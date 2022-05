Fans piden que Amber Heard sea reemplazada en Aquaman por la hija de Johnny Depp

Muchos consideran que la primogénita de Depp podría hacer un gran papel en la película de DC/Foto: 20 Minutos y Distractify

Desde que comenzó el nuevo juicio de Amber Heard y Johnny Depp, muchas verdades han salido a la luz, algo que está afectando la carrera de la actriz, al grado de que muchos fans han pedido que ella sea despedida de la secuela de“Aquaman” así como el actor perdió varios papeles por las acusaciones en su contra hace algunos años.

Pero no sólo eso, sino que los fans han comenzado a pedir que sea la hija de Johnny, la actriz y modelo, Lily-Rose Depp, quien se convierta en la nueva “Mera” en la película de DC y Warner Bros. Y es que como te informamos en La Verdad Noticias, se ha rumorado que Amber Heard ha sido despedida de “Aquaman and the Lost Kingdom”, tras las quejas de los fanáticos.

Amber Heard podría ser reemplazada en Aquaman 2

La actriz posiblemente sí será despedida de este filme de Warner/Foto: Whatthegirl

En Change.org ya existe una petición para que Heard sea expulsada de Aquaman 2, sin embargo, el rodaje ya finalizó y el estreno está previsto para 2023, por lo que será difícil eliminar la participación de la actriz en la cinta. No obstante, la iniciativa para dejarla fuera de la película ya superó los 2.2 millones de firmas.

Ante la situación, los fans han comenzado a hacer ruido para que Lily-Rose Depp reemplace a Amber Heard en su personaje de Mera. Esto como una venganza hacía la mujer que le “arrebató” varios proyectos al actor de Piratas del Caribe.

Aunque también se ha rumorado que Heard sí podría ser cambiada en Aquaman 2 pero por la actriz Emilia Clarke, quien es conocida por su actuación en la serie Game of Thrones. Pero por el momento esta información no se ha confirmado.

¿Quién es Lily-Rose, la hija de Johnny Depp?

Lily-Rose ha destacado más como modelo, aunque también se está desarrollando como actriz/Foto: Hola

Lily-Rose Melody Depp, es la primogénita de Johnny y su ex esposa, la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. Tiene un hermano menor, John "Jack" Christopher Depp III. Después de la ruptura de sus padres en 2012, tras 13 años de relación, la ahijada de Marilyn Manson vive entre Los Ángeles y París.

La joven de 22 años de edad comenzó su carrera como actriz en 2014, en la cinta Tusk, dirigida por Kevin Smith. Un año después también se lanzó como modelo debutando para Chanel. Hasta ahora, solo ha sido parte de 14 proyectos.

La hija de Johnny Depp se ha mantenido alejada del escándalo, pero no tuvo una buena relación con Amber Heard, incluso Lily-Rose no asistió a la boda de su padre y la rubia en 2015 porque no estaban en “buenos términos”; además, siempre ha defendido a su padre desde que comenzaron a acusarlo de violencia doméstica en 2018.

