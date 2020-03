Fans piden a conductora de Venga La Alegría se largue del programa

Aunque Venga La Alegría, es uno de los programas con más popularidad en, hay una conductora que no es del agrado del público. Se trata de Kristal Silva, una conductora oriunda de Tamaulipas, quien solamente habla de su boda en el morning show de Tv Azeca, situación que tiene hartos a los televidentes.

Si bien, todo el elenco de Venga La Alegría está emocionado por la boda de Kristal Silva, los televidentes de Tv Azteca ya no soportan ver a la conductora hablando del tema, pues aseguran que no hay día que no se mencione, o que hagan algún juego relacionado con el enlace matrimonial.

A través de la cuenta de Instagram de Venga La Alegría, los fans se han expresado, aseguraron que la boda no es tan importante, como si se fuera a casar alguien de la realeza, o algún conductor principal, sin embargo, la producción de Tv Azteca considera que el contenido llamá la atención, por lo que día a día dan nuevos detalles de la boda.

¿Quién es Kristal Silva de Venga La Alegría?

Kristal Silva Dávila, es una conductora originaria de Tamaulipas, donde también se desempeñó como modelo, y en 2016 ganó el certamen “Nuestra Belleza México” representando a nuestro país en Miss Universo, formando parte del top 9. Sin embargo, aunque ya no desfila en pasarelas, su presencia sigue en los medios, y por ello la vemos en la pantalla de Tv Azteca.

La famosa de 28 años de edad está a punto de casarse con su prometido Luis Ángel, en una ceremonia que se llevará a cabo el 21 de Marzo próximo, y que tendrá lugar en Cuernavaca, donde seguramente veremos a todos los conductores de Venga La Alegría disfrutando de la fiesta.

A pesar de tener tantos haters, Kristal Silva cuenta con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes no dudan en comentar casa una de sus publicaciones, donde demuestra que conserva sus atributos de modelo.