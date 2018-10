Fans de "The 1975" se muestran molestos por su regreso a México

La banda The 1975 estará de vuelta en México como parte de su gira 2019, así lo anunciaron este lunes en redes sociales.

La noticia deslumbró rápidamente en las redes sociales, al ver que México fue uno de los países tomados en cuenta para la gira 2019; pero hubo algo que hizo molestar a los seguidores de la agrupación, debido a que solamente se presentaran en el Auditorio Telmex de la ciudad de Guadalajara.

Es importante mencionar que es la única plaza que visitarán en Latinoamérica, es el inicio de la gira que ya tiene programada con más de 20 fechas en Estados Unidos, la cual iniciará el 15 de abril en Phoenix.

La trayectoria de The 1975

The 1975 es una banda de rock alternativo formada en Mánchester, Reino Unido; está conformada por cuatro miembros: Matthew Healy (voz, guitarra), Adam Hann (guitarra), George Daniel (batería, coros) y Ross MacDonald (bajo).

The 1975

La banda ha publicado cuatro EP y dos álbumes de estudio, el primero titulado con el mismo nombre de la banda fue publicado el 2 de septiembre del 2013 por Dirty Hit/Polydor. Sacaron su segundo disco en febrero del 2016, I Like it When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It que también debutó como número uno en la lista UK Albums Chart y fue nombrado Mejor Album del año según Rolling Stone y nominado a un Mercury Prize un NME Award y un BRIT en el 2016, todas a mejor álbum o banda del año.

La nueva gira en México

El 30 próximo de noviembre, la agrupación lanzará su tercer álbum, A Brief Inquiry Into Online Relationships, el cual ya está disponible en preventa en la página oficial de la agrupación y también se podrá tener acceso a una venta anticipada para boletos de la gira.

El 26 de octubre se realiza la preventa Citibanamex en Guadalajara y en venta general a partir del 27 de octubre con precios que van de 380 a mil 180 pesos.

Algunas reacciones de los fans en redes sociales