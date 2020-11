Fans de los Ángeles reconocerán la ubicación del nuevo video de Billie Eilish

Cuando todos nos quedamos dormidos, ¿a dónde va Billie Eilish? Al centro comercial, aparentemente.

Lanzado el jueves, el video musical de su último sencillo, "Therefore I Am", muestra al fenómeno anti-pop causar estragos en un centro comercial vacío después de horas. Según descubrieron sus fans se filmó en su totalidad en Glendale Galleria, en las afueras de Los Ángeles, donde nació Billie Eilish.

"No soy tu amigo, ni nada", canta la ganadora del Grammy de cabello verde mientras pasa por alto a Justice, Boarders, Lululemon, Tilly y otros escaparates familiares. "Maldita sea, crees que eres el hombre / yo creo, por lo tanto, que lo soy".

"Therefore I Am" es el nuevo sencillo del álbum, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Billie Eilish causa estragos en una plaza comercial

En un momento de su aventura en el centro comercial, Billie Eilish se lanza sobre el mostrador abandonado de un Chipotle vacío y agarra una bolsa de papas fritas. Al final del video, la creadora de éxitos de "Bad Guy" también está haciendo malabarismos con una dona glaseada, un pretzel tibio de Wetzel's, papas fritas y limonada fresca de Hot Dog on a Stick.

"No quiero que la prensa ponga tu nombre junto al mío, estamos en líneas diferentes", vocaliza mientras toma casualmente un pastel de un puesto de Donuts and Coffee en medio del centro comercial. "Así que quiero ser lo suficientemente amable, no me llaman farol / porque odio encontrar artículos, artículos, artículos".

“Therefore I Am” ha alcanzado las 12.524.838 reproducciones en YouTube

Dirigida por Billie Eilish, la juerga de compras de cinco minutos, o robo en tiendas, concluye apropiadamente con un guardia de seguridad que la echa del edificio mientras la cantante adolescente se dirige hacia el estacionamiento, con sus característicos pantalones cortos holgados y su gran suéter ondeando al viento.

Fans reconocen Glendale Galleria como escenario de Eilish

Naturalmente, los californianos fans de Billie Eilish identificaron de inmediato el sitio local de su nuevo lanzamiento musical, que ya ha generado mucho interés en las redes sociales gracias a su entorno inusual y reconocible.

"Oh, estar corriendo por Glendale Galleria con billie eilish robando comida", tuiteó @charlizesoleil.

oh to be running around glendale galleria with billie eilish stealing food https://t.co/jcjuoaSEvi — char (@charlizesoleil) November 12, 2020

"Quiero llegar al punto en el que me puedan pagar por correr por la glendale galleria como billie eilish", escribió @ b0otsie. Checa más de las reacciones de los fans en Twitter.

I’m here for any music video that takes place in The Glendale Galleria but a lil disappointed it wasn’t the Beverly Center @billieeilish — ✿Lil Zip✿ (@marnizipper) November 12, 2020

Bruh I know she’s a LA native but watching Billie Eilish run around Glendale galleria is like surreal to me pic.twitter.com/1qhY9BwTo1 — ariel �� (@tedddieeee) November 12, 2020

Didn’t have Billie Eilish shooting her music video at the Glendale galleria on my 2020 bingo card — Արաքս (@JoulfaA) November 12, 2020

billie eilish’s new video was shot at the glendale galleria and i hate that i know that — carolina reynoso (@carocarorey) November 12, 2020

"Therefore I Am" es la tercera canción de Eilish que llega en 2020 después de "My Future" y "No Time to Die", el tema principal de la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, que se ha retrasado repetidamente debido a que las salas de cine permanecen cerradas debido a la pandemia de COVID-19.

A los 18 años, Billie Eilish hizo historia como la intérprete más joven en escribir y grabar una canción de James Bond, que se lanzó en febrero, un par de meses antes de que “No Time to Die” estuviera originalmente programada para llegar a los cines.

Como informamos en La Verdad Noticias, los fanáticos de Eilish ahora tendrán que esperar hasta al menos abril del próximo año para escuchar su tema de Bond en acción.

Te recomendamos leer: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

¿Qué te pareció el nuevo vídeo de "Therefore I Am" lanzado por Billie Eilish?, ¿Te gustó poder ver de cerca el Glandale Galleria? Dinos en los comentarios.