren que sus miembros rechacen toda su vida fuera de la isla, ya que ahora son su familia. En la confrontación posterior al clímax, Jason puede elegir seguir sus consejos y matar a sus amigos y hermano, o rechazar su filosofía.

Incluso al ignorar todos los elementos tal vez mágicos, tal vez mundanos, las Islas Rook son un lugar aterrador, y se puede ver que no se hizo un pequeño esfuerzo para hacer que el lugar se vea lo más animado y dinámico posible. Es solo que la mayor parte de la vida quiere matarte.

Citra lamenta que su hermano se haya convertido en un asesino loco después de que Hoyt lo controlara y corrompiera con drogas y promesas de dinero y poder. Citra luego procede a controlar y corromper a Jason Brody con drogas (principalmente alucinógenos) y promesas de poder, convirtiéndolo en un asesino lunático.

Sam, después de ver a Jason torturar a su propio hermano.

Interpretado directamente por Hoyt cuando envía a Jason, disfrazado de recluta mercenario, para torturar a Riley. También se hace al final cuando Citra intenta hacer que Jason mate a sus amigos como el último paso para convertirse en un Rakyat.

Cuando Jason está en la base privada, los NPC privados a veces le dicen cuán "duro" es Sam. Algunos jugadores pueden preguntarse qué tuvo que hacer Sam para ganar esta reputación y mantener su cobertura.

Casi todos los personajes principales que mueren salen de esta manera. La excepción conocida es Liza si Jason la mata, y se supone que el resto de sus amigos y hermano murieron de la misma manera.

Los Heavies bien nombrados están cubiertos de la cabeza a los pies con una armadura corporal y caminarán lentamente hacia ti disparando su LMG o lanzallamas y no se detendrán hasta que escapes o uno de ustedes muera.

Justificado en una línea de tirar y parpadear durante uno de los viajes de hongos de Jason. Recuerda que su hermano le preguntó por qué no se une al Ejército, ya que es natural con un arma. Es por eso que no necesita demasiado entrenamiento adicional en el manejo de armas en comparación con la mayoría de las otras cosas.

Antes del lanzamiento del juego, los desarrolladores hablaban sobre la historia de fondo de Jason y cómo llegó a ser tan hábil con las armas y la supervivencia en el combate. Tenían dos ideas para el tablero de historias: 1) Jason era ex-Ejército y, por lo tanto, tenía experiencia personal de combate de primera mano con armas. 2) Jason recogió algunas cosas de su hermano, el verdadero militar de la familia, y es más o menos un tipo conocedor del género que ha visto suficientes películas de acción y videojuegos para saber cómo sobreviven tipos como él. Naturalmente se decidieron por la segunda opción.

En el frente sin armas, tan pronto como el jugador aprende el derribo de Knife Throw, Jason también se convierte inmediatamente en un lanzador de cuchillos de nivel maestro, capaz de golpear a cualquier persona en la cabeza desde rangos ridículos (a veces incluso a través de las paredes si el objetivo se mueve en la dirección correcta).

Hay casuarios en este juego, y no se parecen en nada a lo real. Los casuarios reales emiten sonidos bajos y subgraves, casi como simios y gruñidos de elefante.

Esto es particularmente obvio cuando consideras los rescates de Liza y Oliver. El rescate de Liza termina en una larga sección de vehículos con ella conduciendo mientras Jason mata a sus perseguidores. Cuando termina, Jason se regocija en la violencia, a lo que Liza se asusta, señalando que matar a docenas de personas no es algo de lo que debería estar feliz. El rescate de Oliver termina en una larga sección de vehículos con él conduciendo mientras Jason mata a sus perseguidores. Cuando termina, Jason se regocija en la violencia, a lo que Oliver ... hace exactamente lo mismo, actuando como si matar a docenas de personas no fuera más que un intenso viaje emocionante. Diablos, Oliver incluso toma una pistola y dispara algunos mooks antes de la sección del vehículo sin ningún problema.

Jason finge ser uno de los mercenarios novatos de Hoyt para acercarse a él y matarlo. Funciona ... hasta que Hoyt mata a Sam, dándose cuenta de quién es Jason por lo menos desde el interrogatorio de Riley.

Las armas de la firma, que son versiones muy caras y únicas de las armas estándar. Cada uno viene con estadísticas inigualables por su contraparte básica, pero puede retrasarlo unas diez veces el costo.

Por ejemplo, el rifle antimaterial es el rifle de francotirador único que, aunque es muy lento para recargar y con un pequeño recuento total de munición, usa munición explosiva que incluso puede destruir un helicóptero en solo dos disparos.

La activación de todas las torres muestra que el contorno de la isla solo cubre la mitad del mapa y las ubicaciones de las torres, lo que efectivamente arruina el hecho de que hay una segunda isla.

Además, en la sección del manual que rastrea su progreso, incluso si compra / adquiere todas las armas disponibles, todavía tendrá al menos 10 casillas vacías, así como el árbol de habilidades que lo bloqueará en el último tercio, incluso si tiene 5 puntos de habilidad sentados allí esperando ser asignados.

Cada entrada del manual para una persona específica se desbloquea poco después de que los conozcas en el juego. El hecho de que Riley no se agregue a tu manual cuando Jason cree que está muerto indica que todavía está vivo.

El tutorial de creación al principio arruina la existencia de cada tipo de enemigo humano en el juego gracias a la leyenda incorporada de la cámara.

Puede evitar muchas emboscadas de animales difíciles de detectar, como cocodrilos o serpientes, prestando atención al color de su punto de mira, que se vuelve rojo cuando se cierne sobre algo hostil.

Jason solo necesita una misión para transformarse de un niño universitario traumatizado y sin entrenamiento horrorizado por la primera vez que mata a alguien a un ángel de la muerte impenitente.

Navegar por las islas fuera de las carreteras a menudo es una molestia porque Jason no puede escalar ninguna pendiente remotamente empinada que no esté cubierta de hierba, lo que a menudo obliga al jugador a tomar grandes desvíos debido a una sección de roca desnuda de dos metros que cualquier persona normal podría atravesar fácilmente. Es aún más discordante en contraste con las hazañas locas de Le Parkour que Jason puede llevar a cabo en otro lugar.

