Fans envían contundentes mensajes al nuevo conductor de "Venga la Alegría"

Luego de la repentina salida de Ingrid Coronado del programa de TV Azteca “Venga la Alegría”, la producción decidió integrar a su equipo a dos famosos y ellos fueron Brandon Peniche y Anette Cuburu.

Pero al presentarse en el programa “Venga la Alegría” tal parece que los televidentes han expresado su desagrado por la presencia de Brandon Peniche, algunos de los comentarios de los internautas fueron:

“Todos bien menos Anette y Brandon. No me gusta ahora el programa y veo no solo soy yo la que piensa eso!”, “El programa estaría súper bien sin todo este relleno, el espíritu del entretenimiento está en Tania, Vanessa, Pato, Quirarte y Mariano. Los demás son rellenito y malo muy malo”. "Creo que su audiencia se verá reflejada había más talentos de donde escoger! tache no me gusta Peniche Brandon". Fueron los comentarios de los usuarios.