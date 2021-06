La cantante Taylor Swift está buscando recuperar su propiedad intelectual de su obra, y anunció que regrabará “Red”, y se hará público el 19 de noviembre, por lo que sus fans volvieron tendencia a Jake Gyllenhaal, pues aseguran que una de las canciones fue escrita para él.

“Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para aquellos que tienen el corazón roto”, dijo la cantante en su comunicado.

La también compositora explicó que su álbum muestra las “micro emociones” que las personas pasan tras una ruptura.

A pesar de ser una mujer muy famosa, hay detalles que no se conocen sobre la vida de la cantante y que siguen siendo una incógnita incluso para sus grandes fans en todo el mundo.

Fans de Taylor Swift hacen tendencia a Jake Gyllenhaal

La pareja tuvo una ruptura dolorosa

Tras el anuncio de la regrabación, se reveló que una de sus canciones que tiene una duración de 10 minutos y durante el comunicado, anunció una bufanda roja que fue asociada inmediatamente a su ex novio.

Aseguran que la canción “All Too Well” fue escrita para él, pues en la historia se aborda una relación y un traumático rompimiento, por lo que el nombre de él se hizo tendencia en redes sociales.

Inmediatamente se generaron múltiples memes de la situación, pues se especula que durante el compleaños de la cantante, su ex pareja sentimental se quedó con su bufanda y el emoji de esta sería una referencia muy clara de qué es lo que representa.

Albúm “Red” de Taylor Swift

La cantante tuvo algunos problemas con ese disco

Originalmente fue lanzado en octubre de 2012 bajo el sello discográfico Big Machine y fue nominado como Mejor Álbum Country en los Grammy de 2014 y obtuvo el lugar 99 en la lista de los 500 mejores álbumes de la revista “Rolling Stone”.

En el momento de la grabación original, la cantante confesó que no experimentó con sonidos y colaboradores.

El álbum Red de Taylor Swift fue uno de los más vendidos y catapultó a la cantante a otros niveles de éxito.

