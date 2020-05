Fans de Selena Gomez comparten seductoras fotos de la cantante/Foto: Publimetro

Selena Gomez continúa levantando suspiros entre sus millones de fanáticos a pesar de no compartir muchas fotos en las redes sociales, ya que son los mismos internautas quienes publican seductoras fotografías de la cantante de sus pasadas presentaciones donde luce muy hot.

La estadounidense de 27 años sigue cosechando el éxito que le ha dejado su más reciente álbum “Rare”, lanzado en el 2020. Este disco se convirtió en uno de los preferidos del público que admira a la cantante de “Look at her now”, mientras que otros celebran que la también actriz cada vez esté mejor emocionalmente.

Recordemos que hace unos años Selena Gomez pasó por complicados momentos después de vivir problemas de salud mental y física. Con el apoyo de sus amigos y familia, la intérprete consiguió salir adelante y hasta el momento se ha mostrado activa en las redes sociales, incluso pronto la veremos en un programa de cocina de HBO Max.

Selena Gomez con ropa transparente

Aunque la mayoría ama a Sel por su talento artístico, hay quienes también la siguen por ser una cantante muy hermosa, que actualmente posee unas curvas de impacto que enamoran a millones en segundos. Por lo cual, los fans de Gomez decidieron enseñar una foto donde ella está usando ropa transparente. ¡WOW!

También te puede interesar: Selena Gomez presume su “home office” en Instagram ¿Hay nueva música en camino?

En la cuenta de Instagram “vibelikegomez” enseñaron unas imágenes donde Selena lleva puesto un outfit muy seductor compuesto por un jumpsuit en transparente color negro con pedrería; para cubrir sus zonas íntimas está usando un top y un short muy ajustados. Además, su cabello está suelto y con ondas, un look muy característico de la estadounidense.

No obstante, no sólo los admiradores de Selena Gomez comparten sensuales fotos de la artista, sino también ella misma se ha dejado ver con reveladores atuendos. Muchos afirman que la intérprete de “Boyfriend” ahora luce mucho más radiante después de superar su ruptura amorosa de su ex Justin Bieber.