Dennis: "Usted tiene el derecho de quitarme la vida. Pero sepa, yo también tomaré la suya". Jason efectivamente arruina la vida de Dennis yendo más allá de los límites de Rakyat y acaparando el estado de El Elegido. Esto llega a un punto crítico en el buen final, donde Citra está casi arrojándose a Jason, siempre que mate a sus amigos para cortar sus lazos con su antigua vida, y luego Jason la rechaza, diciendo que está cansado del derramamiento de sangre y eso Se va a casa con ellos. Dennis lo pierde. Jason sobrevive en este caso, sin embargo ... pero Citra no.

Aunque técnicamente es opcional, Jason necesita recolectar pieles de animales y partes de plantas para fabricar fundas para equipos y "medicinas" para impulsar el combate, respectivamente. Las fundas que contienen más munición y equipo requieren más pieles de animales más raros, y las mezclas más potentes requieren más hojas. Ciertamente, da un giro más justificado a los arsenales hiperespaciales y a las pociones curativas. Además, vea la entrada de la flecha de truco a continuación.

Uno de los rasgos de carácter prominentes de Jason, y un tema recurrente discutido en el juego por Dennis. Esto se da vuelta en ambas terminaciones. En el final de "Kill Liza", Jason se vuelve lo suficientemente insensible como para matar a sus propios amigos en un sacrificio ritual, solo para que Citra lo mate de manera similar. En el final de "Save Friends", Dennis finalmente se rompe y llora después de su Accidental Murder of Citra.

Jason se ve obligado a hacerle esto a Riley para descubrir su nombre para Hoyt como parte de The Infiltration.

Cualquier animal depredador que pueda saltar hacia ti, pero especialmente los cocodrilos. Durante la escena final de la alucinación, una encarnación demoníaca de la protección dominante de Liza salta del suelo hacia ti.

La mecánica de sigilo del juego se introduce en un intento de fuga del campamento de Vaas por Grant, un ex militar de reserva del ejército. Mientras tanto, Dennis presenta todas las técnicas de supervivencia, combate y exploración alrededor de las islas mientras adoctrina al recién llegado, Jason, en los caminos del Rakyat.

Es un poco parpadeante o te lo perderás, pero Doug, que sirve como observador de Vaas y envía a Jason y sus amigos a la esclavitud y la muerte, comenzando todo, no le pasa nada malo.

Recoge suficientes cartas de soldados japoneses fallecidos, y obtienes un tanto de sesenta años. Es literalmente mejor, ya que, a diferencia de su machete moderno que requiere dos golpes en enemigos desarmados pero alertados, el tanto puede dispararles de una sola vez.

Los molotovs y los lanzallamas pueden incendiar todo el paisaje, convirtiendo la isla Rook en la Guerra de Vietnam, y funcionan increíblemente bien para matar cualquier cosa en el juego. Incluso los tigres, osos y piratas y corsarios Heavies morirán en segundos si puedes atraparlos y encenderlos.

Contra Buck, y más tarde contra Hoyt.

Uno de los tipos de enemigos especiales es un tipo armado con un machete que ataca directamente hacia ti cuando te ve. También está Buck, que parece estar realmente interesado en los cuchillos.

Jason y, por extensión, el jugador. Muchas de las mecánicas de sigilo en el juego se centran en el uso de ataques Back Stab para eliminar rápida y silenciosamente a los enemigos. También ves a un montón de Jason sosteniendo un cuchillo en escenas.

Todas las misiones de Wanted Dead especifican matar a tu objetivo con un cuchillo como un verdadero Guerrero Rakyat.

Todas las minas terrestres emiten un pitido cuando comienzas a acercarte, y se hacen más fuertes cuanto más te acercas a ellas.

Los rifles utilizados por los francotiradores enemigos tienen estos, que puedes aprovechar para descubrir dónde están parados y apuntando.

Vaas, otra vez. Ver Affably Evil arriba.

Jason puede saltar automáticamente sobre las obstrucciones y subir las repisas presionando el salto, e incluso agarrar las repisas y levantarse si se queda corto en un salto. Todo esto es necesario si desea activar todas las torres de radio, así como encontrar ciertas reliquias y letras, para ganar el rifle de asalto bosquimano y estar en camino de ganar muchas otras recompensas.

Triángulo amoroso en Far Cry 3

Jason, Liza y Citra. Es un extraño ejemplo en el sentido de que solo Citra realmente lo registra, y aun así ninguna de las dos mujeres involucradas sabe, específicamente, de la existencia de la otra hasta el final del juego.

Además, Dennis, Citra y Jason. Lo que Jason siente depende del jugador.

El destino de los amigos y el hermano pequeño de Jason si no los salva. Hay varios indicios de esto, incluido el trabajo como esclava sexual, independientemente del género de la víctima o el comprador.

La variedad de cosas que se incendian en la más mínima oportunidad es asombrosa, pero lo peor de todo es todo, incluso remotamente relacionado con las plantas. Cualquier uso de molotovs o lanzallamas en las cercanías generosas de la hierba o la jungla inevitablemente causará un incendio forestal devastador que es instantáneamente letal para cualquier cosa que no sea pesada porque todos los humanos y animales en este juego parecen tener gasolina para la sangre. Eso también incluye a Jason en cierta medida, y aunque ser incendiado no lo mata en el acto, todavía causa grandes daños muy rápidamente.

Vaas, quien da un discurso sobre cómo la locura repite lo mismo una y otra vez, esperando que la situación cambie. El pateador? Abre y cierra el discurso con "¿Alguna vez te dije la definición de locura?" e incluso repite dicha línea nuevamente cuando intenta matar a Jason nuevamente.

El tatuaje de Jason es un símbolo de todas las habilidades de asesinato que gana y de alguna manera crece a medida que gana más. Puede ser un símbolo que le permita pensar que ha ganado poder, ya que nunca tiene la capacidad de hacer cosas que desafíen completamente la física, pero, de nuevo, desbloquea más habilidades al someterse a rituales trippy ...

