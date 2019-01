¡Fantástico! Lana del Rey regresará con nuevo álbum y libro de poesía (FOTOS)

La sensual cantante Lana del Rey es de las artistas que han iniciado el año con grandes sorpresas, pues en su cuenta oficial de Instagram ha dado algunos adelantos del proyecto musical que tiene para este 2019 y algo más que quizás no guste tanto.

La estadounidense que interpreta el éxito “Venice Bitch”, ha anunciado primero que pronto lanzará una nueva canción que podría titularse “hope is a dangerous thing for a woman like me to have- but i have it”; además de eso, reveló que más adelante lanzará un libro de poesía del que comenta:

"Estuve trabajando en este libro durante los últimos 13 meses"

Muchos de los seguidores de la cantante se han mostrado muy contentos y ansiosos de querer ver ya el libro de poesía que intuyen será una gran obra viniendo de una estrella sensible y talentosa.

El lado malo de las noticias de Lana del Rey, es que finalizó comentando que tendrá que cancelar algunos de los conciertos que daría próximamente, sin dar detalles del motivo de dichas cancelaciones.