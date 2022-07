Fans piden que Elliot Page reemplace a Ezra Miller en 'The Flash'

Candidatean a Elliot Page para 'The Flash'

En redes sociales circula un posible y fuerte candidado para reemplazar a Ezra Miller en 'The Flash', o al menos eso es lo que los internautas desean.

Miller le ha dado vida a Barry Allen/ The Flash en películas como Batman v. Superman (2016) y Justice League (2017), sin embargo tras sus recientes polémicas podría ser reemplazado.

Entre los actores que podían sustituir a Miller, los fanáticos habrían econtrado el nombre ideal y de paso al que llegaría cupliendo ciertas expectativas de inclusión.

Candidatean a Elliot Page para 'The Flash'

El actor Elliot Page, a quien recientememte vimos en 'The Umbrella Academy 3", se ha convertido en el favorito de los fans para ocupar el papel de 'The Flash'.

Page no es un tanto ajeno al mundo de los superhéroes, pues además de su rol en la serie de Netflix, también lo tuvimos en el pasado dándole vida a a Kitty Pryde en X-Men: The Last Stand (2006) y XMen: Days of Future Past (2014).

Por tanto Warner Bros. podría sembrar precendentes en la industria filmíca si confirmara a Page, sin embargo hasta el momento todo se ha quedado en una loca, pero razonable petición de las redes.

¿Qué le pasó a Ezra Miller?

Como previamente te informamos en La Verdad Noticias, el actor tendría en su largo historial policial, acusaciones por maltrato, acoso sexual, secuestro, entre otras.

Aunque su futuro en Warner Bros parece estar escrito, lo cierto es que el actor no ha dado detalles en sus redes ni se ha pronunciado al respecto.

Lo último que se supo de Ezra Miller fue su asistencia a un bar de Tokyo donde protagonizó una pelea con Austin Butler, según asegurando que éste habría llegado en plan conflictivo.