También está la brújula china que Jason termina poseyendo cuando va a buscar un cuchillo ceremonial para Buck. La brújula comienza a brillar más intensamente y más intensamente cuanto más Jason la junta. Incluso llega a decir "esto es una mierda mágica" después de la primera o segunda pieza. Nunca se aclara si es Jason el que tiene otro viaje, o si realmente tiene algún elemento mágico.

Durante la pelea del jefe con Vaas, Jason es apuñalado a través del cofre y entra en trance de coma, en el que, por supuesto, mata a Vaas. Lo extraño de esto es que, a pesar de tener una daga en el corazón, Jason se despierta vivo y Citra afirma que Vaas realmente está muerto. Lo mismo sucede con Buck (¿por qué Jason no le disparó?) Y Hoyt (dos guardias, Hoyt está ocupado cortando el dedo de Jason). Una explicación es que el Tatau hace que el objeto de odio del usuario y él mismo alucine en una batalla de voluntades, independientemente de quién tenga más respaldo / recibió la caída, cuando el usuario está extremadamente estresado u odioso, lo que hace que quien tenga la voluntad más fuerte elimine el enemigo en una furia llena de locura, independientemente de dicha ventaja.

La iniciación de Rakyat también muestra explícitamente las visiones de Jason del futuro utilizando información que posiblemente no podría haber conocido en ese momento, y Dennis reacciona a estas visiones como si fueran la verdad explícita.

Willis dice abiertamente que algo acerca de la jungla está volviendo gradualmente a todos locos y haciéndoles olvidar quiénes son y de dónde son, por eso se queda en su agradable y cómodo búnker con banderas estadounidenses en cada habitación. Más respaldado por el hecho de que las personas que generalmente se quedan fuera de la jungla, como los amigos de Jason, son mucho más estables mentalmente que los piratas, Jason o el Rakyat en general.

Una de las misiones secundarias te tiene buscando un accidente aéreo reciente para una mujer mayor preocupada ... Excepto cuando llegas allí, descubres que el avión se estrelló hace más de una década, y no hay ninguna mujer mayor en el área. El aspecto fantasma ciertamente lo inclina hacia la magia.

Elementos más sutiles también están presentes, como las antorchas encendidas y las fogatas en las ruinas chinas que han sido abandonadas durante cientos o miles de años, o la forma en que los murales se iluminan en las paredes de Citra.

La mayoría de las "misiones de historia" secundarias terminan con algún tipo de giro o frase clave que surge de la nada.

"Hay una primera vez para todo". Primero dijo Dennis a Jason cuando protestaba "Nunca le había disparado a alguien antes", luego Jason repitió a Dennis cuando le prometió que una vez que Vaas esté muerto, su jefe, Hoyt, será el siguiente en su lista.

La vida salvaje local está tan feliz de ahuyentar a los piratas / mercenarios enemigos como a masticarte.

Las únicas personas que matas (sin penalización) en el juego son hombres.

Se muestran tanto un ejemplo positivo (Jason) como uno negativo (Hoyt), aunque el positivo ... tampoco es tan bueno. En última instancia, la lucha por la isla del sur es entre los nativos occidentales, en lugar de los nativos de las Islas Rook.

Profundizar en los antecedentes de Rook Island y prestar atención a los jugadores involucrados en la historia actual indica que se trata menos de Mighty Whitey y más de Mighty Outsider-In-General. Rook Island tiene una historia de individuos externos que vienen a la isla y toman el control de ella, solo para volverse locos y ser asesinados por otro extraño. El general chino que se hizo cargo de la isla y dejó muchas de las ruinas, solo para ser asesinado por sus superiores, los japoneses que se hicieron cargo solo para volverse locos y ser asesinados unos por otros, y ahora Jason y Vaas / Hoyt (así como Citra ) Dependiendo del final, Citnis es asesinado por Dennis o Citra mata a Jason después de que él mata a sus amigos; en cualquier caso, es otro ejemplo de un extraño que domina efectivamente la isla siendo asesinada por otro extraño. Incluso el fondo mitológico de la isla involucra a un extraño (el "príncipe del reino del norte") que mata a otro poder externo malévolo (el gigante). También está bastante claro que Citra solo se preocupa por Jason en la medida en que él la ayuda a lograr sus propios fines.

Tornillo mental Far Cry 3

A veces, simplemente no hay forma de saber qué es real y qué no, o cómo o por qué. Varios archivos en las tarjetas de memoria que obtienes pueden mencionar que hay varias propiedades alucinógenas de todo tipo de plantas en el territorio y Willis dice que solo vivir en las Islas Rook es suficiente para que finalmente te vuelvas loco y olvides quién eres (y él es tan extrañamente jingoísta, apenas es un ejemplo de cordura). El tatuaje es Quizás mágico, Quizás mundano, a veces suceden cosas extrañas cuando Jason no ha sido expuesto visiblemente a ningún químico que altere la mente, y hay todo tipo de otros factores complicados.

Lo más extraño de todo, aunque solo sea por su sutileza total y su completa inesperación, es una búsqueda secundaria aleatoria en particular en la que hablas con una anciana histérica que te pide que investigues un accidente aéreo. Bajas, encuentras un avión estrellado, oxidado, esparcido por la playa. Hablas con el tipo que vive en el naufragio, y él te dice que el avión se estrelló hace diez años y que ninguna anciana vive en el pueblo del que vienes. No hay absolutamente ningún indicio para esto, ni ninguna indicación de que sea algo más que una de las cuarenta o más misiones secundarias. Solo dos oraciones de un tipo malayo al azar y de repente te preguntas si algo de esto es real, no solo las partes donde Jason está claramente en algunos productos farmacéuticos realmente extravagantes. Todo esto realmente tiene cierto sentido, dadas las similitudes evidentes con Alicia en el país de las maravillas. Una de las citas de ese libro antes del comienzo de un nuevo acto lo resume bastante bien:

"Estamos todos locos aquí", dijo el gato. "Estoy enojado, estás enojado".

"¿Cómo sabes que estoy enojado?" dijo Alice

"Debes estarlo", dijo el Gato, "o no hubieras venido aquí".

