Fans de Rihanna “están decepcionados” de su nuevo romance con A$AP Rocky/Foto: News Dome

¿Rihanna y A$AP Rocky son una pareja oficialmente? La cantante y el rapero fueron vistos pasando la Nochebuena juntos de la mano en Barbados.

RiRi y A$AP usaron cubrebocas blancos a juego mientras se dirigían a un crucero en catamarán al atardecer. La nueva pareja aterrizó en la ciudad natal de Rihanna el jueves pasado, según la revista People.

"Rihanna ha estado en Barbados desde el [último] jueves", dijo una fuente a People. "A$AP se unió a ella y están pasando la Navidad junto con la familia de Rihanna".

Rihanna and ASAP Rocky together in Barbados ���� pic.twitter.com/FLakQje0Ug — badgalriri (@ibelieverihanna) December 26, 2020

Fans no están de acuerdo con el noviazgo de Rihanna

Pero algunos fanáticos discreparon con el hecho de que Rihanna y Rocky estén saliendo. Anteriormente lo tildaron de "colorista" (un tipo de racismo) y "fraude" por hacer declaraciones ofensivas sobre las mujeres de piel oscura y Black Lives Matter.

"Amo a Rih, pero por qué tiene que ir con un colorista", escribió un fan en línea. "¿Alguien más está decepcionado de que ella esté con él? ¿Basado en cómo ha hablado sobre las mujeres negras? ¿O solo soy yo?", otro agregado.

Rihanna y ASAP han sido amigos desde hace varios años, y se dice que su noviazgo inicio desde hace un año/Foto: Mor.bo

"Puede que no lo conozca personalmente, pero sus comentarios sobre los manifestantes negros y BLM dicen mucho sobre su personaje. Además, él no es un buen hombre para Rihanna, ella debería dejarlo con las chicas blancas que ama y adora", intervino un tercero.

¿Qué dijo ofensivo A$AP Rocky?

En 2013, Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers, fue entrevistado por la revista Coveteur. Cuando se le preguntó su opinión sobre las chicas que usan maquillaje, afirmó que las mujeres negras de piel oscura no deberían usar lápiz labial rojo.

"Pero de verdad, para mí, siento que con el lápiz labial rojo todo depende del par de complexión. Solo estoy siendo real. Tienes que ser de piel clara para salirte con la tuya", dijo.

"Al igual que si te pusieras como, j*der, por ejemplo, ¿qué tienen las chicas de piel oscura que sabes que las chicas de piel clara no pueden hacer? ¿Lápiz labial morado? por qué coj * nes…", expresó el rapero.

También fue criticado por su charla de 2015 en la Universidad de Oxford, donde habló sobre las protestas de brutalidad policial. "He estado grabando un álbum en Londres durante un año, así que realmente no estuve allí [protestando] así que no puedo hablar de eso", declaró.

Nuevamente en 2015, en una entrevista con Time Out New York, la estrella del rap parecía no preocuparse por la violencia policial contra los afroamericanos.

“No quiero hablar de ningún j*dido Ferguson y mi*rda porque no vivo allí. Vivo en el maldito SoHo y Beverly Hills. No puedo relacionarme”, dijo. Más tarde, Rocky concedió una larga entrevista al programa de radio de hip-hop de Nueva York The Breakfast Club, alegando que lo habían citado incorrectamente.

Rihanna es feliz con el rapero

Mientras tanto, parece que la relación de A$AP Rocky con Rihanna va viento en popa. "Han sido inseparables las últimas semanas. Es una relación nueva, pero ambos parecen estar muy metidos en ella. Siempre parecieron pasar un buen rato juntos. Tienen mucho en común", dijo una fuente a People.

"Ambos tienen mucho que ver con ayudar en las comunidades donde crecieron. A$AP es generoso, y también Rihanna. A$AP es conocido por ser un gran tipo. Rihanna parece muy feliz saliendo con él", confesó la fuente.

Los cantantes tienen una buena relación por las cosas en común que tienen. Su amistad era muy buena y ahora que son novios están muy felices juntos/Foto: Us Weekly

Los dos colaboraron por primera vez en su tema "Cockiness (Love It)" en 2012. Hicieron una gira juntos el año siguiente. En 2013, Rihanna apareció en el video musical "Fashion Killa" de A$AP. Más recientemente, en julio, aparecieron en la campaña Fenty Skin de Rihanna.

