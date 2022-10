Fans se hartan de los videos de Kimberly Loaiza en YouTube

Fanáticos de "La lindura mayor" comienzan a hartarse de su contenido.

Kimberly Loaiza presumió su lujosa casa de Estados Unidos en un nuevo video de casi una hora que compartió en su canal de YouTube, el cual ha sido un éxito total en la plataforma. Sin embargo, algunos fanáticos no les ha gustado este clip y aseguran que ya es momento de que la influencer cambie el contenido que por muchos años la ha caracterizado.

En el clip podemos ver a “La lindura mayor” y su esposo Juan de Dios Pantoja recorrieron cada rincón de su nuevo hogar, el cual destaca por contar con una sala de cine y tener una hermosa vista a un lago artificial. Además de ellos y sus hijos, la residencia es habitada por sus mejores amigos, quienes también son su equipo de trabajo.

Tal y como se esperaba, el video titulado ‘NUESTRA CASA EN USA | House Tour | Jukilop’ ha causado gran furor entre sus fieles fanáticos, quienes ha hecho lo posible para que este reciba más de 2,598,182 vistas, 272,078 likes y 38,372 comentarios a menos de 24 horas de su estreno en la plataforma de YouTube.

Fans critican a "La lindura mayor"

Los fans consideran que la influencer no se esfuerza por ofrecer contenido diferente.

Los fans consideran que la influencer no se esfuerza por ofrecer contenido diferente.

Los fans consideran que la influencer no se esfuerza por ofrecer contenido diferente.

Pese a que el video ha tenido buen recibimiento por parte de los fans, más de uno ha dicho que "La lindura mayor" se ha estancado en su contenido al ofrecer lo mismo en cada clip, lo cual puede llegar a ser repetitivo y aburrido… o al menos es lo que ellos comentan en sus redes sociales.

“Ay Kim, ¿cuando un vídeo de algo diferente?”, “Kim, tus fans ya crecimos y tu no, queremos un contenido menos infantil”, “Te amo kim, pero de nuevo los mismos videos de siempre”, “A mi me emociona cuando habla de sus proyectos, de nuevos retos o el Kim responde; el grabar su vida diaria no me llama la atención” y “¿Será que Kim ya no tiene ideas” son algunas de las críticas que recibió Kimberly Loaiza, quien acaba de estrenar el remix de ‘Después de las 12’.

Te puede interesar: Kimberly Loaiza no logra triunfar en la música y sus fans están desesperados

¿Dónde se encuentra Kimberly Loaiza en este momento?

"La lindura mayor" y su esposo se han mudado a Miami para darle una mejor vida a sus hijos Kima Sofía y Juanito.

Fue a finales de septiembre del 2021 cuando Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja anunciaban que se mudaban a Miami, Florida para así poder tener mejores oportunidades laborales dentro del mundo del entretenimiento, lo cual les ayudaría a darle una mejor calidad de vida a sus dos hijos: Kima Sofía y Mini JD.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales