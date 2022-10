Fans de Shakira ponen "Te felicito" mientras que Gerard Piqué entrena

Piqué sufre la burla con canción de Shakira mientras calentaba

Nuevamente Gerard Piqué es blanco de burlas por parte de aficionados, quienes aprovecharon que el futbolista salió a calentar con el Barcelona para poner a todo volumen el tema "Te Felicito", de Shakira.

Y es que no es la primera ocasión en que el español pasa por dicho momento bochornoso, pues en las redes ya circulan varios videos en los aficionados le gritan el nombre de su ex mujer para hacerlo enojar.

Y es que el tema de "Te Felicito", recientemente nominado al Grammy, fue reconocido por la propia colombiana como un escape de su ruptura y lo que le reflejaba en ese momento el haber acabado con la relación que vivieron durante 12 años.

Tal parece que Piqué vivirá siempre bajo la sombra y el recuerdo de su ex mujer, pues su entorno tanto personal como profesional, se ha encargado de recordarle a la cantautora colombiana.

Gracias a un video compartido en Facebook muestra cómo los jugadores del FC Barcelona, incluído Piqué, se preparan para salir al juego, curiosamente con la canción "Te Felicito" de fondo.

"Si a uno cuando le ponen la canción que le dedicó o te dedico tú ex le da duro, no me quiero imaginar ahora que tú ex sea una cantante internacional", "Es un hombre bien inmaduro por eso dejo a una tan increíble", "Shaki nunca podrá ser olvidada", se lee en algunos comentarios.

'Te Felicito' de Shakira

Escrita por la propia cantante a inicios de año, el tema dedicado a su ruptura con Piqué le ha dado muchas satisfacciones, tales como la nominación al Latin Grammy y al menos 400 millones de reproducciones en Youtube.

Recientemente la barranquillera confirmó que dicho tema fue escrito por la ruptura con Piqué: "Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que paso se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Cuando el guante calza, calza. Como dije antes, mi música es ese canal", expresó la cantautora.

Shakira mientras tanto continúa en plena batalla legal contra Piqué por la custodia de sus hijos, al mismo tiempo que tiene que lidiar con el acoso de la prensa del espectáculo y las acusaciones del fisco español por supuesto fraude.

