Fans de Zendaya están enojados por su poco tiempo en pantalla en "Dune"

Zendaya tuvo un rol muy prominente en el marketing de la tan esperada película, “Dune” del director Denis Villeneuve. Sin embargo, tenía solo siete minutos en total de tiempo de pantalla y su amplia base de fans se dio cuenta.

En todo Twitter, los fans dieron a conocer su decepción y expresaron que sentían que el marketing de la película, carteles y la participación de la actriz en la gira de prensa eran completamente engañosos, ya que al final no fue un personaje principal.

Entre esa publicidad engañosa, mencionaron sucesos como el hecho de que Timothée Chalamet y Zendaya posaron juntos en portada de importante revista como parte de la promoción de "Dune".

¿Quién es Zendaya en "Dune"?

Zendaya en "Dune

En julio pasado, Zendaya y Timothée Chalamete protagonizaron el tráiler de Dune donde la ex-chica Disney interpreta a Chani, un joven Fremen que se convierte en el interés amoroso de Paul.

El hecho de que su personaje no fuera una figura importante en las novelas de Dune no ayudó mucho a calmar la decepción de sus millones en fans, incluso cunado la propia estrella reveló que no tendría una participación importante.

"Mi papel es muy, muy pequeño en esta película y es por eso que estoy tan emocionado de verla, de ver qué han estado haciendo todos... [Denis y yo] tuvimos una pequeña discusión sobre quién es Chani y la fuerza ella posee", explicó.

"Ella es una luchadora, eso es lo que es su gente. Realmente solo estuve unos días con ella, así que rasqué la superficie, pero fue muy divertido descubrirla", agregó la joven actriz. ¡Checa las reacciones de sus fans!.

¿Cuántos seguidores tiene Zendaya en Instagram?

Zendaya en Instagram

Como te hemos compartido anteriormente en La Verdad Noticias, la cuenta oficial en Instagram de Zendaya tiene 110 millones de seguidores alrededor del mundo, muchos de ellos enojados por sus 7 minutos en pantalla en "Dune".