La ubicación de la isla se deja vaga (se dice que está en algún lugar en las fronteras de los océanos Índico y Pacífico), pero obviamente no se supone que los animales en las islas vivan juntos (es decir, los tigres viven en Asia, los casuarios viven en Australia y Nueva Guinea) .

También hay serpientes de liga rojas de California, que solo viven en California.

Justificado por los piratas, que usan las islas como áreas de ensayo para su comercio de animales exóticos. Los animales no son todos nativos de las islas; fueron llevados allí y escaparon.

Vaas no es nada menos que aterrador, pero también tiene algunas de las líneas más extravagantes del juego y mucha actuación excelente e hilarante de captura de movimiento. Es como The Joker, como un pirata.

El mal final. Después de la elección final, comienza con una escena de sexo en primera persona con Citra y termina con apuñalar fatalmente al desnudo Jason después de deducir que está embarazada.

El rescate de Jason de Liza haría una escena de película de acción de primer nivel, llena de acción de alto octanaje y diálogo divertido. Luego, en la escena final del rescate, Liza llama a Jason (y al jugador) por celebrar volar a la gente y casi matarla o venderla como esclava.

Gran parte del juego gira entre la mentalidad de la película de acción, la introspección maudlin, las ocurrencias extrañas y el humor negro.

Diversas secuencias inducidas por fármacos de Far Cry 3

El escenario de una isla peligrosa anteriormente ocupada por los japoneses evoca recuerdos de Far Cry.

La mujer loca frente a la tienda en Badtown hace referencia a Jack Carver y al Chacal, de Far Cry y Far Cry 2.

Otra de Far Cry 2: la descripción de la dificultad más difícil del juego es simplemente "Peor que la malaria".

Cada una de las armas exclusivas es una variante modificada de una de las armas disponibles en su categoría, con un nombre único para distinguirla. Por lo general, tienen más archivos adjuntos de lo que sus contrapartes comunes permitirán y presumen de un mayor daño, lo que a menudo los convierte en la Espada Infinito +1 en sus respectivas categorías.

Muchos ríos contienen cocodrilos que proporcionan un buen susto de salto.

Evitado. El arco recurvo tiene un alcance y caída realistas, por lo que disparar cualquier cosa a más de cincuenta metros requiere una gran habilidad. Una actualización le brinda un alcance que le brinda marcadores para la distancia de caída, lo que le permite ajustar sus disparos más fácilmente.

Jason siempre usa su machete estándar en escenas de pelea con cuchillos, incluso si le dieron tanto antes.

Una muy breve, después de ser capturado y arrojado unos cien pies en un lago mientras estaba atado a un bloque de cemento, Jason se queda para obtener cualquier arma que pueda en el camino mientras encuentra un vehículo de escape. Luego, vuelve a suceder cuando las cosas se complican desde allí, después de lo cual tiene que ir y reclamar sus armas originales.

Algunas de las misiones de caza hacen que el jugador mate perros rabiosos con lanzallamas y lanzacohetes.

La razón por la que Jason logra sobrevivir a los encuentros con Vaas es porque Vaas insiste en usar métodos cada vez más elaborados y exóticos para matarlo. Incluso sombreado en el discurso de locura:

Vaas: La cosa es ... Está bien, la cosa es que ya te maté una vez ... y no es como si estuviera jodidamente loco.

También de una versión mental. Para cuando rescates a tus amigos, es bastante obvio que ninguno de ellos volverá a ser la persona que era antes de ser capturado. Excepto Ollie, pero mientras esté drogado, no le importa mucho.

Las torres de radio. Probablemente cumplían con los requisitos cuando eran nuevos, pero décadas sin mantenimiento y la brisa marina salada los han convertido en trampas de muerte oxidadas.

Un hecho no infrecuente cada vez que Jason Brody es drogado. En un caso, al explorar una cueva en busca de hongos medicinales, inhalar algunas esporas alucinógenas da como resultado una jungla que se forma repentinamente en el medio de la caverna; más tarde, una Búsqueda de Visión proporcionada por Citra cambia abruptamente del centro de la jungla a una ruina submarina cuando Brody abre una puerta perfectamente ordinaria a una choza.

La combinación de traje de ala / paracaídas te permite sobrevivir prácticamente a cualquier caída grande, siempre que tengas suficiente caída y mucho tiempo para desplegarte sin tocar el suelo.

Repair Tool es una pequeña antorcha que se usa para reparar vehículos o quemar mierda. El logro "Uso indebido" se obtiene cuando matas a alguien con él, lo que, aunque es divertido, no es tan útil ni práctico.

Citra para cualquier jugador inteligente, pero no tanto para Jason. Buck también se insinúa como un chico malo antes de que lo conozcas.

Jason, hasta un punto ridículo. Protegido con frecuencia por sus enemigos, que no pueden creer que un tipo les esté causando tantos problemas. Sin embargo, al final del juego, el alboroto y el número de muertes extremas de Jason lo han vuelto completamente loco. Incluso en el buen final, lucha con lo que ha hecho y sabe que nunca volverá a estar bien.

En un momento, Citra le promete a Jason que si ayuda a los Rakyat a liberar a sus guerreros cautivos, "te daré el poder que deseas". Él no puede salvar a los guerreros, pero aún realiza acciones increíbles a pesar de las horribles probabilidades, y reúne al Rakyat para ayudarlo a atacar el complejo de la isla de Vaas. Pero luego se va solo de todos modos, porque tiene el poder que desea para matar a Vaas y Hoyt.

De todos en la isla, solo los amigos de Jason, especialmente Liza y Daisy, parecen conscientes de cuán extraños y pesadillas son los eventos del juego. Jason también parece relativamente estable, pero no por mucho tiempo.

Jason suena terriblemente canadiense para alguien presuntamente nacido y criado en el sur de California.

Badtown

Una habilidad que Jason puede aprender, donde apuñala por la espalda a un enemigo y tira el alfiler de una granada en la persona de su enemigo. Luego los patea, dejando que el cadáver explote. Útil para desviar la atención o hacer que sus amigos piratas se vuelvan kablooey.

