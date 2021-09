Fans de Whitney Houston enojados por remake de "El Guardaespaldas"

Houston, tenemos un problema. La icónica película de 1992 "The Bodyguard" (El Guardaespaldas), protagonizado por la fallecida Whitney Houston, está programado para un remake de Hollywood y esto no tiene contento a los fans de la cantante.

Matthew López, nominado al Tony en 2019 por su obra de Broadway "The Inheritance", está trabajando en la nueva versión de la clásica película para Warner Bros., un proyecto que algunos fanáticos enojados de Houston ya están declarando un movimiento de "troleo".

"El Guardaespaldas", que también protagonizó Kevin Costner, de 66 años, fue un éxito instantáneo cuando se estrenó hace casi 30 años. La película, sobre un ex agente del servicio secreto que se enamora de una cantante de diva que ha sido contratado para protegerla de un acosador, acumuló más de $400 millones en la taquilla mundial.

Fans de Whitney Houston frustrados por el remake

"El Guardaespaldas" de Whitney Houston tendrá un remake en Hollywood.

La Verdad Noticias informa que, los fans de Whitney Houston no están entusiasmados con el remake, y muchos toman Twitter para expresar su frustración con otro remake de Hollywood. "'El Activista'. 'El remake de The Bodyguard. El remake de 'West Side Story'. En este punto, Hollywood solo nos está troleando", escribió uno, citando la controvertida noticia.

"¿Están rehaciendo el guardaespaldas? ¿por qué todo necesita un remake?" agregó otro, con un meme de Houston. "¿Hollywood debe estar quedándose sin ideas? ¿Tratando de rehacer The Bodyguard realmente? Nadie puede cantar esas canciones icónicas como la legendaria Whitney Houston. Es una razón por la que se la conoce como 'La Voz'", resonó en otro fan.

El Guardaespaldas dejó gran banda sonora

La película también generó una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. Para su debut cinematográfico, Houston grabó una gran cantidad de éxitos para la banda sonora como "Run to You" y "I Have Nothing", así como un remake de "I Will Always Love You" de Dolly Parton.

Según Billboard,la versión de Houston del clásico de 1974 alcanzó el número 1 en la lista billboard la semana siguiente, el 28 de noviembre de 1992, convirtiéndose en el ascenso más rápido a la cima por una mujer en ese momento.

También tuvo una buena racha. La canción pasó 14 semanas en el primer lugar, según Billboard, que era "sin precedentes" en ese momento, y vendió más de 3 millones de copias en nueve semanas, según Neilson Music, lo que lo convierte en el sencillo más vendido del año.

Un remake de la película "El Guardaespaldas" se ha rumoreado durante años, con estrellas de Hollywood de Chris Hemsworth y Tessa Thompson a Channing Tatum y Cardi B consideradas como contendientes para los papeles de Kevin Costner y Whitney Houston en la película.

