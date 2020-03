¿Fans hacen que María León salga del clóset?

María León con toda la energía para su Inquebrantable Tour, no dejó de promocionarse en Instagram, programas de Televisa o YouTube, lo que ocasionó el interés de sus fans por una posible cancelación a causa del Coronavirus y una reciente “molestia” sobre su situación sentimental, lo que trajo de regreso el tema sobre si la cantante es bisexual.

“Cuando me preguntan si ya tengo novio...Buen domingo, cuídenseme mucho”, escribió María León en su cuenta de Instagram. Mensaje que compartió con una divertida imagen de ella sacando la lengua, siendo una forma de expresar su respuesta ante las constantes entrevistas sobre su situación sentimental.

Sus más de 1.6 millones de seguidores reaccionaron con una ola de comentarios referente a su instantánea, incluso algunos señalaron si la respuesta de María León hubiese sido distinta, si se tratase de un romance con otra mujer, y con ello se recuerda una confesión en sobre su orientación sexual.

“Y novia?”

“Mi amor platónico”

“O novia?”

“Haaaaaay, que bonita”

¿María León es bisexual?

Según información de la revista People en Español, la cantante mexicana no dudó en aclarar el tema sobre su orientación sexual, recordando que María León es una mujer segura de sí misma, atractiva y talentosa, e incluso había señalado considerar a la famosa Beyoncé como su “crush”.

Te puede interesar: ¿Fans de María León exigen se cancele Inquebrantable Tour por COVID-19?

“Yo me enamoro a partir de la admiración, y no es necesariamente que haya tenido un deseo sexual. Para mi es una mujer empoderada”, agregó María León sobre la cantante Beyoncé. “Si a la gente le interesa saber: no soy bisexual, pero no me ofende que me lo digan”, añadió.