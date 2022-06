Fans donan dinero a Ángela Aguilar en TikTok y esta fue su reacción

La reacción de la joven cantante al enterarse que sus fans le donaban dinero en TikTok se hizo viral.

Ángela Aguilar se convirtió en tema de conversación gracias a una reciente transmisión en vivo que realizó desde TikTok, esto debido a la adorable reacción que tuvo al enterarse que sus fans podían donarle dinero a través de regalos que pone la plataforma a su disposición.

El video viral muestra a la joven cantante lucir desesperada al descubrir que sus fans le estaban enviando dinero. Encarecidamente, ella les pidió que lo dejaran de hacer, pues solo quería pasar un rato agradable con ellos. Lamentablemente, su petición fue ignorada y tuvo que pedir ayuda a su hermana Aneliz para detener la función pero tampoco pudo ayudarle.

“Yo no quiero que me manden dinero, quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé cómo parar esa función… Aneliz, me están mandando dinero y les estoy diciendo que no me manden dinero”, declaró la hija de Pepe Aguilar, quien con su talento, carisma y belleza siempre figura en las noticias de la farándula mexicana.

Ángela Aguilar y su impacto en TikTok

Más de 9 millones de personas siguen a la hija de Pepe Aguilar en TikTok.

Tal vez no lo sepas pero la intérprete de ‘En Realidad’ ha cosechado una gran popularidad en las redes sociales y para prueba de ello tenemos el hecho de que su perfil en TikTok ya ha supera los 9 millones de seguidores, quienes día a día se divierten con sus ocurrencias.

Y es que sus videos más virales han cautivado a todo mundo, esto debido a que les permite conocer una faceta más alivianada y divertida a la que suele presentar cuando está sobre el escenario interpretando sus más grandes éxitos musicales, mismos que la posicionan como la joven promesa del género regional mexicano.

¿Cuántos años tiene Ángela Aguilar?

La joven cantante se ha convertido en la nueva promesa del regional mexicano.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003, por lo que ahora tiene 18 años de edad. Hoy en día, no se puede negar que la hija de Pepe Aguilar ha conquistado al público mexicano con su innegable talento, belleza y carisma.

