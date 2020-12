Fans de The Mandalorian logran DESCIFRAR el mensaje de Boba Fett

El último episodio de The Mandalorian trajo de vuelta a otro personaje de Star Wars favorito de los fanáticos a la acción en vivo. Return of the Jedi llevó a los fanáticos a creer que Boba Fett murió en el estómago del Sarlacc.

Como informamos en La Verdad Noticias, el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian insinuó que Boba Fett pudo haber sobrevivido. El episodio más reciente de la serie en streaming, "Capítulo 14: La tragedia", lo confirma.

Boba Fett está de vuelta y recuperó su armadura. No fue fácil. Al principio, Din Djarin no confía en él y lucha contra Boba Fett y Fennec Shand. Todos se ven obligados a unir fuerzas cuando el remanente imperial de Moff Gideon aparece en el antiguo planeta Jedi Tython.

Los fans descifraron el mensaje de The Mandalorian

Al final, Boba Fett convence a Din Djarin de que entregue la armadura de Boba de forma permanente después de mostrarle el código en cadena incrustado en la armadura. El código no se muestra en inglés en el episodio. Está escrito en Mando'a, el idioma de los mandalorianos, que Din puede leer.

Lo convence de que Boba Fett es un expósito mandaloriano que heredó la armadura de su padre, Jango Fett. Él acepta que Boba Fett se lo devuelva.

¿Qué dice el mensaje de The Mandalorian?

Pero, ¿qué dice el mensaje? Un intrépido Redditor tradujo el código de Mando'a al inglés y descubrió que está lleno de curiosidades interesantes. El código está dañado, lo que significa que parte de él está incompleto, pero esto es lo que dice:

"Expósito, Tomó en ... El año de ... Concord Dawn, Mentor Jast, Padre Fett, Boba Fett".

Boba Fett apareció en el último capítulo de The Mandalorian

El código parece narrar el linaje de la familia Fett. "Foundling" es probablemente una referencia a que Jango es un expósito, y según la conversación de Boba y Din, el título parece aplicarse también a la progenie de Jango. El término significa que, como Din, Jango no nació en la cultura mandaloriana, sino que fue adoptado en ella.

Concord Dawn es un planeta en el sector del espacio Mandalore. Era el mundo natal de Jango Fett.

"Mentor Jast" puede ser una referencia parcial a Jaster Mereel. En la ahora desaparecida continuidad de Star Wars Legends, Jaster adoptó a Jango después de que perdió a sus padres cuando era niño. Fue padre y mentor de Jango. El propio Jaster se convirtió en Mand'alor, líder de los clanes mandalorianos.

"Father Fett" es probablemente una referencia a Jango Fett. Técnicamente, Boba Fett es un clon de Jango. Jango probablemente mantuvo esa información en secreto ya que quería criar a Boba como su hijo. "Boba Fett" es, obviamente, el nombre del propietario mandaloriano más reciente de la armadura.

