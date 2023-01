Fans de Miley Cyrus agotan las flores en EE.UU. luego de su último lanzamiento

Fans de Miley Cyrus agotan las flores en Estados Unidos

El último éxito de Miley Cyrus fue lanzado el 13 de enero y dejó cautivados a sus fanáticos por su contenido sobre el amor propio luego de pasar por una relación problemática.

La letra de la canción e incluso parte del video musical con el que se estrenó hacen referencia al matrimonio que tuvo la cantante con el actor Liam Hemsworth a modo de dar un cierre a esa etapa en su vida.

El tema subió rápidamente en las listas de popularidad, superando a otra de las canciones más virales con las que arrancó el 2023 que fue la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, demostrando el alcance de la estrella estadounidense y la fidelidad de sus seguidores.

“Flowers” de Miley Cyrus provoca que se agoten las flores en Estados Unidos

“Flowers”, el nuevo éxito de la actriz y cantautora ha llevado a miles de sus fans en Estados Unidos a dejar agotadas las florerías en el país, según los reportes diversos medios.

El triunfo de esta canción se debe al poderoso mensaje que envía, en el que habla sobre la independencia, el amor propio y el ser dueña de su propia vida y felicidad.

Una de las partes de la canción que más cautivo a sus fanáticos fue el coro, en el que expresa lo siguiente:

“Comencé a llorar pero entonces recordé Que puedo comprarme mis propias flores Escribir mi nombre en la arena Hablar conmigo por horas, sí Decir cosas que tú no entiendes Puedo sacarme a bailar, sí Puedo sostener mi propia mano Sí, puedo amarme mejor que tú”

Las palabras de la cantante resonaron fuertemente y llevaron a que sus escuchas llenaran las florerías en Estados Unidos para comprarse flores y regalárselas a sí mismos en un acto de amor propio, como expresa su nueva composición.

La canción es parte de su nuevo álbum “Endless Summer Vacation” que será lanzando el próximo 10 de marzo de este año.

¿Cuál es el tipo de voz de Miley Cyrus?

Sin duda, Miley Cyrus tiene una voz única que nos ha dejado canciones magníficas como “Angels Like You” o “Party in the U.S.A.”, sin embargo, para sus más fieles seguidores es evidente el cambio de voz que ha tenido la cantante a lo largo de los años.

La exestrella de Disney Channel tuvo un antes y un después luego de su disco “Plastic Hearts”, en el que adoptó un estilo musical más cercano al Rock y que surgió luego de terminar su matrimonio con Liam Hemsworth, lo que la llevó a tomarse una pausa y poner atención al cuidado de su voz y salud.

La voz áspera y ronca de la cantante siempre ha sido parte de su éxito; sin embargo, reveló que una cirugía realizada en 2019 cambió la forma de su voz para siempre. La operación fue realizada luego de que la cantante fuera diagnosticada con una condición llamada edema Reinke, y los resultados de la intervención afectaron sus cuerdas vocales de manera permanente.

