Fans exigen a Netflix una cuarta temporada de Anne With an E ¡Por favor!

Anne With an E se ha convertido en una de las series más queridas de Netflix, pues la historia de una adolescente huérfana, que ha vivido tantas desgracias, y tiene la capacidad para meterse en problemas, ha llamado la atención de los espectadores.

La serie está basada en una saga de libros con unu nombre similar a la serie, y que consta de 11 tomos, y Netflix solamente ha producido 3 temporadas.

En ese sentido, tras la última temporada de esta majestuosa serie, los fans se quedaron con ganas de más, pues la serie no tiene un final, sin embargo, la plataforma de streaming anunció la cancelación de la serie.

Es por ello que, en cada una de las publicaciones que realiza netflix los fans de la serie aprovechan para expresar sus ganas de una cuarta temporada, tal es el caso de las recientes publicaciones sobre Oscuro Deseo, en donde en vez de producir más series con escenas de relaciones sexuales, exigen más producciones de Anne.

Un millon de fans exigen a Netflix que los escuchen

Una campaña de firmas a través de la plataforma Change.org se viralizó pues exigian que la plataforma que por favor hagan una temporada más.

“Chicos, todos amamos la temporada 3, pero hay muchas preguntas que se quedaron sin respuesta. La línea temporal de Anne tiene un desarrollo mucho más complejo que nunca llegamos a ver”.

Ya son un millón de fans que han firmado dicha petición, sin embargo, hasta ahora la plataforma Netflix no ha dado respuesta alguna, y por el momento la serie no tendrá una nueva temporada.

Fueron 3 temporadas de Anne With an E con un total de 27 capítulos los que se estrenaron, pero no resultaron suficientes para los seguidores, que aseguran que aún hay tramas sin resolver, y que aun se puede conocer más sobre nuestro querido personaje principal.