Lo que Rook Island fue vendido en cuanto a Jason y sus amigos. Se les dijo que esencialmente cualquier cosa que pudieran desear se podría comprar allí. Simplemente no se les dijo que los incluía.

Un encendedor en el bolsillo de Jason detiene una bala cuando Vaas decide dejar de jugar debido a incidentes pasados.

Puntos de bonificación porque el propio Vaas lo puso allí después de que demostró que no tenía suficiente líquido para prender fuego a Jason en uno de sus intentos anteriores de eliminar a Jason.

Justo antes de jugar el juego de póker con Hoyt, Sam le pregunta si está listo y le dice que "no hay vuelta atrás" si decide continuar con la misión.

Al final, Citra salta directamente al secuestro de todos los amigos de Jason como una forma de evitar que abandone el Rakyat, y su asesinato ritual de ellos es su secesión final del mundo exterior. En lugar de pedirle que se quede después de que se vayan sus amigos, que es una opción que ya había aceptado. Sin embargo, este procedimiento fue probablemente para que no tuviera ninguna razón para cambiar de opinión más adelante.

A pesar de que Jason no tiene armas de fuego o entrenamiento de tiro con arco, es un experto instantáneo con el arco y cada arma que tiene en sus manos en todo el juego. Uno de los varios viajes de drogas del juego intenta explicar esto a través de la voz en off de Grant diciéndole que es "natural con un arma". Tenga en cuenta también que las habilidades relacionadas con el arco mejoran su habilidad notablemente más que las relacionadas con armas.

Jason se enfrenta a Citra y al Rakyat después de matar a Hoyt y salvar a Riley. Cómo termina la confrontación depende del jugador.

Posiblemente. Su árbol de habilidades se basa en sus tres tatuajes, pero puede ser una regla de simbolismo en lugar de magia. Se llena a medida que obtienes más habilidades y a medida que completas más objetivos opcionales como encontrar reliquias.

Jason a Hoyt antes del jefe final. "¡No necesito diez dedos para usar un cuchillo!"

Incluso algunas de las "presas" son malas en este juego. ¿Jabali? ¿Búfalo? Te estamos mirando

El juego tiene como objetivo llamar repetidamente a los mooks en la segunda mitad del juego. Pero no parecen tener ningún tipo de acuerdo por parte de ningún gobierno, y lejos de cazar a los "piratas" de la primera mitad del juego, parecen estar alineados con ellos y se involucran en un comportamiento exactamente idéntico de secuestro de lugareños y venderlos como esclavos, lo que los convierte en una inversión única de piratas que no hacen nada. No está claro si los desarrolladores no entendieron qué es un corsario, o si la palabra está destinada a ser un eufemismo en el universo, o si los desarrolladores simplemente decidieron usarlo mal porque pensaron que sonaba genial.

Citra y su Rakyat llevan esto a un extremo que sería simplemente poco práctico en la vida real (incluido el sacrificio ritual de Jason una vez que deja embarazada a Citra, para que pueda morir como guerrero en lugar de enfrentar el terrible destino de envejecer, engordar y establecerse). )

Vaas mismo hacia el final. El jugador puede ganar disparando a través de sus clones, pero es una pelea severamente frustrante y desafiante donde le disparas al mismo tipo, una y otra vez, y probablemente no progresará. Pero si el jugador simplemente pasa de largo a los clones en lugar de tratar de ganar haciendo lo mismo una y otra vez y esperando resultados diferentes, puede llegar al final del camino y acabar con Vaas.

Hecho con Keith siendo mantenido como un esclavo sexual por Buck y durante la primera aparición de Hoyt, les dice a sus corsarios que sigan y violen sus propiedades, siempre y cuando no los maltraten y arruinen sus posibilidades de ser vendidos como esclavos.

Hoyt y Vaas tienen violación como parte de su modus apparandi. Sin embargo, el personaje de Buck se basa en esto para que los jugadores realmente lo odien.

Citra droga a Jason y procede a violarlo mientras alucina, sin embargo, su interpretación nunca llega a "Evil".

La realidad sigue:

Los amigos de Jason no reaccionan bien a su creciente sed de sangre. Liza incluso se asusta por la diversión que tiene mientras lucha contra los piratas durante su fuga.

Jason se configura como un gran protagonista de Adventure FPS estándar. Un tipo algo promedio termina en un lugar exótico y se convierte en lo que equivale a "el elegido" para salvar a los lugareños y se le da un enemigo que puede matar a Carte Blanche sin consecuencias. El resultado no es un héroe, es un Caballero de sangre loco por el hacha.

Cuando Jason comienza a matar a los piratas, eventualmente comienza a disfrutarlo cuanto más lo hace porque son soldados sin rostro y porque puede justificar sus muertes para sí mismo. Todo eso cambia cuando conoce a Buck, un violador sociópata que tiene a uno de los amigos de Jason como esclavo sexual y lo está utilizando como palanca para los servicios de Jason. Al enviar a Jason en múltiples misiones suicidas y luego terminar su negocio diciéndole a Jason que no tenía intención de liberar a Jason y Keith, Buck rompe la cordura y la ingenuidad ya fracturadas de Jason. Buck es la primera amenaza real que Jason encuentra y no era un soldado sin rostro como los piratas. Buck tuvo que morir y su muerte no se juega heroica o justamente, ya que Jason lo apuñala con la daga por primera vez.

Se supone que Hoyt murió mucho antes de lo que sugiere la pelea de su jefe y que Jason alucinó una pelea prolongada con él mientras mataba a sus guardias debido a la realidad de que matar a su enemigo era anticlimático.

Vaas le da uno a Jason en el encuentro final después de que atrapa a Jason en una sala en llamas con blasfemias escritas en todas las paredes.

Jason vive en el buen final y muere en el malo.

The Letters of the Lost cuenta la historia de un grupo de soldados imperiales japoneses que murieron después de que su radiomanía saboteó sus radios para evitar que el resto se enterara de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Se hinchó un poco de nieve desde therenote.

Desde un punto de vista más en la historia, los piratas y corsarios continuarán apareciendo y patrullando partes de sus respectivas islas mucho después de que hayas terminado el juego, capturado todos sus puestos de avanzada y matado a Vaas y Hoyt.

