Fans temen que Kenia Os sea víctima de brujería por esta razón

Los fans están preocupados por los recientes incidentes que ha vivido "La Kenini".

Kenia Os reveló en sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizada de emergencia luego de sufrir una fuerte caída a causa de un desmayo que le dejó el labio roto y una carilla dental destrozada. Dicha situación despertó la preocupación entre sus fieles seguidores, quienes creen que la influencer y ahora cantante está siendo víctima de brujería.

A través de sus historias de Instagram, la también youtuber y empresaria de 22 años de edad reveló que ya se encontraba en el hospital para recibir atención médica pertinente. De igual modo, ella mencionó que sería sometida a una pequeña y breve cirugía, en la cual le coserían el labio afectado.

"La Kenini" sufrió un desmayo que le hizo azotar en el piso y como resultado terminó con el labio roto.

“Gente, vamos camino al hospital. Me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable”, escribió ‘La Kenini’ junto a una fotografía que mostraba una severa herida en la parte inferior de la boca, quien posteriormente agradeció todo los mensajes de apoyo que recibía de sus fanáticos.

¿Brujería en Kenia Os? Fans creen que si

Algunos fans creen que los incidentes que vive la influencer y ahora cantante son producto de brujería.

Pese a que Kenia Os dejó en claro que el accidente ocurrió a causa de un desmayo, posiblemente derivado de una cargada y cansada agenda laboral, algunos fans creen que ella está siendo víctima de brujería, pues aseguran que ya van varias ocasiones que termina en el hospital mientras se encuentra promocionando importantes proyectos.

En esta ocasión, la influencer y cantante sufre la caída a tan solo un día del lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Mía Mía’ pero días atrás había revelado que su oficina había sido destruida y que no había indicios de quien podría resultar responsable, aunque estaba tranquila debido a que no le fue robado nada por lo que se cree que se trató de un acto de vandalismo.

¿Cómo ganó fama Kenia Os?

Tras una exitosa carrera como youtuber, la influencer nacida en Mazatlán, Sinaloa busca conquistar el mundo de la música.

Kenia Os ganó fama siendo creadora de contenido para YouTube en 2015. Tres años después y ya con una popularidad consolidada, la influencer incursiona en la música y en abril del 2022 firma con la disquera Sony Music México para impulsar su carrera como cantante.

