Fans de One Punch Man ODIARON los OVA de la temporada 2

La franquicia de One Punch Man protagonizó una triste historia de redes sociales, por unos recientes comentarios de fans en la plataforma de Reddit. Al parecer, estos espectadores no están contentos con las OVA (Original Video Animation) o capítulos especiales de la temporada 2 del anime. ¡Prácticamente los odiaron!

¿Por qué no se disfrutó la OVA?

Según información de Comicbook, la primera temporada de One Punch Man animada por Madhouse en el 2015 y la secuela animada por JC Staff del 2019, tuvo un éxito indiscutible en sus registros de audiencia nacionales e internacionales; aunque la temporada 2 no tuvo tanta aceptación de los fans.

Para arreglar esta situación, el anime lanzó varios OVA con su versión digital Blu-ray y DVD; pero esto solo empeoró la opinión de los fans, quienes consideraron estos capítulos como “mediocres y ridículos”. Incluso la serie había prometido un total de 6 especiales animados y en octubre del 2019 llegó el primero de ellos.

Fans no aprueban la animación de JC Staff

En Reddit, se pudo encontrar varios comentarios de fanáticos donde se escribió que el principal error de One Punch Man 2, fue la animación “estancada” de JC Staff; siendo palabras utilizadas en las redes sociales. Consideran que la larga espera del 2015 al 2019 no fue gratificante al ver los resultados finales y estos OVA con idioma original al japonés no ayudaron con el problema.

Otro de los comentarios, mencionó que en los capítulos especiales se sintió un ritmo con poco sentido argumental; incluso sabiendo que el creador de la serie llamado ONE supervisió estos especiales. Hay que recordar que los OVA no suelen contar una historia ligada a su versión manga y mayormente son sobre historias de relleno o para divertir a la audiencia.

Sobre la temporada 3 de One Punch Man

Aunque no se conoce la fecha de estreno para la temporada 3 de One Punch Man o si ésta estará animada por JC Staff o Madhouse; sí existen rumores sobre que podría debutar a finales del 2020, e incluso hasta primavera del 2021. Por lo pronto, solo queda disfrutar del anime en plataformas como Netflix y Crunchyroll, al igual que esperar una entrega física (Blu-ray / DVD) en tu país.

A continuación, te mostramos algunas de las opiniones por fans en Reddit. Algunos de estos podrían incluir palabras fuertes e incluso spoilers, así que estás advertido. Recuerda que estas publicaciones son subjetivas y no necesariamente concuerdan con lo que se piensa de la serie de manga por ONE y Yusuke Murata.

"Bueno, eso fue 24 minutos de mi vida, que no volverán. Los peores OVAs..."

