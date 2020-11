Fans de Taylor Swift piden ayuda en Twitter para hacerla ganar en los AMAs 2020

Los American Music Awards o AMAs 2020 están cada vez más cerca, pues el próximo 22 de noviembre podremos disfrutar de esta increíble premiación, además de espectaculares presentaciones de los mejores artistas del momento.

Una de las estrellas principales será sin duda alguna Taylor Swift, quien compite por el galardón de mejor artista del año, por lo que sus fans no han parado de votar en Twitter para ayudar a su artista favorita a coronarse como la ganadora.

En las últimas horas, las cuales son cruciales para decidir al ganador, miles de fans de Taylor Swift le demuestran su apoyo en redes sociales para que pueda llevarse el premio a mejor artista del año en los AMAs 2020.

Taylor Swift compite por el galardón de los AMAs 2020

A través de Twitter es donde los fans de la talentosa Taylor Swift han solicitado a los internautas toda la ayuda posible para votar por la cantante, quien compite por el galardón de mejor artista del año 2020.

Como te mencionamos en La Verdad Noticias recientemente, los AMAs 2020 estarán llenos de emoción, pues con presentaciones especiales de Billie Eilish, Jennifer Lopez y Maluma, miles de personas ya esperan en evento.

Asimismo, la competencia que todos quieren ver es la del galardón, donde con la leyenda ‘I'm voting for Taylor Swift for Artist of the Year at the #AMAs’ los fans de la intérprete de ‘Betty’ buscan otorgarle el primer lugar.

¿Con quién compite Taylor Swift en los AMAs 2020?

Gracias a su nuevo disco ‘Folklore’, Taylor Swift se hizo un lugar en la competencia como la única mujer, pues compite contra Justin Bieber, The Weeknd, Post Malone y Roddy Ricch.

Aunque la estrella también compite por el galardón de mejor artista femenina junto a Dua Lipa y Lady Gaga, el premio a mejor artista del año es el más codiciado, por lo que miles de fans la están apoyando en Twitter con sus votos en los American Music Awards 2020.

