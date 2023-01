Fans exigen a Karely Ruiz que les dé dinero y ella responde

La influencer está harta de que los fans se quieran aprovechar de su nobleza.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Karely Ruiz les había prometido a sus fans sortear 30 mil pesos mexicanos y una videollamada con ella. El tiempo pasó y ella cumplió su promesa e incluso hasta anunció que donaría otra cantidad de dinero.

Sin embargo, el detalle que cautivó a todo mundo es que regaló 10 mil pesos a una seguidora para que pudiera pagar la titulación de su maestría. De esta manera, ella agradecía todo el apoyo que ha recibido por parte de sus fans en las redes sociales.

Una fan recibió 30 mil pesos para poder comprarse un iPhone.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que apoya a sus fans, pues tiempo atrás sorteó una cirugía estética entre sus seguidoras. También donó una quimioterapia y otros regalos a un fan que enfrentaba una batalla contra el cáncer que lamentablemente ya falleció.

Karely Ruiz le pone un alto a sus fans

La influencer arremetió contra los fans que la acosan para pedirle dinero.

Los regalos no pasaron desapercibidos para sus fans, quienes comenzaron a pedir ayuda económica hasta el punto de acosarla, chantajearla y amenazarla en redes sociales. Dicha situación no fue del agrado de la estrella de OnlyFans, quien no dudó en ponerle un alto a aquellos seguidores.

“Dejen de pedirme ayuda mi gente, cuando yo regalo cosas es por que me nace, que más quisiera apoyarlos pero pues no está chido recibir mil de mensajes pidiéndome ayuda. Yo los amo pero no hay que aprovechar, no es mi obligación”, escribió Karely Ruiz en Facebook.

Te puede interesar: Karely Ruiz, harta de que la gente se le acerque por interés

¿Qué edad tiene Karely Ruiz?

La influencer celebró su cumpleaños número 22 con una sexy sesión de fotos.

Karely Ruiz nació el 28 de octubre del 2000, por lo que ahora tiene 22 años. A su corta edad, la influencer originaria de Monterrey, Nuevo León goza de gran popularidad en las redes sociales y todo gracias al contenido que vende en OnlyFans, mismo que le ha permitido cosechar una fortuna valorada en 2 millones de dólares.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales