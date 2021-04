La Rosa de Guadalupe sigue recibiendo peculiares peticiones en las redes sociales por parte de los cibernautas y aquí en La Verdad Noticias te contamos de que se trata. Resulta que los fanáticos del youtuber Isla Vlogs han pedido a la producción de Televisa que lo inviten a formar parte de uno de los episodios, pues ellos consideran, sería un gran acierto.

En una de las recientes publicaciones de La Rosa de Guadalupe en Instagram, los fanáticos de Islas Vlogs han externado su deseo del ver al youtuber actuar en uno de los episodios de esta exitosa serie, la cual ha liderado los niveles de audiencia a nivel nacional desde hace más de una década.

Fans del youtuber Islas Vlogs desean verlo actuar en un episodio de La Rosa de Guadalupe.

“Queremos a @Isravlogs en La Rosa de Guadalupe”, “Inviten al actorazo @Islasvlogs”, “Tendrán más vistas con @Isravlogs” y “Tendrán más audiencia con @Isravlogs, eso es seguro” son algunas de las peticiones que se lee en los comentarios de la cuenta oficial del programa de Televisa en Instagram.

Hasta el momento, Islas Vlogs no ha reaccionado a las peticiones de sus fans que quieren verlo ser estrella de la serie de La Rosa de Guadalupe, aunque esta idea no es del todo alocada, pues se sabe que la producción se caracteriza por darle oportunidad a los jóvenes actores, así como a personas que no están relacionadas con el mundo de la televisión.

¿Quién es Islas Vlogs?

Su nombre real es Javier Islas Martínez pero en el mundo del YouTube es conocido como Islas Vlogs. Este carismático creador de contenido destaca de entre los demás youtubers por realizar videos de él entrevistando a gente de la calle, mismos que logran tener un gran número de reproducciones en esta plataforma.

Islas Vlogs inició su carrera como youtuber en el 2011 y actualmente es uno de los creadores de contenido más populares de nuestro país. También es considerado como un influencer de las redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma cuyo perfil oficial ya supera los 709 mil seguidores.

