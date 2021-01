Fans piden que haya el “Día Mundial de Belinda” ¡Mira por qué!/Foto: El sol de México

¿Hay un “Día Mundial de Belinda”? Según los fans de la cantante y actriz, sí. El pasado 10 de enero los “Belifans” (Fandom de la artista), celebraron el aniversario número 21 del debut artístico de la estrella.

Fue un 10 de enero pero del año 2000 que Beli inició su carrera en la popular telenovela “Amigos por Siempre” de Televisa. Desde ese momento, la artista de origen español ganó gran fama entre el público juvenil.

Después también estelarizó las telenovelas infantiles “Aventuras en el tiempo” o “Cómplices al Rescate”. Aunque esta última no la terminó, ya que decidió renunciar cuando su contrato finalizó para poder iniciar su carrera como solista.

Los éxitos de Belinda

La artista hizo su debut como cantante en el 2003 con un álbum homónimo, del cual se desprenden exitosos temas musicales como “Ángel”, “Boba niña nice” y “Lo siento”. Después de esto, la estrella tuvo otros álbumes que también triunfaron.

Pero Belinda no dejó atrás la actuación y también se destacó en producciones de cine y televisión. Hace poco incluso incursionó en el teatro musical al protagonizar la obra “Hoy No Me Puedo Levantar”.

Por todo esto, los fanáticos de la cantante de “Amor a primera vista” festejaron en grande los 21 años de trayectoria de la artista de 28 años (aunque hay quienes dicen que tiene 31 años de edad).

En las redes sociales el nombre de la hermosa intérprete se volvió tendencia, y los Belifans declararon el 10 de enero como el “Día Mundial de Belinda”, para conmemorar los grandes logros que ha tenido la guapa estrella.

Aunque la cantante y actriz no se ha pronunciado hasta el momento por el aniversario de su carrera en el espectáculo, es posible que haya festejado a lado de su joven novio, el cantante mexicano Christian Nodal, con quien tiene una romántica relación desde hace unos meses.

