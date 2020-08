Fans piden CANCELAR Black Panther 2 tras la muerte de Chadwick Boseman/Foto: El Periódico de Aragón

Los fanáticos de Marvel están instando a los jefes de los estudios a no reemplazar a Chadwick Boseman en Black Panther 2.

Chadwick, quien murió a los 43 años el viernes luego de una batalla secreta contra el cáncer de colon, es mejor conocido por interpretar el papel principal en la franquicia de películas Black Panther de Marvel.

Después de unirse a Marvel en 2014, Chadwick protagonizó la primera película de Black Panther en 2018 y estaba programada para aparecer en la secuela que está programada para estrenarse el 6 de mayo de 2022.

La muerte de Chadwick deja a Marvel teniendo que decidir si la película sigue adelante y si otro actor debe ser elegido para el papel principal.

Pero muchos de los fanáticos del actor han recurrido a Twitter para exigir que la película no siga adelante sin Chadwick.

Uno escribió: "Es mejor que ustedes no continúen con Black Panther 2 o lo vuelvan a lanzar. Eso sería repugnante". Otro gritó: "Cancela Black Panther 2 y no vuelvas a lanzar".

"Por respeto, por el futuro de Black Panther 2, debería cancelar la película y no volver a lanzarla", desahogó un tercero. Mientras que un cuarto publicó: "Ya no queremos un Black Panther 2. No pueden reformular su personaje, es mejor que no lo toquen".

Marvel ha reformulado actores en el pasado, incluido Mark Ruffalo, quien reemplazó a Edward Norton como Bruce Banner/ Hulk. Mientras que Don Cheadle asumió el papel de James Rhodes para Iron Man 2.

Trama de Black Panther 2

Poco se sabe sobre la trama de Black Panther 2, pero el director Ryan Coogler reveló que la película se centraría en gran medida en el personaje de Chadwick. Dijo a los periodistas que estaba interesado en explorar el reinado de T'Challa como rey y cómo se adapta al trono.

"Sabes, en los cómics es muy joven cuando [su padre] T'Chaka es asesinado. En el MCU, es un hombre, ¿sabes? Y esas son dos cosas diferentes. Entonces, ya sabes, en los [libros] era una especie de chico que era un rey de los niños, ¿sabes?”, le dijo Coogler a Screen Rant.

Chadwick estaba preparado para regresar en la secuela de Pantera Negra, sin embargo, su batalla contra el cáncer logró vencerlo. Sin embargo, su legado en el cine y sobre todo, su destacada participación en el MCU será un gran recuerdo para los fans/Foto: Deseret News

Él continuó: "Obtuvo su trono cuando era muy joven. Entonces, cuando lo conoces, sabes que estás tratando con un tipo de treinta y cuatro años que ha sido rey durante mucho tiempo”.

"Entonces él tiene un tipo diferente de aplomo y confianza en su posición, ¿sabes? Mientras que, en nuestra película, ese personaje simplemente se está adaptando. Así que estaría realmente interesado en ver, ya sabes, con qué tipo de rey esta experiencia y cómo eso afecta su actuación en las historias”, dijo el director. Si llegaran a reemplazar a Chadwick, ¿Qué actor consideras que sería mejor para este gran papel?