Jugó mientras Riley vuela el helicóptero fuera de la base de Hoyt, y por Hoyt cuando explota un bote lleno de rehenes no pudo rescatar.

Jason contra Vaas y Hoyt, cada vez más obsesionado.

A diferencia de Far Cry 2, en Far Cry 3 ganas XP por asesinatos y completar misiones para mejorar tus estadísticas. El juego también utiliza un sistema de dinero ganado en lugar de una cantidad fija de diamantes coleccionables.

Un caso sutil (y probablemente no intencional), donde Jason tiene que dar la noticia de la muerte de Grant tres veces. La importancia se refiere a mostrar cuán hastiado se está volviendo Jason a lo largo de la historia.

La primera vez, a Daisy, ni siquiera puede decirlo, y se rompe tratando de hacerlo.

La segunda vez, lo dice directamente, aunque duda un poco antes de hacerlo, y acepta un abrazo de simpatía de Liza. En ese punto, su personalidad se ha vuelto un poco insensible.

La tercera vez, cuando finalmente encuentra a Riley, es la entrega más contundente que da de las noticias. Nota El contexto de la escena consolida aún más cuán endurecido se ha vuelto.

Aproximadamente el 90% de las misiones te harán hacer algo tres veces o reunir tres cosas.

El grupo de Vaas.

Si no estás demasiado ocupado haciendo estallar cabezas a 500 yardas con ese rifle antimaterial, tómate un momento para observar el hermoso clima tropical.

Muy raramente, si matas a suficientes piratas, puedes ver a uno de ellos gritar "¡A la mierda esto!" y huyendo del combate.

Jason y sus amigos y hermano pequeño al final en el final de "Save Friends".

Las tres escopetas que se muestran en el rango de intercambio del juego por daños. El arma multijugador de pre-pedido del Tipo 10 tiene un poco más de alcance debido a que es una "pistola" como la Pistola de bengalas, pero intercambia daños por ella, haciendo menos que otras escopetas a pesar de usar una ronda absurdamente grande, como se muestra en "Mano Cañón "arriba.

Suficiente para llenar su propia página.

Subvertido como saltar al agua desde una altura, Jason se desmaya brevemente y te matará / herirá si el agua no es lo suficientemente profunda, pero jugó directamente porque es totalmente inofensivo si el agua es lo suficientemente profunda.

El ambiente tecno del juego y el dubstep ocasional son un marcado contraste con la naturaleza serena y los aspectos más serios de la historia del juego. Termina siendo volteado cuando te envían a quemar una granja de plantas de marihuana con música de doblaje.

Juego de palabras sigiloso

Conoce a Buck Le gustan los cuchillos.

El nombre de tu personaje es Jason y tu primera arma cuerpo a cuerpo es un machete.

La humilde pistola de bengalas. La mayoría no lo usa porque su proyectil se mueve lentamente y solo tiene un disparo antes de volver a cargarlo, pero la pistola de bengalas puede, y lo hace, disparar a Heavies. Sin embargo, la flecha en llamas hace lo mismo mientras se mueve a una velocidad mucho más rápida y una fracción del tiempo de recarga. Casi la única vez que la mayoría de la gente usa realmente la pistola de bengalas es durante una misión donde eso, minas, C4 y tu machete son todo lo que el juego te brinda hasta que puedas recuperar el resto de tus cosas, donde el único enemigo que no puedes fácilmente Escurrirse o cuidar con solo su machete es exactamente uno pesado que protege el edificio en el que se encuentran sus cosas.

Principalmente posible, salvo por algunas secuencias. La limpieza de los puestos de guardia incluso otorga una bonificación de experiencia masiva siempre que nadie sea alertado por disparos / alarmas / gritos.

En la línea de los IED de Far Cry 2, puedes plantar cargas de C4 e incluso minas en paredes y vehículos al estar justo al lado de ellos. También en la línea de Far Cry 2, el juego nunca te dice esto, especialmente a la luz de Far Cry 4, que hace que esta sea una actualización capaz de alternar, donde C4 se adherirá a lo que sea que lo lances sin tener que acercarte, haciendo así Parece que este juego no tiene eso.

Cualquiera de los dos finales que elijas, el juego concluye con una nota discordante de Gameplay y Story Segregation. Después de la última misión, Jason abandona las islas con sus amigos o los mata por Citra; la primera opción resulta en que él y sus amigos finalmente abandonen la isla, mientras que la segunda resulta en su Muerte por sexo. Sin embargo, después de la tirada de créditos, Jason regresa inexplicablemente a la isla, vivo y (en su mayoría) ileso, y puedes completar las misiones secundarias restantes a tu antojo.

Casi todos los lugareños siguen este tipo de filosofía.

Jason de repente se ve obligado a salvar a las Islas Rook y sus amigos de Vaas cuando son secuestrados durante sus vacaciones.

Citra, Liza, Daisy y un puñado de civiles son las únicas mujeres en el juego.

Las Islas Rook son la base central de operaciones para una red masiva de trata de personas. Nada más necesita ser dicho.

La mayoría de los campamentos de piratas y puestos de guardia contienen un animal enjaulado que puede ser liberado para causar estragos. Justificado que enviar animales exóticos no es una actividad sorprendente para los matones en el tráfico de personas.

Aparte del propio Jason, no hay un punto medio entre las cosas que nadan todo el tiempo (peces, tiburones, tortugas) y las cosas que se ahogan rápidamente si lo intentan (humanos y todos los demás animales). Los piratas y mercenarios se agitarán en el agua por un momento antes de morir, mientras que los animales se desmayarán inmediatamente.

Incluso aplicable para animales; siempre que puedas asustarlo al agua disparando desde la distancia, incluso es posible matar tigres y leopardos de esta manera.

La organización criminal de Hoyt es una organización inmensamente poderosa dedicada al tráfico de drogas y al tráfico de personas. Y como si eso no fuera suficiente, tiene un ejército de mercenarios sedientos de sangre a su disposición.

Hoyt: yo también soy un cazador. La más noble de las profesiones. Pero ya sabes, me gusta cazar juegos reales. Puedo ofrecerte viajes a mercados de esclavos en Río, Hong Kong, Nueva York. Esta es una empresa global. La globalización es el futuro, trayendo cosas desde muy lejos para mí.

