Fans de Piqué atacan a Shakira y le llaman “Gata” en una parodia de su canción

La nueva canción de Shakira y Bizarrap ha causado un gran revuelo en redes sociales ya que los fans de Piqué y de la cantante se han enfrentado en varias ocasiones.

A veces por comentarios o memes de la situación, pero en esta ocasión los seguidores del ex jugador del Barca llegaron muy lejos; crearon una canción parodiando “Session #53”.

Y no sólo eso, hacen comentarios inapropiados de Shakira; en La Verdad Noticias te compartimos todo lo sucedido.

Fans de Piqué atacan a Shakira con parodia de su canción

"D-Clara" de Sansixto ft Dife MMP & Willy D.

“Session #53” es una canción directamente dedicada para Gerard Piqué y Clara Chía por el engaño hacia Shakira.

En ella incluye frases que clara-mente son para ellos dos, por ello fue un gran hit en las plataformas de música.

En forma de respuesta a la melodía, los fans de Piqué específicamente hicieron una réplica del éxito de Shakira y Bizarrap, sin embargo, ha causado disgusto por la forma en la que se refieren a la colombiana.

Los raperos Sansixto ft Dife MMP & Willy D han replicado el videoclip y le pusieron el título 'D-clara', un tema que en poco más de diez días acumula ya 138.000 reproducciones en Youtube.

Al igual que el tema de la intérprete, está canción hace mención de palabras clave como Hacienda, Rolex, Casio, Twingo, entre otras.

Esta es la letra de la canción 'D-clara' contra Shakira

"Ven, de cara

Si paga Hacienda, se queda sin nada

Ven, declara,

Solamente tú, la gata más picada

Tengo 10 Rólex puedo tirar uno

Un poco de Chía pa’ tu desayuno

Llevo con ella desde los 21

Yo con un Twingo tiré al 22

Me salió el bingo, me fui como un boss

Un Rólex pa’ el lunes

Casio pa’ el domingo

Mejor no me llores, ya no soy el mismo

Solo quieres ser el centro de atención,

moviste al rey, no soy el peón

Desde que no estás, yo estoy mejor

No vuelvo pa’ atrás aunque cueste un millón

Mucho bla bla detrás de la pantalla

No me importa tu size si no das la talla

Las mujeres facturan, pero tú no de-claras

Ven, declara...

Solamente tú, la gata más picada

No es un reemplazo, es una mejora

Veo en mi Casio que llega tu hora

Deja de jugar y dame la bola

Se nota la envidia, te devora

Claramente tú ya no vales nada

Una loba de verdad, tiene manada

Te va a tocar mirar desde la grada

Si vas a facturar, también de-clara..."

¿Qué opinas de esta canción contra Shakira?

