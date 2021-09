Fans lanzan 'The house of Gaunt' película que cuenta los orígenes de Voldemort

El universo de Harry Potter ha ganado mucha popularidad en los últimos meses y no exactamente por la saga de ‘Animales Fantásticos’, sino que la nostalgia ha aumentado en los fans tras el anuncio de nuevas producciones incluyendo a algunos de los personajes más queridos de la franquicia basada en la obra de J.K. Rowling, incluido su villano Lord Voldemort.

En las últimas horas los mismos fans sorprendieron a todos lanzando su propia película basada en el universo de Harry Potter, donde cuentan la historia de orígenes de Tom Riddle, conocido también como Lord Voldemort, enemigo principal de Harry Potter en los libros y películas.

Apenas hace unos días se dijo que HBO Max preparaba una serie de Severus Snape, la emoción por nuevas aventuras de los personajes creció, y más con el estreno de este fan film, el cual ha causado un gran impacto en redes sociales por lo bien que se ve.

Fans de Harry Potter estrenan película sobre Voldemort

A cargo de Joris Gaucon Grimaud, se lanzó ‘The House of the Gaunt’, una película basada en el mundo de Harry Potter, la cual narra los orígenes de Tom Marvolo Riddle, mejor conocido como Lord Voldemort, enemigo del protagonista y villano principal de toda la saga.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de The house of the gaunt, donde se informó que la película ya estaba disponible desde el 15 de septiembre, sorprendiendo a fans e incluso a algunos estudios por la calidad del filme a pesar de ser realizado por fans con un presupuesto muy ajustado y tomó tres años realizarla con un equipo de 80 personas.

Película fan de Harry Potter podría ser canon

La película ha obtenido muy buenas críticas

Antes que nada te informamos en La Verdad Noticias que esta película no está autorizada como oficial por Warner o la saga de Harry Potter, sin embargo los fans que ya la han visto aseguran que es tan buena que debería considerarse como una precuela de la franquicia, la cual puedes ver gratuitamente a través de la plataforma Video.

El filme de orígenes de Voldemort está en francés, pero puedes disfrutarlo con subtítulos, y si eres fan de la saga podrás entretenerte un poco mientras esperas la próxima producción oficial del universo de Harry Potter Animales Fantásticos 3 la cual se estrenará en algún punto de 2022,