Vaas

Hecho bastante sutilmente; el juego no cuenta con un botón de cubierta dedicado, pero si te agachas detrás de una obstrucción hasta la cintura o te paras cerca del borde de una pared, Jason mirará por encima / alrededor de la obstrucción para disparar si apuntas hacia abajo o ciegas. dispara el arma desde la cubierta si disparas sin apuntar.

La entrada de la Guía de supervivencia de Sabio amarillo tiene esto al final. "Recomiendo que traigamos a los activistas por los derechos de los animales, pero todos serían asesinados. Y luego tendríamos que traer a PETPETA, lo que sería un dolor de cabeza completamente diferente".

Un ejemplo bastante descarado. Eres libre de recorrer la hermosa isla de mundo abierto a pesar de la trama que insiste en que las misiones basadas en historias son de la máxima urgencia. Incluso los que mejoran este sentido de urgencia al darle un temporizador real ... en realidad no inicie dicho temporizador hasta que vaya a un área específica para activarlo. Esto se abordó específicamente para Far Cry 4, donde los NPC son más propensos a decir cosas como "ven a verme cuando tengas tiempo" y la misión espontánea y urgente ocasional (defender una de tus bases) es realmente urgente y no puede ser desmayado

El juego principalmente evita esto, pero aún tiene sus momentos. Fácilmente, el peor ejemplo es la penúltima misión de la historia "Oro negro", donde alrededor de una docena de corsarios aparecen de la nada en el momento en que ingresas a cualquier área objetivo (en realidad puedes verlos surgir de la nada en ocasiones), y nuevamente cada vez. explota uno de los depósitos de combustible, por un total de al menos ocho ocurrencias. Hace que sea casi imposible vencer sigilosamente esta misión porque esos insectores a menudo aparecen ya alertados en todo Jason, y lo primero que inevitablemente hacen es activar cualquier alarma que no lograste disparar a tiempo, solicitando aún más refuerzos. Espero que hayas traído armadura, algunas armas grandes y mucha munición.

Una de las misiones secundarias consiste en cazar perros rabiosos ... con un juego de rol. Otro tiene a Jason deshaciéndose de algunos leopardos ... con un lanzallamas en medio de la jungla.

Todo en el agua que rodea la isla.

Hay un botón dedicado para lanzar piedras para que los guardias miren para otro lado. Es extremadamente útil, aunque eventualmente los guardias se enojarán.

Hay varios.

Después de la pelea con Hoyt, tienes doce minutos para llegar a la base aérea para rescatar a un rehén.

Las misiones secundarias de "Caída de suministros" tienen un límite de 1:30.

En "Rocket Silo" (DLC) tienes 10 minutos para salir de una guarida subterránea mientras los piratas te arrojan plomo.

En "¡Amigo! ¡Subbase!" (también DLC) tienes 5 minutos para escapar de una base subterránea antes de que explote la bomba que colocas, mientras los corsarios te arrojan plomo.

Demasiado impresionante para usar:

Alcanzar los hitos más altos de la reliquia desbloquea las jeringas "especiales"; el jugador debe recolectar 40 reliquias para ambos, y luego gastar 12 hojas por una jeringa, lo que le otorga 30 segundos de ser invencible o asesinatos de un solo golpe.

Flechas explosivas Si bien es un asesinato de un solo golpe para la mayoría de los enemigos, se requiere una granada y una flecha, lo que significa que cuesta $ 34 por un solo disparo que requiere apuntar con cuidado por encima y por delante de cualquier objetivo que no esté en blanco o totalmente estacionario.

Cualquiera de las armas de fuego, que vienen con el resultado muy probable de prenderte fuego a ti mismo y a todo lo que esté cerca.

Jason, de Action Survivor a rudo. Sin embargo, su comportamiento asusta a sus amigos en el proceso.

El arco es la única arma en el juego para la cual puedes crear diferentes tipos de munición. Puedes combinar una granada con una flecha regular para crear flechas explosivas y un cóctel molotov con una flecha regular para hacer flechas de fuego.

Far Cry 3 es la base sobre la cual se ha construido el resto de la serie. No solo todos los juegos de Far Cry lo siguieron de cerca en términos de temas de historia y jugabilidad, sino que todos han reutilizado una gran cantidad del código del juego hasta cosas muy obvias como estadísticas de armas y animaciones enemigas.

El juego nunca rompe con la perspectiva de Jason, incluso en secuencias de sueños y secciones de conducción. La descripción de Cero puntuación de este tropo en el juego proporciona la cita de la página.

Jason pensó que la licencia de piloto recién adquirida de Riley significa que él sabe cómo volar un helicóptero; Resulta que era solo para aviones. Riley todavía logró volar fuera de una base sin estrellarse en el camino, pero es bastante lento para empezar.

Jason, según la Palabra de Dios.

La batalla final contra el jefe va en la secuencia de la escena, los eventos de tiempo rápido que representan una pelea con cuchillos, otra escena, más QTE. Las escenas de corte no son muy largas, pero son más largas que las peleas, y si sus reacciones son lentas, las verá más de una vez.

Cuando Jason y Keith se pelean viciosamente con algunos lugareños en un club durante uno de los flashbacks opcionales de Jason, los otros bailarines a su alrededor no les importan las cosas más pequeñas. Unos segundos después, alguien grita que se ha encontrado una prostituta muerta en una habitación de arriba. Los clientes tampoco reaccionan a eso. Cosas como esta parecen ser la regla en Bangkok.

Jason y su manada. A veces es difícil simpatizar con ellos, especialmente cuando tocas las piezas opcionales ambientadas en Bangkok.

Una tontería absoluta, y realmente queremos decir basura. Estamos hablando de cigarrillos arrugados, fichas de póker perdidas, cartas aleatorias de un mazo de 52, baratijas rotas como brújulas y jeringas usadas, y otras chucherías que no hacen más que ocupar espacio en su bolsa de botín y esperar a que se vendan. Una vez que haya obtenido todas las mejoras posibles para su equipo, todas las pieles de animales también se convertirán efectivamente en la basura del vendedor. Por otro lado, necesitarás empeñar muchas de estas cosas para mantener un flujo de efectivo confiable para municiones y armaduras.

