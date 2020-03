Fans de One Piece quieren a Adam Sandler en el live action de Netflix

One Piece es un famoso anime basado en el manga de Eiichiro Oda, una de las series japonesas con más éxito de todos los tiempos y por ello el gigante Netflix ha puestos sus ojos en un ambicioso proyecto para llevarlo al live action, algo que en un principio no fue bien recibido por los fans y han mencionado a Adam Sandler por una razón.

¿Qué personaje será Adam Sandler?

Los fans celebraron el cumpleaños del personaje Vinsmoke Sanji el pasado 2 de marzo y mediante una dinámica de One Piece Netflix se les preguntó en 8 idiomas quién podría ser el aclamado “Pierna Negra”, para su sorpresa hubo buena respuesta de los fans.

¡Feliz cumpleaños, #Sanji!��¿Quiénes son tus 5 favoritos para interpretar a #ElVerdaderolSanji? ¿Un desconocido? ¿Una celebridad? En su honor, por favor responde solo con tus pies. #OnePiece @NetflixLAT — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) March 2, 2020

Pero la recomendación de los fans de One Piece, puso a Adam Sandler no como Vinsmoke Sanji sino como uno de los almirantes más temidos de Kaigun, recordando que la plataforma de streaming ya tiene experiencia con este estilo de adaptaciones live action y el fandom quiere al actor estadounidense en el papel de Kizaru.

Kizaru es el antagonista secundario de Sabaody, Marineford y Film Z, quien muestra un parecido físico con Adam Sandler según varios usuarios de redes sociales, quienes no perdieron la oportunidad de hacer notar unas de sus sugerencias para esta adaptación de One Piece por Netflix.

Un penoso recuerdo es el live action de Death Note, pues fue una de las mayores hazañas y fracasos de Netflix, esto debido a la falta de adaptación de la historia, junto con un cast que no agradó a los fans del anime, error que el fandom de One Piece no quiere ver son su serie favorita y Adam Sandler les pareció una buena alternativa para Kizaru.