Selena Gomez no estuvo en la Met Gala del lunes, pero sí los fanáticos de la cantante de "Ice Cream", e hicieron su presencia al corear su nombre frente a Justin Bieber y Hailey Baldwin mientras caminaban por la alfombra roja de la fiesta el lunes por la noche.

Bieber, quien estuvo en una relación intermitente con Gómez a partir de su adolescencia que terminó a principios de 2018, y Baldwin parecieron ignorar bullying hecho por los fans en un video que se volvió viral en YouTube.

Justin Bieber, de 27 años, lució un traje negro de "la masion Drew", un guiño a su marca de streetwear Drew House, mientras que su esposa modelo, de 24 años, lució un vestido negro con escote de Yves Saint Laurent para su primera Met Gala como pareja casada.

¿Cuál fue la última vez de Selena Gomez en los Met Gala?

Fans de Selena Gomez hacen bullying a Justin Bieber y Hailey en la Met Gala.

La Verdad Noticias informa que, Selena Gomez, de 29 años, asistió por última vez a los Met Gala en 2018; también asistió en 2017 con su entonces novio, The Weeknd. Por el contrario, un reciente video en la MET Gala 2021 genera rumores de Hailey Bieber embarazada.

Sin embargo, los fanáticos de la relación de Bieber y Gomez han tenido dificultades para seguir adelante: Bieber se vio obligado a defender a Gomez y Baldwin durante un chat en vivo de Instagram en diciembre de 2020 luego de que un fan comentara que era necesario bombardear a Hailey sobre cómo Selena era mejor que ella.

Bieber respondió: "Esta triste excusa de un humano simplemente alentó a las personas en video a perseguir literalmente a mi esposa diciéndole a la gente que dijera que mi relación anterior era mejor [y] así sucesivamente. Es extremadamente difícil elegir el camino alto cuando veo a personas como esta tratar de reunir a la gente para intimidar a la persona que más amo en este mundo. No está bien".

Justin Bieber y Selena Gomez, ¿una "relación maldita"?

Por su parte, Selena Gomez bromeó diciendo que sus relaciones han sido "malditas" en una entrevista de junio de 2021. Ella le dijo a Vogue Australia: "He sido demasiado joven para estar expuesta a ciertas cosas cuando estaba en relaciones. Me sentí tan menos que en relaciones pasadas, y nunca me sentí realmente igual".

Hailey Baldwin y Justin Bieber se casaron en silencio en un tribunal de la ciudad de Nueva York en septiembre de 2018 y lo celebraron con una elaborada recepción de boda en el Montage Palmetto Bluff en septiembre de 2019.