Según la página de Fridge, el DLC de Lost Expeditions implica que está ambientado en el mismo universo que Assassin's Creed.

Al final, el jugador tiene la opción de quedarse con sus amigos o matarlos para quedarse con Citra. Si eliges este último, eres recompensado con una escena de sexo en primera persona con ella.

Cuando Jason aborda la Nostalgia, accede a una computadora portátil para obtener información. Al descargar los archivos, la pantalla muestra un gran cuadro "Descargando ..." que oculta la mayor parte de la pantalla; luego, a pesar de que Jason solo está copiando documentos en una unidad externa, se reemplaza por un parpadeo "Hacking Detected!" mensaje de advertencia completo con un efecto de sonido de sirena.

Este es un juego que te ofrece cócteles Molotov, un lanzallamas y minas terrestres. Es prácticamente esperado. De hecho, obtienes un trofeo por matar a cincuenta enemigos con el lanzallamas.

Podrías atacar un puesto avanzado disparando a todos los piratas en las cercanías, o apuñalarlos sigilosamente a todos. O bien, podrías disparar a una jaula que contenga algún animal vicioso y mirar con alegría sádica mientras los hace pedazos.

La fauna indígena de Rook Islands incluye decenas de especies animales completamente inofensivas e indefensas como aves del paraíso, tortugas, tortugas o monos. No, no sueltan ningún componente de fabricación. Sí, puedes matarlos como quieras. Nadie, ni siquiera el juego, te llamará. Simplemente no le digas a PETA.

Mata a tres civiles o rebeldes en rápida sucesión y Jason caerá muerto antes de que el juego cargue el último punto de control.

El lanzallamas es una de tus armas más poderosas, ideal para limpiar puestos de avanzada, matar la vida silvestre y, en general, convertir la vida en un infierno para el enemigo. Por supuesto, no es un arma de precisión, y las llamas pueden extenderse a usted si no tiene cuidado, aunque eso se puede remediar fácilmente siempre que lleve varias jeringas ignífugas.

La primera vez que Jason tiene que matar a alguien, se horroriza por el acto. Pero a partir de ese momento, nunca más tiene problemas con eso. De hecho, no pasa mucho tiempo antes de que se ría de sus asesinatos.

Cuando están inactivos, los piratas tienen unas cuatro líneas que repiten casi constantemente: quejarse del calor, quejarse de los rebeldes, quejarse de aplaudir y exclamar "¡OH DIOS MÍO!" cuando descubren el cuerpo de alguien que mataste en sigilo.

Más o menos el tema principal del juego. Cada personaje nombrado con alguna apariencia de poder está mentalmente alterado hasta cierto punto.

Dijo casi al pie de la letra por Liza durante su escape del edificio en llamas, mientras Jason se ríe de lo genial que fue su escape.

Gritó Jason en la lucha contra Vaas. Sin embargo, dada la mecánica de la escena, es posible que ni siquiera estuviera disparando a su objetivo la mayor parte del tiempo.

Es parte integrante de la naturaleza tal vez mágica, tal vez mundana del entorno. Casi todos los expuestos a la violencia de las Islas Rook se vuelven locos lo suficiente. Willis llega a sugerir que una persona puede volverse loca simplemente por estar en las islas. Dennis y Jason dan a entender que las Islas Rook son un lugar completamente normal, aunque infestado de delitos. Es tan diferente del entorno de un occidental rico típico que para adaptarse uno necesita cambiar por completo las creencias y valores de uno. Lo cual, desde afuera, puede considerarse una locura. Una tercera teoría es que la violencia y la locura son el resultado de estar expuestos a la gran cantidad de animales peligrosos y plantas venenosas / alucinógenas en las islas. Esto es tan prominente que la publicidad llama a la edición limitada la "Edición Insane".

Al igual que en Far Cry 2, puedes sacar balas con tu cuchillo, etc., si tienes poca salud. Usualmente haces "primeros auxilios" cuando intentas curarte cuando no tienes jeringas, y la mayoría de las animaciones son bastante ... inquietantes. Desde apuñalar con un palo o un bisturí en el brazo para sacar la bala o quitar un diente de tiburón de la mano, lo que hace que este tropo sea aún más evidente es que ahora puede mejorar la efectividad de su curación sin medicamentos. Por lo menos, Jason ahora se venda adecuadamente para la mayoría de las animaciones.

Eres mejor de lo que crees que eres:

Jason dice esto de Keith para ayudarlo a lidiar con lo que está sucediendo.

Este es también el final donde Jason se niega a matar a Liza, diciendo que ha terminado con toda la sangre y las peleas.

La cabeza de Christopher Mintz-Plasse se puede encontrar enterrada en una playa, exactamente en el mismo lugar donde fue torturado en The Far Cry Experience. Sin embargo, el juego no usa su imagen por la razón que sea.

La reacción de Jason al descubrir que descargar la información en el cuchillo de la computadora en el bote estaba conectada a una bomba de tiempo.

Jason: ... ¿me estás tomando el pelo?

También al escapar con Oliver y un helicóptero viene a atacarlos.

Jason: ¡Tienes que estar bromeando!

Aunque no lo dice directamente, esta también es más o menos su reacción a cómo Sam elige iniciar lo que Jason pensó que sería una operación encubierta:

Sam: (susurró) ¿Estás listo? (se pone de pie, levanta los brazos cuando comienza a correr en combate) ¡Blitzkrieg!

Jason: ¿En serio?

El mal final. Después de que Jason impregna a Citra, no tiene ninguna razón para mantener vivo a un rival potencial.

Jason necesita gastar puntos de habilidad para aprender acciones tan triviales como cocinar una granada o arrastrar un cuerpo después de apuñalarlo.

También hay una actualización para aumentar la efectividad de los chalecos antibalas, que se explica cuando Jason aprende a usar el chaleco correctamente. Aparentemente los usó como pantalones antes de invertir un punto de habilidad en ellos.